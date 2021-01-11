Как бы выглядели 10 литературных героев, если бы режиссеры снимали экранизации точно по книгам

Экранизация любимой книги может не на шутку разочаровать, если создатели фильма внесут существенные коррективы в сюжет. Впечатление от киноленты также портит изменение внешности героев: к примеру, когда на роль берут актера, совершенно не похожего на своего персонажа, не соответствующего герою произведения ни по возрасту, ни по наружности.

Мы в AdMe.ru считаем, что актерский талант порой затмевает отсутствие сходства артиста с литературным персонажем. Но решили пофантазировать о том, как бы выглядели 10 героев известных книг, если бы их экранизации снимали, не отступая ни на шаг от замысла автора.

Джо, «Маленькие женщины»

В последней экранизации романа Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины» роль Джо исполнила Сирша Ронан. У актрисы бледная кожа, а автор книги представляла девушку загорелой: «Высокая, худая, смуглая, она чем-то напоминает жеребенка». Однако остальное описание вполне подходит под внешность Сирши: «Линия рта свидетельствует о решительности характера. А серые глаза словно пронизывают собеседника насквозь. Глаза Джо выдают все, что у нее на душе. И так как настроение у нее часто меняется, во взгляде можно прочесть то насмешку, то задумчивость, а порой и ярость».

Бекки Шарп, «Ярмарка тщеславия»

В «Ярмарке тщеславия» Уильяма Теккерея у Бекки Шарп рыжеватые волосы и зеленые глаза. Такая внешность словно противопоставляет роковую Бекки кроткой голубоглазой Эмилии Седли. В мини-сериале, снятом по знаменитому роману в 2018 году, роль коварной и своенравной героини досталась кареглазой брюнетке Оливии Кук.

Петуния Дурсль, «Гарри Поттер»

Серьезные метаморфозы произошли и с тетей Гарри Поттера Петунией Дурсль. В знаменитой экранизации из тощей блондинки с длинной шеей и «почти лошадиным» лицом она превратилась в темноволосую женщину с нормальным телосложением и не менее нормальной шеей.

Алиса, «Алиса в Стране чудес»

На первых иллюстрациях к книгам об Алисе, выполненных Джоном Тенниелом, героиня предстает перед читателями маленькой девочкой с длинными светлыми волосами. Такую же Алису, чью роль исполнила Миа Васиковска, зрители увидели и в экранизации 2010 года. В реальности же Алиса Лидделл, которая, по некоторым данным, была прототипом героини, носила коротко подстриженные темно-каштановые волосы и челку.

Наташа Ростова, «Война и мир»

В мини-сериале «Война и мир» Наташу Ростову сыграла Лили Джеймс, которая имеет мало общего со своей героиней. Толстой описывал Наташу так: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка».

Китнисс Эвердин, «Голодные игры»

В трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры» Китнисс Эвердин имеет курчавые темные волосы, оливковую кожу и темно-серые глаза. Также девушка носит приметную прическу — длинную косу, спадающую на спину. Дженнифер Лоуренс, сыгравшая роль Китнисс, может похвастаться аппетитной фигурой и высоким ростом. Но в романе героиня описывается худощавой, невысокой, но при этом физически сильной, так как ей приходилось кормить свою семью, охотясь в лесах.

Эмма Бовари, «Госпожа Бовари»

Гюстав Флобер представлял мадам Бовари женщиной, сводящей мужчин с ума сочетанием поразительно белой кожи с черными волосами и глазами. Изабель Юппер, воплотившая на экране образ этой роковой женщины в фильме «Мадам Бовари» 1991 года, является обладательницей совершенно иного цветотипа, однако эта роль, без сомнения, ей удалась.

Гермиона, «Гарри Поттер»

Дружную троицу из «Гарри Поттера» мы уже вряд ли сможем представить другими. Но в книгах друзья выглядели немного иначе. В частности, «книжная» Гермиона — девочка со спутанными, вечно взъерошенными волосами и большими передними зубами. Сама Джоан Роулинг изначально представляла себе Гермиону «гадким утенком», но в итоге роль досталась симпатичной и приятной Эмме Уотсон.

Жорж Дюруа, «Милый друг»

Главная роль в экранизации романа Ги де Мопассана «Милый друг» досталась звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону. Но сам известный французский новеллист видел Жоржа Дюруа блондином с пышными усами.

Белла, «Сумерки»

В целом Кристен Стюарт довольно похожа на книжную Беллу. Только вот у литературной героини очень пухлые губы, которые «выглядят довольно массивно для тонкой линии подбородка». Кроме того, у девушки ярко выраженные скулы, тонкие брови и густые каштановые волосы. Также автор романа Стефани Майер неоднократно подчеркивала, что Белла никогда не пользуется косметикой, а ее волосы имеют рыжий оттенок, который хорошо заметен только на солнце.