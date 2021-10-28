Как изменились актеры и актрисы российских сериалов, от просмотра которых мы когда-то не могли оторваться
Большинство культовых отечественных сериалов вышло 10, 15 и даже 20 лет назад. Хотя, казалось бы, только вчера мы смеялись над «Папиными дочками», увлеченно смотрели «Тайны следствия» и с трепетом следили за судьбами героев «Татьяниного дня». Актеры и актрисы, сыгравшие в этих проектах, успели повзрослеть и измениться. Но они по-прежнему остаются в нашей памяти.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить наших любимых героев и героинь и посмотреть, как они выглядят сейчас.
Александр Самойленко — доктор Антонов («Папины дочки»)
Александр Горчилин — парень Жени Васнецовой («Папины дочки»)
Наталья Рудова — Таня Баринова («Татьянин день»)
Людмила Артемьева — Ольга Николаевна («Сваты»)
Александр Феклистов — Александр Беркович («Сваты»)
Анна Кошмал — Женя Ковалева («Сваты»)
Александр Головин — Максим Макаров («Кадетство»)
Эмилия Спивак — Евгения Винокурова («Тайны следствия»)
Юлия Яковлева — секретарша Зоя («Тайны следствия»)
Александр Лыков — Казанова («Улицы разбитых фонарей»)
Максим Аверин — Сергей Глухарев («Глухарь»)
Александр Устюгов — Роман Шилов («Ментовские войны»)
Анатолий Белый — Александр Серебровский («Умножающий печаль»)
Илья Шакунов — Константин Бойко («Умножающий печаль»)
Дарья Повереннова — мачеха Космоса («Бригада»)
Александр Макогон — Сева Баранов («Светофор»)
Джемал Тетруашвили — Паша Калачев («Светофор»)
Ольга Медынич — Олеся Калачева («Светофор»)
Какой из этих сериалов вы в свое время засмотрели до дыр? Кто из персонажей вам нравился больше всех?
Фото на превью Татьянин день / Амедиа, rudovanata / Instagram
Поделиться этой статьёй