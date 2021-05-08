Как изменились 10 кинопар, которые безупречно играли в любовь в отечественных фильмах

Харизма, искренность и талант — такие черты объединяют актеров и актрис, которые снимались в лучших отечественных фильмах о любви, будь то «Жестокий романс» или «Дамы приглашают кавалеров». За этими парами следила вся страна, ведь все, что происходило на экранах, было настоящим, прямо как в жизни.

Мы в AdMe.ru души не чаем в советских фильмах, поэтому решили узнать, как сейчас выглядят актеры, которые заставляли наши сердца трепетать от волнения.

Игорь Костолевский и Анастасия Вертинская

«Безымянная звезда» — режиссерский дебют актера Михаила Козакова. Анастасия Вертинская — первая красавица театра «Современник» — сыграла приезжую светскую львицу Мону. А Игорь Костолевский, который давно мечтал вырваться из порочного круга второстепенных персонажей, исполнил роль благородного учителя гимназии.

Михаил Боярский и Ирина Алферова

Сложно представить на месте Констанции и д’Артаньяна кого-то кроме Алферовой и Боярского. Хотя режиссер остался недоволен игрой Ирины Алферовой, эта пара все равно стала красивым символом страстной, но несбывшейся любви.

Сергей Жигунов и Татьяна Лютаева

Съемки в «Гардемаринах» стали триумфальными как для молодого Жигунова, так и для Лютаевой. Актеры казались идеальной парой, поэтому многие считали, что и в жизни они встречаются, но это было не так. Когда съемки шли полным ходом, Татьяна Лютаева была беременна будущей актрисой Агнией Дитковските.

Николай Стоцкий и Марина Зудина

В 1985 году на экраны вышел фильм «Валентин и Валентина», где Марина Зудина впервые сыграла не второстепенную, а главную роль. Стоцкий и Зудина безупречно передали непокорную любовь восемнадцатилетних, которые строят отношения вопреки родительским запретам.

Леонид Куравлев и Марина Неелова

В 1980 году вышел фильм «Дамы приглашают кавалеров». Главная героиня — незамужняя Аня Позднякова, которая мечтает о простом семейном счастье, но с противоположным полом у нее не ладится. Однако все меняется, когда Аня знакомится с чудаковатым, но добрым Саней Свинцовым.

Елена Соловей и Родион Нахапетов

«Раба любви» — фильм Никиты Михалкова, в основу которого легла непростая судьба актрисы Веры Холодной. Елена Соловей сыграла кинодиву немого кино, влюбленную в оператора Потоцкого. Но Гражданская война не позволила героям долго наслаждаться этим прекрасным чувством.

Евгений Киндинов и Елена Коренева

В 1974 году вышел музыкальный фильм Кончаловского «Романс о влюбленных», где Коренева и Киндинов сыграли сначала безумно влюбленных подростков, а потом и взрослых, которых разделила жестокая судьба.

Гелий Сысоев и Валентина Николаенко

Настоящей любви не способна помешать даже война. Что лишний раз и доказывает история простого пастуха Андрейки и смелой девушки Яринки из фильма «Свадьба в Малиновке».

Лариса Гузеева и Никита Михалков

Роль Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе» была дебютной в карьере Гузеевой. Экранизация «Бесприданницы» стала лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». И это неудивительно, ведь от пары Гузеевой и Михалкова невозможно оторвать глаз.

Дмитрий Харатьян и Евгения Добровольская

«Королева Марго» — телесериал, спродюсированный Сергеем Жигуновым. Трагичная история замужней королевы, влюбленной в дворянина де Ла Моля, не оставила зрителей равнодушными и обзавелась большим количеством поклонников.