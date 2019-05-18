Последний полет отважной стюардессы, которая спасла почти 400 человек ценой своей жизни

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Нирджа Бханот на протяжении 30 с лишним лет является воплощением мужества и самоотверженности. Эта хрупкая красивая девушка спасла от смерти более 300 человек и героически погибла от рук террористов. На 23-й день рождения Нирджи ее родители получили гроб с телом дочери.

Мы в AdMe.ru были тронуты до слез трагичной судьбой Нирджи и решили рассказать о ее подвиге.

Нирджа родилась 7 сентября 1963 года в Индии. Уже в 16 лет благодаря выдающейся внешности она была моделью и лицом многих местных брендов. Однако красота не стала залогом счастливого брака: через 2 месяца после свадьбы недовольный приданым муж вернул Нирджу родителям. Тогда 21-летняя девушка решила стать стюардессой и без труда прошла предварительный отбор в Pan American, а после получила квалификацию старшего бортпроводника.

5 сентября 1986 года

Кадр из фильма «Нирджа».

Первый рейс Нирджи в качестве старшей бортпроводницы должен был следовать из Мумбаи в Нью-Йорк с посадками в Карачи и Франкфурте. Остановка в пакистанском Карачи произошла в 5 утра. Все двери самолета были открыты, когда на бетонированную площадку выехал грузовик с четырьмя террористами из Организации Абу Нидаля. Они расстреляли людей снаружи и захватили самолет. Почти 400 человек оказались в плену. Нирджа успела предупредить пилотов, и они покинули кабину, следуя протоколу. Так террористы лишились возможности поднять самолет в воздух и направить на Кипр, чтобы освободить палестинских заключенных. Злоумышленники пришли в ярость и в первые же минуты захвата расстреляли американского гражданина и выбросили его тело из самолета с требованием предоставить пилота.

Подвиг Нирджи Бханот

Кадр из фильма «Нирджа».

22-летняя Нирджа оказалась старшей по званию и приняла на себя командование самолетом. Когда террористы приказали собрать паспорта пассажиров, чтобы вычислить и убить всех американцев, бортпроводницы спрятали американские паспорта под сиденьями. Кроме того, Бханот передала мужчине, сидящему рядом с одним из выходов, лист с указаниями, как открыть дверь. Спустя почти 17 часов в самолете сел аккумулятор и погас свет. Захватчики запаниковали, открыли беспорядочную стрельбу и стали взрывать гранаты, намереваясь убить всех пассажиров. Воспользовавшись неразберихой, Нирджа открыла один из выходов и стала выводить людей. Другая стюардесса и мужчина, прочитавший инструкцию Нирджи, открыли еще две двери. В это же время начался штурм самолета пакистанской армией. Бханот могла покинуть самолет, но не сделала этого и продолжала спасать пассажиров.

Кадр из фильма «Нирджа».

Под сиденьями она увидела троих детей и почти успела довести их до выхода, но один из террористов заметил это. Нирджа закрыла собой детей от пуль и была ранена. Она умерла по дороге в госпиталь Карачи. Все трое детей были спасены. Одному из них было всего 7, и теперь он стал главным пилотом, считая, что таким образом отдает дань Нирдже Бханот, которой обязан каждым днем своей жизни.

Память о Нирдже Бханот

Более 20 человек погибли в тот день, но большинству удалось спастись благодаря Нирдже и другим бортпроводникам. Посмертно девушка была награждена орденом «Ашока Чакра», став первой женщиной и самым молодым кавалером этого ордена. Родители Нирджи, пережившие дочь на много лет, основали фонд Neerja Bhanot Pan Am Trust, который ежегодно присуждает награды членам летного экипажа и индийским женщинам, проявившим мужество.

В честь отважной бортпроводницы называют школы и общежития при университетах, а в 2004 году «Почта Индии» выпустила марку в память о ней. В 2016 году был снят художественный фильм «Нирджа», который переведен на множество языков, в том числе на русский. Террористы были приговорены к смертной казни, но позже ее заменили на пожизненное заключение. Одного из них доставили в США, где он был осужден на 160 лет тюрьмы. Другие остались в Пакистане и были освобождены либо бежали в 2008 году.

Нирджа Бханот была красивой девушкой, за хрупкостью которой скрывались мужество и храбрость. Отважный поступок принес ей славу и награды. Жаль, что это не может вернуть жизнь простой 22-летней девчонке.