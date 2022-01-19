Как изменились актеры и актрисы сериала «Улицы разбитых фонарей», который не отпускал нас 16 сезонов подряд

Первая серия «Улиц разбитых фонарей» вышла в свет аж 24 года назад — 4 января 1998 года. Сериал настолько полюбился зрителям, что не сходил с экранов вплоть до 2019 года. В итоге лента стала рекордсменом в истории российского телевидения по времени в эфире.

Мы в AdMe.ru любим временами пересмотреть парочку первых серий «Улиц...» и решили выяснить, как изменились и чем сейчас занимаются актеры и актрисы, вместе с которыми мы взрослели.

Сергей Селин — Анатолий Дукалис

После роли Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей», а затем в «Убойной силе» и «Операх» к Сергею Селину пришла всероссийская слава. По окончании работы в этих сериалах он довольно много снимался, например появился в «Полицейском с Рублевки» и «Реальных пацанах». А еще актер записал песню «Ты меня не достанешь!» о быте российских милиционеров.

Александр Половцев — Олег Соловец

Не менее знаменитым, чем роль майора Соловца, для Александра Половцева стало амплуа отца семейства в рекламе соков «Моя семья». Именно из его уст прозвучала фраза «Ты же лопнешь, деточка!», ставшая крылатой. Актер до сих пор снимается в кино. Из последних его работ можно вспомнить роли в фильмах «Лед» и «Елки 1914», а также в сериалах «Полицейское братство» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Алексей Нилов — Андрей Ларин

Внешне актер изменился радикально, а вот творческое амплуа сохранил. После роли капитана милиции в «Улицах разбитых фонарей», принесшей ему всероссийскую славу, он, похоже, полюбил играть стражей правопорядка и вновь воплотил похожие образы в сериалах «Условный мент» и «Полицейское братство».

Михаил Трухин — Вячеслав Волков

Михаил Трухин известен не только как кино-, но и как театральный актер. Еще во время съемок в «Улицах разбитых фонарей» он играл на сцене театра «На Литейном» в Санкт-Петербурге. Затем дебютировал в МХТ имени А. П. Чехова, и сразу в роли Гамлета. После фееричного дебюта его приняли в труппу, где он служит до сих пор. При этом он не забрасывает и телекарьеру. Из недавних проектов — сериал «Ивановы-Ивановы» и 7-й сезон «Сватов».

Юрий Кузнецов — Юрий Петренко

В отличие от большинства коллег по съемочной площадке «Улиц...» Юрий Кузнецов был известен публике еще до сериала. Обширная фильмография актера насчитывает более сотни работ. После фильма «Человек, который удивил всех» актер даже получил «Нику» за лучшую роль второго плана. Также он появился в «Елках последних» и свежих фильмах «Эпидемия» и «Контакт».

Александр Лыков — Владимир Казанцев

Александр Лыков продолжает расти как актер. Ему в свое время прочили главную роль в фильме «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего. Однако актер не смог сниматься из-за участия в другом проекте, и роль отдали Леониду Ярмольнику. Зато именно Лыков сыграл роль ректора Льва Наумовича Филина в «Годе культуры».

Анастасия Мельникова — Анастасия Абдулова

Все мы помним эту актрису как обаятельную девушку-милиционера. Однако на момент съемок в «Улицах...» она была уже не только востребованной киноактрисой: с 1993 года Анастасия играла в Театре имени Комиссаржевской. Также актриса вела несколько телевизионных передач, например программу «Частный визит Анастасии Мельниковой».

Борис Чердынцев — майор Чердынцев

В «Улицах разбитых фонарей» актер сыграл практически самого себя. Он отказался сниматься под придуманным сценаристами именем (Глеб Чердынский) и настоял на сохранении своего (Борис Чердынцев). Под этим же именем он появился и в «Особенностях национальной подледной ловли». Позже актер снимался еще в нескольких кинопроектах, в основном в эпизодических ролях.

Кирилл Ульянов — Эдуард Каразия

В 1-м сезоне Кирилл сыграл небольшую роль сотрудника отдела милиции Петроградского района, который позже переходит в подразделение к главным героям. Сейчас актер активно снимается в сериалах. Последние его работы — роли в «Обители», «Немезиде» и «Седьмой симфонии».

Александра Фатхи — Маша

После Маши — подруги, а потом и жены Ларина — актриса исполнила еще несколько небольших ролей в фильмах и сериалах. А еще она активно занималась озвучкой кино, например именно ее голосом говорит Келли Райлли в «Экипаже».

Алексей Семенов — эксперт Семенов

Актер появился в 3-м сезоне «Улиц разбитых фонарей» и остался до последнего, 16-го сезона. Параллельно он принимал участие в других проектах, да и позже не расставался с сериалами, например Семенов сыграл врача в 3-м сезоне «Мажора».

Виктор Бычков — Альберт Померанцев

Как и Юрий Кузнецов, Виктор Бычков был хорошо известен публике задолго до «Улиц...». Например, ранее он снимался в «Особенностях национальной охоты». Когда его пригласили на кастинг, он претендовал на главную роль: Ларина, Дукалиса или Казанцева. Однако режиссер решил взять на эти места начинающих актеров, а опытному Бычкову досталась небольшая роль осведомителя, которую он тем не менее исполнил с искрой и обаянием. Сейчас он продолжает активно сниматься (недавно мы видели его в «Жуках» и «Полярном»), а также играть в театрах.