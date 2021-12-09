История актрисы Голливуда, которая имела несчастье быть слишком красивой

Эта голливудская звезда 30–40-х годов встречалась с Чарли Чаплином и считалась самой красивой женщиной в мире. Она создала устройство, которое стоило бы сейчас $ 30 млрд, и снялась в первом фильме, дерзко заявившем о праве женщины на получение своей доли наслаждения.

AdMe.ru решил рассказать, как сложилась жизнь Хеди Ламарр — актрисы, в чьей очаровательной голове скрывались идеи, намного опередившие свое время.

Первые шаги в мире кино и эпатажа

Хеди Ламарр появилась на свет в Вене в 1914 году под именем Хедвиг Ева Мария Кислер. Ее родители были воспитанными интеллигентными людьми еврейского происхождения. Папа занимал должность директора банка, а мама была пианисткой. С юных лет Хедвиг проявляла интерес к театру и кино, занималась игрой на фортепиано и балетом. Неудивительно, что ее родители были шокированы, когда в 1933 году юная красавица снялась в скандальной кинокартине чешского режиссера Густава Махаты «Экстаз». По сюжету молодая пылкая женщина выходит замуж за холодного пожилого мужчину, а находит счастье в объятиях молодого возлюбленного. Из-за нескольких откровенных сцен фильм вызвал неоднозначную реакцию: во многих странах Европы его назвали произведением искусства, а в США и в Германии запретили как неприличный. В том же году на сцене венского театра девушку увидел один из богатейших мужчин Австрии — Фридрих Мандль. Он был настолько настойчив в ухаживаниях, что Хеди, несмотря на недовольство родителей, вышла за него замуж. И совершила ошибку.

В плену у мужа-тирана

Брак стал для Хеди клеткой, причем даже не золотой. Ревнивый муж запретил ей сниматься в кино, прослушивал звонки и держал взаперти. Из дома он выпускал ее только в сопровождении служанки, а на жизнь выделял скудные средства. Даже украшения актрисы запирались в сейфе. Мысль о том, что кто-то еще увидит его жену на пленке, так волновала его, что он устроил охоту на каждую копию «Экстаза», которая появлялась в прокате. В конце концов Хеди не выдержала и решилась бежать. На одной из вечеринок Мандля, на которые он выводил свою жену на показ остальным, она попросила британского офицера о помощи. Тот согласился. Актриса уже вовсю собирала чемоданы, когда пришел ее муж. Он включил проигрыватель виниловых пластинок, и Хеди услышала свой собственный голос, умоляющий офицера помочь ей сбежать. Как оказалось, Мандль прослушивал и столовую. Тогда девушка пошла на крайние меры: она подмешала в чай горничной снотворное, а когда та заснула, надела на себя ее форму и вшила все драгоценности, которые ей удалось раздобыть, в подкладку ее костюма. И сбежала в Лондон.

Через тернии и авантюры — к звездам

Хеди Ламарр и Луис Майер, президент компании Metro-Goldwyn-Mayer.

Обстоятельства сложились для Хеди удачно: как раз во время ее приезда в Лондон там находился Луис Майер, руководитель кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Через агента киностудии, занимающегося поиском талантов, Хеди договорилась о встрече с ним. Майер предложил ей контракт на полгода с оплатой $ 125 в неделю. Она отказалась, так как знала, что ее талант стоит дороже. Но когда тот ушел, Хеди вдруг поняла, что совершила ошибку, ведь это был хороший шанс стать голливудской звездой. Но было уже поздно: Майер собирался отплывать на лайнере обратно в Штаты, а все билеты на корабль были распроданы. И Хеди снова решилась на авантюру: пробралась на борт, представившись няней 14-летней пассажирки. Майер был настолько впечатлен дерзостью актрисы и тем, какую реакцию на круизном лайнере производит ее красота, что подумал и предложил ей контракт на 7 лет с еженедельной выплатой $ 550.

Рождение голливудской кинодивы

Чтобы не возникало ассоциации со скандальной ролью в фильме «Экстаз», Майер предложил девушке взять псевдоним Хеди Ламарр — в честь актрисы немого кино Барбары ла Марр, которой восхищалась его жена. Он дал ей одну из главных ролей в ленте «Алжир» (1938) и начал продвигать как неизвестную зрителю, но на самом деле очень популярную австрийскую актрису и «самую красивую женщину в мире». И в последнем пункте, видно, не очень-то погрешил против правды: когда люди, разгоряченные предвкушением знакомства на экране с неведомой кинодивой, пришли в зрительный зал, они просто ахнули. От красоты Хеди Ламарр просто перехватывало дыхание. С этого момента к Хеди прочно прилепился образ прекрасной соблазнительницы экзотического происхождения. Наибольший успех ей принесла роль Далилы в картине 1949 года «Самсон и Далила». Но, хотя она снялась во многих популярных лентах того времени вместе с Кларком Гейблом, Джуди Гарленд, Шарлем Буайе и стала звездой, большинство ее ролей состояли всего из нескольких строк. Ее развитый мозг страдал от бездействия. И пока на экране Хеди Ламарр была окружена мужским вниманием и блистала, реальная Хеди Ламарр изнывала от скуки, одиночества и тоски по дому.

Тайная страсть Хеди Ламарр

Еще ребенком Хеди, гуляя с отцом, с увлечением слушала его рассказы о том, как работают те или иные вещи. В 5 лет она разобрала и собрала музыкальную шкатулку. Позже ее пытливый ум впитывал всю информацию, которую она слышала от ученых на встречах, организованных ее первым мужем, Фридрихом Мандлем. Отдыхая в трейлере от актерской работы, она придумывала свои изобретения. И вот на одном из званых ужинов в 1940 году Хеди встретила мужчину, который разделил ее страсть. Вместе с ней композитор Джордж Антейл взялся за разработку устройства, которое должно было усложнить противнику отслеживание торпед. Хеди надеялась, что это изобретение ускорит благополучный исход Второй мировой войны. Ламарр и Антейл отправили свои идеи в Совет изобретателей, получили положительные отзывы и даже зарегистрировали патент на «Секретное средство связи». Но военно-морской флот отклонил их инновацию. Зато спустя десятилетия были разработаны Wi-Fi и Bluetooth, в основе работы которых лежит оригинальная концепция Ламарр и Антейла.

Белоснежка с мозгами Эйнштейна

У Хеди Ламарр было 6 мужей и немало любовников. Причем последним супругом стал... ее адвокат по бракоразводным процессам. Разведясь с ним, Хеди больше не выходила замуж. И женщина, чье очаровательное лицо вдохновило художников Disney на создание образа Белоснежки, последние 35 лет прожила в одиночестве. В 60-х годах, когда ее красота стала увядать, актриса оказалась не нужна Голливуду, и ее карьера пошла на спад. В результате Хеди Ламарр жила на крошечную пенсию $ 48 в неделю. Лишь в 1997 году она все-таки получила премию за свое изобретение, но никакого денежного вознаграждения за этим не последовало. Однако до конца жизни она продолжала что-то создавать: флуоресцентный ошейник, новый вид светофора, модификации для сверхзвукового лайнера. Только эти изобретения также остались никому не нужными.

Бонус

Жизнь Хеди Ламарр была похожа на увлекательный фильм, и еще один факт мы не можем обойти вниманием. Несмотря на то, что ее карьера в Голливуде складывалась удачно, во время Второй мировой войны Ламарр не хотела оставаться в стороне от происходящего. Однажды актриса участвовала в сборе средств на военные нужды и объявила, что поцелует любого, кто потратит на облигации $ 25 000. Рассказывали, что в итоге ей пришлось поцеловать 680 человек, а собрала она $ 17 млн. Однако, вероятнее всего, целовала она всегда и везде одного и того же мужчину — моряка Энди Роудса, который вместе с ней ездил собирать средства по всей стране и перед каждым выступлением скрывался в толпе. Так что жизнь Хеди Ламарр давно обросла легендами и домыслами. Сообщается, что о судьбе актрисы будет снят сериал с Галь Гадот в главной роли. Не знаем, как вы, а мы уже ждем его с нетерпением.