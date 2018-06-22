Как изменились девочки-актрисы, которых когда-то каждый знал в лицо

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Талантливые дети-актеры — просто находка для любого режиссера. Давно известно, что никто не умеет так сильно напугать и рассмешить зрителя, как эти ангельские создания с очаровательными улыбками и выразительными глазами. Но случается так, что, получив признание и любовь поклонников, юные актрисы исчезают с больших экранов, и только самые преданные фанаты могут сказать, чем же живут эти бывшие кумиры миллионов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить одних из самых ярких маленьких актрис Голливуда, а также узнать, как же сложилась их дальнейшая судьба после участия в суперпопулярных проектах.

Маккензи Фой («Сумерки. Сага. Рассвет», 2011-2012)

Мир узнал о Маккензи Фой после выхода на экраны четвертой части вампирской саги «Сумерки». И хотя это была не первая работа 11-летней актрисы, но именно тогда о ней стали говорить как о самой красивой девочке в индустрии кино. Сейчас Маккензи уже 17 лет, и она продолжает строить карьеру в Голливуде. В 2018 году Фой можно будет увидеть в картине «Щелкунчик и четыре королевства», где ее партнерами станут Кира Найтли и Хелен Миррен.

Белла Торн («Танцевальная лихорадка», 2010–2013)

Аннабелла Торн — одна из тех, кто стал известен благодаря участию в проектах Диснея. В возрасте 13 лет она начала сниматься в сериале «Танцевальная лихорадка» и этим зарабатывала на жизнь не только себе, но и всей своей семье. После окончания сериала Белла продолжает активно сниматься. Недавно вышел фильм «Полночное солнце», где ее партнером стал сын Арнольда Шварценеггера Патрик.

Аманда Байнс («Шоу Аманды», 1999–2002)

Аманда Байнс еще несколько лет назад была одной из перспективных молодых актрис. Уже в 13 лет она стала главной героиней собственного шоу на канале Nickelodeon. После этого вышли еще несколько популярных молодежных фильмов с ее участием («Она — мужчина», «Любовь на острове»), а начиная с 2010 года девушка пропала с экранов. Сейчас Аманда учится строить жизнь без прицела телевизионных камер и пока не собирается возвращаться в актерскую профессию.

Мэнди Мур («Как стать принцессой», 2001)

Певица и актриса Мэнди Мур начала выступать на сцене в возрасте 9 лет. А в 12 уже получила первую роль в кино. Настоящий же успех пришел к девушке после выхода романтического фильма «Спеши любить». А еще Мэнди подарила свой голос диснеевской принцессе Рапунцель в одноименном мультфильме. Сейчас актриса продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, но громких проектов в ее карьере в последнее время не замечено.

Джейми Линн Спирс («Зоуи 101», 2005–2008)

Джейми Линн, как и ее сестра Бритни, начала свою карьеру с участия в проектах студии Диснея. Но в связи с незапланированной беременностью и рождением ребенка оставила телевидение и посвятила себя семье. Сейчас Джейми Линн воспитывает двоих детей, а также занимается музыкой. В 2014 году у нее вышел альбом The Journey.

Джоделль Ферланд («Сайлент-Хилл», 2006)

Джоделль Ферланд начала сниматься в возрасте 4 лет. Сначала это были рекламные ролики ведущих мировых компаний, а позже талантливого ребенка заметили и кинорежиссеры. Так случилось, что этой канадской актрисе часто предлагали съемки в фильмах ужасов, где ее ангельская внешность и умение перевоплощаться пугали даже самых стойких зрителей. Сейчас Джоделль 23 года, и она продолжает сниматься в кино.

Хилари Дафф («Лиззи Магуайр», 2003)

Певица и актриса Хилари Дафф прославилась благодаря сериалу для подростков «Лиззи Магуайр». После этого ее график съемок был расписан на несколько лет вперед. «Агент Коди Бэнкс», полнометражный фильм «Лиззи Магуайр», семейная комедия «Оптом дешевле» и многие другие кинопроекты один за другим выходили на экраны. В последние несколько лет Дафф была сосредоточена на своей музыкальной карьере, и в 2015 году вышел ее альбом Breathe In. Breathe Out. А уже в этом году актрису можно будет увидеть в мистическом фильме «Призраки Шерон Тейт», где она исполнила роль трагически погибшей жены режиссера Романа Полански.

Ноэль и Кали Шелдон («Друзья», 1994–2004)

Сразу два ребенка исполняли роль Эммы Геллер в сериале «Друзья». Эта задача выпала близнецам Кали и Ноэль Шелдон. После этого сестры снялись еще в нескольких проектах, однако заметных ролей в карьере этих 16-летних девушек пока нет.

Мэдисон Де Ла Гарза («Отчаянные домохозяйки», 2004–2012)

Наверное, нет такого человека, кто бы не слышал о популярном еще несколько лет назад сериале «Отчаянные домохозяйки». Трудно поверить, но та полненькая девочка, которая играла старшую дочь героини Евы Лонгории, уже выросла и превратилась в довольно привлекательную 16-летнюю девушку. Мэдисон продолжает пробовать себя в киноиндустрии, в чем ей активно помогает ее старшая сестра, известная американская певица и актриса Деми Ловато.

Даниэлла Бальтодано («Отчаянные домохозяйки», 2004–2012)

Младшая дочка четы Солис из сериала «Отчаянные домохозяйки» тоже подросла. Сейчас Даниэлле 14 лет, и она, похоже, не сосредоточена на своей кинокарьере. Но со своей экранной сестрой поддерживает дружеские отношения и периодически выкладывает в соцсети совместные фото.

Дэйви Чейз («Звонок», 2002)

Дэйви Чейз — именно та девочка, которая пугала всех нас в начале 2000-х, вылезая из телевизора в фильме ужасов «Звонок». До этого знакового для карьеры проекта маленькая Дэйви успела сняться в культовом фильме «Донни Дарко» и еще многих других кинофильмах. Сейчас 27-летняя актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, но громких проектов с ее участием в последние годы не выходило.

Ариана Ричардс («Парк юрского периода», 1993)

Сняться у Спилберга — большая удача для любого актера. А вот Ариана работала с именитым режиссером над двумя успешными проектами: «Парк юрского периода» и «Парк юрского периода — 2: Затерянный мир». Да, она и есть та самая девочка, которая вместе с братом спасалась от хищных динозавров. Сейчас Ариана Ричардс не снимается в кино, а сосредоточена на другой области искусства — живописи. Говорят, что одна из ее картин даже висит в кабинете Стивена Спилберга.

Линдси Лохан («Ловушка для родителей», 1998)

Одна из самых ярких молодых звезд Голливуда конца 1990-х и начала 2000-х, рыжеволосая Линдси Лохан покорила каждого зрителя своей игрой в семейной романтической комедии «Ловушка для родителей». После этого были не менее заметные работы в фильмах «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки» и «Крутая Джорджия». А после этого актрису преследовала череда скандалов, которые практически закрыли для актрисы дальнейший путь в мир кино. Но упорная Линдси не сдается и продолжает выпускать минимум по одному фильму в год.