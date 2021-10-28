Как изменились актеры и актрисы российских сериалов, от просмотра которых мы когда-то не могли оторваться

Большинство культовых отечественных сериалов вышло 10, 15 и даже 20 лет назад. Хотя, казалось бы, только вчера мы смеялись над «Папиными дочками», увлеченно смотрели «Тайны следствия» и с трепетом следили за судьбами героев «Татьяниного дня». Актеры и актрисы, сыгравшие в этих проектах, успели повзрослеть и измениться. Но они по-прежнему остаются в нашей памяти.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наших любимых героев и героинь и посмотреть, как они выглядят сейчас.

Александр Самойленко — доктор Антонов («Папины дочки»)

Александр Горчилин — парень Жени Васнецовой («Папины дочки»)

Наталья Рудова — Таня Баринова («Татьянин день»)

Людмила Артемьева — Ольга Николаевна («Сваты»)

Александр Феклистов — Александр Беркович («Сваты»)

Анна Кошмал — Женя Ковалева («Сваты»)

Александр Головин — Максим Макаров («Кадетство»)

Эмилия Спивак — Евгения Винокурова («Тайны следствия»)

Юлия Яковлева — секретарша Зоя («Тайны следствия»)

Александр Лыков — Казанова («Улицы разбитых фонарей»)

Максим Аверин — Сергей Глухарев («Глухарь»)

Александр Устюгов — Роман Шилов («Ментовские войны»)

Анатолий Белый — Александр Серебровский («Умножающий печаль»)

Илья Шакунов — Константин Бойко («Умножающий печаль»)

Дарья Повереннова — мачеха Космоса («Бригада»)

Александр Макогон — Сева Баранов («Светофор»)

Джемал Тетруашвили — Паша Калачев («Светофор»)

Ольга Медынич — Олеся Калачева («Светофор»)