Как изменились актеры наших любимых сказок, которые мы смотрели в детстве

26 1 24 17k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Обилие компьютерной графики, экшена и спецэффектов не помогают современным киносказкам покорить сердца зрителей-крошек и их родителей. Сказочные фильмы из нашего детства, напротив, до сих пор волнуют, восхищают, заряжают добротой и смотрятся на одном дыхании. Даже спустя много лет после их первого появления на экране.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные советские сказки и задумались, как же изменились те персонажи, которых мы когда-то так любили.

12. Наталья Андрейченко, «Мэри Поппинс, до свидания»

Наталья Андрейченко стала знаменитой задолго до Мэри Поппинс, но именно за роль загадочной и обворожительной няни ее полюбили все советские дети и взрослые. После нескольких удачных фильмов актриса эмигрировала в США и попробовала себя в качестве певицы. Музыкальный эксперимент не увенчался успехом, а роли, которые предлагали Наталье в Америке, не вдохновляли, поэтому на протяжении долгих лет Андрейченко искала свой путь. Сейчас Наталью почти невозможно увидеть на экране, все свое время она жертвует развитию ее собственного центра духовных занятий в Мексике.

11. Яна Поплавская, «Про Красную Шапочку»

Звездная карьера маленькой девочки с заразительной улыбкой началась в 10 лет. И сейчас, спустя 40 лет, Яна Поплавская снимается в кино, работает на телевидении, на радио, а также успевает преподавать на факультете журналистики в МГУ и в Институте телевидения и радиовещания «Останкино».

10. Егор Дружинин, «Приключения Петрова и Васечкина»

Актер, сыгравший веселого и заводного Петю Васечкина, теперь работает хореографом-постановщиком. Вы могли видеть его в качестве ведущего на шоу «Танцы» и судьи в проекте «Ты супер! Танцы». А вот в кино Дружинину не везет — его зовут исключительно на роли второго плана.

9. Инна Чурикова, «Морозко»

Комедийная роль Марфушки в сказке «Морозко» стала судьбоносной для Инны Чуриковой: актриса полностью разочаровалась в своей внешности, а советские режиссеры, в свою очередь, влюбились и во внешность, и в игру актрисы. Сейчас в копилке Чуриковой более 65 ролей, и это не предел — Инна до сих пор выходит на сцену «Ленкома» в экстравагантных ролях, а также не отказывается от предложений в кино.

8. Георгий Штиль, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Леший из детской сказки — очередное амплуа знаменитого актера вторых ролей. Подумать только, на счету этого талантливого актера около 200 фильмов, работу над которыми он постоянно разбавлял игрой в труппе Большого драматического театра имени М. Горького. В нем, кстати, актер играет уже 58 лет и не собирается останавливаться.

7. Либуше Шафранкова, «Три орешка для Золушки»

Актриса обрела всенародную любовь после роли в детской сказке в 1973 году. И до сих пор она остается одной из самых востребованных актрис чешского кинематографа. Несмотря на активную актерскую деятельность, Либуше крайне редко дает интервью и ведет уединенный образ жизни.

6. Борис Смолкин, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Роль Лесовика в детской сказке была одной из первых в кинокарьере Бориса Смолкина. И за всю свою богатую актерскую карьеру Смолкин сыграл множество ярких и харизматичных персонажей, однако все второго плана. Вспомните только роль дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Помимо кинематографа, актер играет в театрах и ведет курс актерского мастерства в Санкт-Петербургском Балтийском институте.

5. Елена Проклова, «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»

Елена Проклова уже имела десяток фильмов за спиной, когда приступила к работе над ролью в ленте «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Вплоть до 2012 года она активно снималась в кино и на телевидении, но в последнее время радует фанатов исключительно новыми фотографиями в Instagram.

4. Ольга Волкова, «Сказка про влюбленного маляра»

Хорошие роли актриса играет еще со школьной скамьи, поэтому эгоистичная королева Дризофила в «Сказке про влюбленного маляра» не стала для нее судьбоносной героиней. Несмотря на внушительный возраст и такую же фильмографию, Ольга все еще снимается в кино и время от времени появляется на сцене Большого драматического театра имени М. Горького.

3. Алиса Фрейндлих, «Принцесса на горошине»

Алиса Фрейндлих проснулась знаменитой после выхода культовой ленты «Служебный роман», но до звездного часа она снялась не в одном десятке хороших фильмов. В числе которых была и добрая сказка «Принцесса на горошине». Алиса никогда не брала «отпуск» от кино и театра, и сейчас, в 84 года, она все еще блистает на экране и театральных сценах.

2. Юрий и Владимир Торсуевы, «Приключения Электроника»

Актеры, сыгравшие Сыроежкина и Электроника, все еще появляются в кино, правда только в эпизодических ролях. Сейчас братья Торсуевы посвящают все свои силы и время бизнес-проектам.

1. Наталья Седых, «Морозко»

«Самая маленькая фигуристка Советского Союза» попала на пробы на роль Настеньки совершенно случайно: режиссер увидел актрису по ТВ в номере «Умирающий лебедь». Несмотря на многочисленные предложения ролей от советских режиссеров, после «Морозко» Наталья была нацелена на учебу в Московском хореографическом училище. И не прогадала! За 20-летнюю карьеру на балетной сцене Большого театра фигуристка станцевала немало партий, в том числе плечом к плечу с легендарной Майей Плисецкой в балете «Анна Каренина».