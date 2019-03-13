Как бы выглядели сцены из мелодрам в реальной жизни. Давайте начистоту!

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Красивые фильмы о любви помогают людям забыть о всех проблемах и окунуться в непринужденную романтическую атмосферу. Полному расслаблению мешает лишь одно: обилие в таких фильмах жанровых штампов. Разумеется, без подобных шаблонов и неестественных сюжетных твистов всякий ромком стал бы документальным фильмом, но все же порой так и хочется выкрикнуть в ответ действию на экране: «Ну не бывает так!»

Мы в AdMe.ru немного позанудствуем и в шутку представим, как выглядели бы «ванильные» сцены романтических комедий, происходи они в реальной жизни.

1. Сцена под дождем, скорее всего, закончилась бы так:

2. Если бы парень пришел к девушке домой без предупреждения

3. Вероятность этой сцены в реальной жизни составляет примерно 0,001 %

4. В жизни никто не произнесет эту фразу. Потому что как еще можно истолковать факт измены?!

5. Циничный пункт: женщина легкого поведения, «серая мышь» или неудачница вряд ли станет объектом внезапной любви миллионера, потому что она такая «настоящая»

6. Недомолвки — самый раздражающий и недостоверный драматургический прием

7. Явления «прерванный поцелуй» в жизни также не существует

8. В жизни люди сперва конфликтуют друг с другом, а потом... конфликтуют еще больше

9. Только очень нерешительный человек может дотянуть важный разговор до стадии «еду в аэропорт, ведь моя любовь садится на самолет и улетает навсегда». Разве только человек из пункта № 6

10. Люди зачастую страдают в шикарных апартаментах в центре восхитительных мегаполисов. Если бы обычный человек мог позволить себе такую квартиру, он мог бы поднять себе настроение, просто вспомнив о ней

11. Он плохой парень и бабник, но она сумела очаровать и перевоспитать его, и жили они долго и счастливо

12. У вас есть хотя бы один знакомый, который отменил свадьбу прямо в день ее проведения? Эти люди вообще существуют?

А какие сюжетные повороты удивляют вас?