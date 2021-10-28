Как изменились актеры и актрисы культовых фильмов «Бум» и «Бум-2», которые обожали подростки 90-х

Романтические французские комедии «Бум» и «Бум-2» вышли на экран в 1980 и 1982 годах. И выстрелили так, что харизматичных героев полюбил весь мир. Картину с удовольствием смотрели и пересматривали не только подростки, но и их родители, ведь в том числе там поднимались вечные проблемы отцов и детей.

Мы в AdMe.ru с удовольствием вспомнили и пересмотрели фильмы, которые зажгли звезду Софи Марсо. И хотим узнать, как изменились и чем сейчас занимаются остальные актеры и актрисы, которые приняли участие в фильме. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, и мы почтим их память в бонусе в конце статьи.

Вик — Софи Марсо

Роль Вик была первой киноработой Софи Марсо, и она стала наиболее известной актрисой среди своих коллег по съемкам. Марсо снимается и во французских фильмах, и в голливудских проектах. Последняя ее работа — фильм 2021 года «Все прошло хорошо» о жизни и нелегком выборе двух сестер.

Матье — Александр Стерлинг

Роль обаятельного Матье сделала популярным юного актера Александра Стерлинга. Но он сыграл еще несколько ролей и решил, что эта карьера не для него. Стерлинг посвятил себя музыке, но его самые известные альбомы были записаны в период с 1984 по 1991 год.

Филипп — Пьер Коссо

Пьер Коссо сыграл в паре с Софи Марсо в «Буме-2 ». Его герой Филипп был парнем повзрослевшей Вик. В последующие годы он снимался во Франции, Италии и США и стал довольно успешным и востребованным актером. Его привлекает также и театр, и музыка. Как музыкант он несколько раз менял стили исполнения, последний крупный концерт состоялся в 2019 году. На счету Пьера более 30 работ в фильмах и сериалах.

Пенелопа — Шила О’Коннор

Яркую рыжую подругу Вик Пенелопу сыграла актриса Шила О’Коннор. Свою взрослую жизнь она также связала с актерской профессией, помимо этого работает продюсером и пишет сценарии. Одна из последних работ актрисы — сериал 2021 года «Парижская полиция 1900».

Саманта — Александра Гонен

В фильме характерная Саманта занималась балетом. Это же увлечение было и у актрисы Александры Гонен, классический танец стал ее второй профессией. Сейчас Александра иногда снимается в фильмах и сериалах, а вот преподаванию балета уделяет много времени.

Франсуаза — Брижит Фоссе

Брижит Фоссе была уже опытной актрисой и получила несколько премий на момент выхода фильма «Бум», но именно он прославил ее. Она участвует во многих театральных и телевизионных постановках, играет в сериалах. За роль в одном из сериалов актриса получила награду Sept d’Or в номинации «Лучшая актриса».

Этьен — Жан-Мишель Дюпюи

Жан-Мишель Дюпюи, французский актер, в основном знаменит своими ролями на телевидении, но также играет и в театре. Сейчас он больше известен как преподаватель актерского мастерства.

Феликс — Ламбер Вильсон

Ламбер Вильсон — французский актер, певец и активист — наиболее известен во всем мире благодаря ролям в лентах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Амбициозный француз изучал актерское мастерство в Лондонском драматическом центре, чтобы выучить английский язык. Свою первую роль в кино он сыграл в американском фильме 1977 года «Джулия», а в 1980-х годах снискал популярность у французской публики, снявшись в картине «Бум-2». Сейчас он известен как актер и музыкант.

Стефан — Жан-Филипп Леонард

Образ нелепого и забавного Стефана получился таким ярким, что сразу полюбился зрителям. Но юный актер Жан-Филипп Леонард не стал продолжать карьеру. Его сегодняшняя жизнь скрыта от широкой общественности, но участие в документальном фильме о «Буме» он принял, хотя говорил меньше других актеров.

Бонус № 1: Эрик — Бернар Жиродо

Бернар Рене Жиродо, сыгравший в фильме привлекательного учителя Вик, который закрутил роман с ее мамой, известен как актер, писатель, сценарист и продюсер. Французы знают его как «голос Гарри Поттера» — он начитывал аудиокниги о знаменитом волшебнике. К сожалению, болезнь, которую обнаружили у актера в 2000 году, в конце концов сгубила его. Жиродо ушел из жизни в 2010 году.

Бонус № 2: Франсуа — Клод Брассёр

Энергичного и немного комичного папу Вик сыграл Клод Брассёр.

С конца 1950-х годов актер снялся в 150 фильмах и телевизионных постановках. Но среди них все равно самый большой коммерческий успех имели именно комедии «Бум» и «Бум-2». К сожалению, актер ушел из жизни 22 декабря 2020 года в возрасте 84 лет.

Бонус № 3: бабушка Вик — Дениз Грей

Энергичная прабабушка Вик стала одним из самых любимых персонажей, ее юмор, доброта и жизнелюбие покорили зрителей. Актриса Дениз Грей сыграла в этом фильме, когда ей было уже за 80. А мы решили показать, какой она была в молодости. Дениз была востребованной актрисой во Франции, мир же узнал о ней после «Бума». После этого она снялась еще в нескольких картинах. Актриса ушла из жизни в 1996 году, только год не дожив до своего 100-летия.