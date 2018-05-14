Как омолаживают и старят актеров в кино

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Персонажи кино и сериалов живут по особым законам пространства и времени. Чтобы показать зрителю сцену из детства героя, режиссеру всего лишь нужно найти похожего ребенка. Но что делать, если взрослого или пожилого персонажа нужно перенести во времена его молодости?

AdMe.ru узнал, как героям фильмов «возвращают» юность и через какие сложности проходят создатели, чтобы отснять короткую сцену.

Кто делает спецэффекты

Пока цифровые технологии не были достаточно развиты, все невероятные перевоплощения создавали мастера грима. Сценический грим тоже относится к специальным эффектам. Кроме того, зернистость пленки также помогала визажистам скрывать несовершенства.

Омолодить героя всегда сложнее, чем состарить, ведь в этом случае не отделаешься нарисованными морщинами и седым париком. На фотопримере выше Рэйчел из сериала «Друзья» перенесли во времена старшей школы. Гримеру в этом помогли старомодные прическа и одежда, а также деталь, акцентирующая на себе внимание, — большой нос. Но этот сериал не претендовал на «Оскар» за лучшие спецэффекты. Теперь качество киноаппаратуры стало лучше, и мы можем смотреть видео в таком высоком разрешении, что видно каждую пору на лице. Девушки наверняка знают, что даже толстый слой обычного тонального крема выглядит как маска. А обильный грим тем более будет заметен на актере. К счастью, цифровые технологии развиваются так же стремительно. Работу мастеров по спецэффектам даже начинают называть цифровым макияжем.

Огромный труд — разный результат

Эталоном цифрового омоложения сейчас считается эпизод с Куртом Расселом из фильма «Стражи Галактики. Часть 2». Герой Рассела активно двигается, разговаривает и передает эмоции. Достичь такого эффекта удалось с помощью грима и особых компьютерных технологий (их называют CGI). На руку мастерам сыграло и то, что Курт Рассел изящно стареет и форма его лица сильно не изменилась.

Сначала в нужных сценах снялся загримированный Курт Рассел, а затем его жесты и мимику повторил молодой актер с похожими чертами лица — Аарон Шварц. Его молодую кожу «перенесли» на Рассела. Весь процесс, по словам создателей, занял много месяцев.

Омоложение героя Рассела, как и другие спецэффекты многих популярных фильмов, выполнено студией Lola VFX. Еще один шедевр цифрового искусства — перенесение во времени Майкла Дугласа в фильме 2015 года «Человек-муравей». 70-летнего актера нужно было сделать моложе на 25 лет. Мастера не могли схалтурить, ведь миллионы зрителей помнят, как актер выглядел в молодости.

Работа художника похожа на работу пластического хирурга. С возрастом кожа человека провисает, особенно это заметно в области век, щек и губ. Также увеличиваются уши, поскольку они растут на протяжении всей жизни. Мастера поработали над кожей Дугласа и добавили ей упругости и «свечения молодости».

Молодой персонаж Дугласа получился очень правдоподобным. Однако, когда он начинает говорить, нижняя часть лица все равно выглядит немного неестественно. Искусственность спецэффектов порой действительно очень заметна, особенно в тот момент, когда оцифрованный персонаж начинает разговаривать. Поэтому флешбэки в фильмах часто короткие и герой не особо много говорит. Например, в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории» цифровая принцесса Лея произносит всего одно слово, но ее лицо все же многим показалось ненастоящим.

Мастера спецэффектов показали невероятный результат еще в 2008 году, когда весь мир покорил фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона». Главный герой, которого играет Брэд Питт, по сюжету родился стариком и молодеет на протяжении жизни. Многие ошибочно полагают, что Питт играет в гриме. «Старый» Баттон создан невероятными усилиями нескольких людей.

Сначала пришлось оцифровать выражения лица Питта, затем скульптор создал 3 модели головы героя разных возрастов — и их тоже перевели в цифровой формат. Затем специалисты по спецэффектам переносили мимику Питта на эти цифровые модели. А тело «старого» Баттона играли двое актеров подходящей комплекции.

Качественные спецэффекты создаются очень долго. Например, чтобы омолодить двух героев на этих коротких отрывках, талантливому цифровому художнику понадобилось около 3 недель.

Студия Lola VFX омолодила и капитана Джека Воробья, хотя некоторые фанаты тоже замечают неестественность мимики.

Но цифровые копии героев нравятся не всем. Некоторые критики считают, что зрителя все равно напрягает неестественность. Гораздо лучше снимать в подобных сценах молодых актеров с похожими чертами лица. Ведь для омоложения героев Деппа и Рассела все равно понадобились настоящие актеры-дублеры — Энтони Де Ла Торре и Аарон Шварц.