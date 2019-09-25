Как изменились 13 звезд Болливуда, чьи фильмы хочешь не хочешь, а видел каждый

16 4 17 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По накалу страстей и количеству пролитых слез индийские кинокартины всегда могли дать фору любому бразильскому сериалу. Каждый второй советский зритель затирал до дыр кассеты с фильмами, где смуглые красавцы и красавицы в ярких нарядах бесконечно поют и танцуют, а добро всегда побеждает зло. Что уж там греха таить, мы и сами успели застать период массовой популярности болливудского кино.

AdMe.ru решил выяснить, как сейчас выглядят и чем занимаются актеры, блиставшие в таких картинах, как «Зита и Гита», «Танцор диско», «Месть и закон», и многих других.

Митхун Чакраборти, 67 лет

Кажется, люди до последнего будут называть Митхуна Чакраборти именем его персонажа — Джимми. А все из-за роли в легендарном фильме «Танцор диско», которая принесла ему мировую славу. Сегодня актер по-прежнему снимается в кино и считается одной из самых богатых и успешных звезд Болливуда.

Амитабх Баччан, 76 лет

Звезда фильмов «Стена», «Красивая жизнь» и «Месть и закон», ставших классикой индийского кино, по-прежнему востребован не только в Болливуде, но и в Голливуде. В фильмографии актера около 200 картин, однако, помимо кинокарьеры, Баччан также занимается политикой и ведет индийскую версию передачи «Кто хочет стать миллионером?».

Айшвария Рай, 45 лет

Победительница конкурса «Мисс мира — 1994», модель и актриса Айшвария Рай добилась славы далеко за пределами родной страны и много снималась в Голливуде («Розовая пантера — 2», «Последний легион»). Однако самой примечательной работой в ее фильмографии остается роль в мелодраме «Девдас». В 2007 году Рай вышла замуж за актера Абхишека Баччана, сына Амитабха Баччана. У супругов есть дочь и своя собственная киностудия. Что еще для счастья надо?

Джеки Шрофф, 62 года

Полное имя индийского актера Джеки Шроффа — Джайкишан. Нет, к Джеки Чану актер не имеет никакого отношения, разве что карьеру Шроффа можно назвать не менее успешной, чем у его гонконгского коллеги. А началось все со съемок в фильме «Герой», который получил в индийском прокате статус суперхита. Сегодня актер является лауреатом нескольких призов за лучшую мужскую роль и по-прежнему активно участвует в киносъемках.

Каджол, 45 лет

Индийская актриса Каджол, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Меня зовут Кхан», «Непохищенная невеста» и «Слепая любовь», является рекордсменкой по количеству номинаций на высшую награду Болливуда и одной из самых титулованных индийских актрис. Блестящая карьера не мешает Каджол активно участвовать в социальной жизни. Она является послом Loomba Trust — британской благотворительной организации, поддерживающей вдов и их детей по всему миру.

Дхармендра, 83 года

Актер Дхармендра — тот самый очаровательный преступник из фильма «Цветок и камень» и возлюбленный Зиты из легендарного фильма про сестер-близняшек — может по праву гордиться своей карьерой. Но есть у него и другой повод для гордости — брак с кинозвездой Хемой Малини (да-да, той самой Зитой-Гитой). Одно время они были самой обсуждаемой парой Болливуда. У супругов есть 2 дочери — Эша и Ахана.

Ракхи Гулзар, 72 года

Она играла сестер-близнецов еще до того, как это стало мейнстримом. В картине «Скромница» 1971 года актриса Ракхи Гулзар воплотила на экране образы застенчивой и тихой Канчан и ее веселой и игривой сестры Камини. В течение последующих 30 лет актриса снялась в более чем 80 фильмах и была удостоена множества наград, в том числе одной из высших гражданских государственных наград Индии — Падма Шри.

Шахрух Хан, 53 года

Шахрух Хан — одна из самых больших звезд Болливуда. Фильмы с участием актера «Непохищенная невеста», «Наступит завтра или нет», «Меня зовут Кхан» и другие покорили зрителей по всему миру. Сегодня он продолжает сниматься в кино и активно занимается благотворительностью.

Рекха, 64 года

Рекха начала свою карьеру в юном возрасте, чтобы помогать матери, когда от них ушел отец, и продолжает сниматься до сих пор. Фильмография актрисы насчитывает около 200 картин, среди которых «Дорогая Умрао», «Жажда мести» и «Супруга». Помимо этого Рекха написала 3 книги и записала 2 студийных альбома.

Риши Капур, 67 лет

Риши, сыну легендарного Раджа Капура, было просто суждено стать актером. Роль в картине «Бобби» принесла ему ошеломительный успех и почетное звание лучшего актера года. Капур женат и имеет 2 детей. Актер по сей день занимается своим любимым делом — съемками в кино.

Джая Прада, 57 лет

Джая Прада хотела стать танцовщицей, но судьба распорядилась иначе. Как-то на школьном празднике во время исполнения танца ее заметил режиссер и предложил девочке танцевать в его фильме. Так и началась ее блестящая карьера, в которой особое место занимают такие киноленты, как «Пьяница», «Мама» и «Ритмы песен». В середине 90-х актриса также занялась политикой, и сегодня она является членом партии «Раштрия лок дал».

Салман Хан, 53 года

Привлекательный мачо и смутьян в одном флаконе, актер Салман Хан является настоящим похитителем женских сердец. Однако статус главного секс-символа Индии никак не мешает ему оставаться хорошим актером. Настоящую славу Хану принесла роль в картине «Я полюбил», а работа в фильме «Кто я для тебя?», который был признан одним из самых успешных за всю историю Болливуда, приумножила ее вдвое.

Хема Малини, 70 лет

Актриса Хема Малини, исполнившая роли Зиты и Гиты, известна даже тем, кто далек от индийского кино. Фильм о сестрах-близнецах принес ей мировую славу, однако это не единственная примечательная картина в фильмографии актрисы. Стоит также отметить такие работы с ее участием, как «Любимый Раджа» и «Месть и закон», которые тоже хорошо знакомы нашему зрителю. Сегодня Хема не так часто снимается в кино и больше занимается своей политической карьерой.