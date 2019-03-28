История Джейми Брюэр — первой женщины с синдромом Дауна, которая добилась мировой известности

28 2

14

4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во все времена к людям с синдромом Дауна общество относилось в лучшем случае с жалостью, а в худшем — с пренебрежением. Но сегодня появляются герои, которые ломают старые представления о синдроме и доказывают, что и с такой особенностью можно жить полной жизнью. Одна из них — Джейми Брюэр, актриса с синдромом Дауна. Она смогла исполнить свои мечты и вдохновить миллионы людей по всему миру.

Мы в AdMe.ru восхищаемся силой духа Джейми и думаем, что ее история — достойный пример для подражания. Даже для тех, у кого все в порядке со здоровьем.

Что такое синдром Дауна?

Синдром Дауна (далее — СД) — это генетическая патология, при которой в геноме человека вместо 46 хромосом находятся 47. По статистике, с этой патологией рождается 1 из 700 малышей. Синдрому присущи внешние отличия: плоское лицо, эпикантус и низкий мышечный тонус. А еще задержка речевого и ментального развития. Правда, у всех эта задержка разная и зависит от типа синдрома. Подавляющее число детей с синдромом могут научиться ходить, говорить, одеваться и заниматься спортом как обычные люди. В XIX веке таких людей считали психически больными. А родители стремились поскорее избавиться от «неправильных» новорожденных. В XX веке дела пошли еще хуже. Врачи отказывались проводить операции больным с СД, потому что это было «бесполезно». А в медучреждениях распространилась практика принудительной стерилизации людей, у которых был выявлен синдром.

Но даже в XXI веке синдром Дауна окружен множеством унизительных предрассудков: Люди с СД умственно отсталые. Нет, сегодня разработаны специальные программы обучения, которые позволяют детям учиться наравне с остальными. Однако в 5 % случаев все-таки наблюдается тяжелое ментальное расстройство.

Нет, сегодня разработаны специальные программы обучения, которые позволяют детям учиться наравне с остальными. Однако в 5 % случаев все-таки наблюдается тяжелое ментальное расстройство. Люди с СД неразборчиво говорят и поэтому не понимают обращенную к ним речь. Тоже мимо. Из-за особенностей строения мышц (гипотонус) речь может быть непонятна окружающим, но это ничего не говорит об умственных способностях человека.

Тоже мимо. Из-за особенностей строения мышц (гипотонус) речь может быть непонятна окружающим, но это ничего не говорит об умственных способностях человека. Люди с СД — обуза, они никогда не смогут работать и создать семью. Это тоже миф. В наше время взрослые с таким заболеванием могут вести самостоятельную жизнь и устроиться на работу.

Это тоже миф. В наше время взрослые с таким заболеванием могут вести самостоятельную жизнь и устроиться на работу. Люди с СД всегда улыбаются и радуются. Неправда. Они испытывают те же чувства, что и все остальные: страх, тревогу за свое будущее и депрессию. Джейми Брюэр родилась в то время, когда на таких людях врачи ставили крест. А сейчас эта смелая женщина разрушает мифы и уничтожает предвзятость общества по отношению к людям с синдромом Дауна. Джейми — востребованная актриса и модель. Как ей это удалось?

История Джейми Брюэр

Джейми родилась в 1985 году в Калифорнии. Девочка посещала обычную школу и училась наравне со сверстниками, несмотря на трудности с памятью и речью. В интервью Джейми рассказывает, что с раннего детства обожала театр и кино. В 8 классе она записалась в театральный кружок, где играла в мюзиклах и драматических постановках. То, что Джейми в конце концов стала знаменитой актрисой, не случайное совпадение и уж тем более не банальное везение. Девушка получила самое настоящее актерское образование и работала в специализированных театрах.

Рискни. Воспользуйся шансом. Вложи [в то, чем ты занимаешься] сердце и душу, потому что, когда ты вложишь в это свою душу, ты станешь тем, кем мечтал стать. Ты станешь легендой. Джейми Брюэр / Lifenews

Карьера в большом кино

Усилия Джейми не были напрасными — в 2011 году ее пригласили сниматься в культовом сериале «Американская история ужасов». В 1-м сезоне Джейми сыграла девушку, у которой есть одна мечта — стать красивой. Но даже родная мать героини относится к ней пренебрежительно. Актерский талант Джейми Брюэр впечатлил зрителей и критиков, а сама девушка стала настоящей медийной персоной. Она дает интервью, участвует в съемках ток-шоу и снимается сразу в нескольких полнометражных фильмах. Джейми Брюэр появилась в 1, 3, 4, 7 и 8-м сезонах «Американской истории ужасов». Сыграла роль в криминальном сериале «Саутленд» и начала работать в театре. Джейми подходит к своей работе с бесконечным оптимизмом и никогда не опускает руки. Актрисе удалось вдохновить миллионы людей с ограниченными возможностями:

Обними страх и иди к нему. Именно этим я занимаюсь. Я не убегаю от него — я обнимаю страх. Джейми Брюэр / ABC News

Театр и книга

Джейми Брюэр — первая женщина с синдромом Дауна, которая сыграла роль на большой сцене, да еще и в Нью-Йорке. В 90-е такое и представить было невозможно. Работа над постановкой не была такой уж легкой: Джейми призналась, что ей сложно заучивать большие объемы текста. Для того чтобы запомнить свои реплики, актриса пользуется пальцевой азбукой.

В 2010 году при участии Джейми вышла фотокнига «Я с тобой» (I’m Down with You). В ней собраны фото и истории людей с синдромом Дауна. Они вместе с семьями каждый день преодолевают невзгоды и улыбаются, несмотря ни на что. Это настоящие супергерои, правда, у них нет магического щита или маски.

И снова Джейми первая

Джейми Брюэр вошла в историю как первая женщина с СД, которая приняла участие в показе на Нью-Йоркской неделе моды. Джейми прошла по подиуму в элегантном черном платье от Кэрри Хаммер. Дизайнер решила разрушить модные модельные стереотипы и показать людям, что звездой может стать любой человек.

Общественная деятельность

Актриса, модель, писатель. Кажется, для Джейми Брюэр нет ничего невозможного. Однако эта девушка еще и видный общественный деятель. В 19 лет она представляла общество людей с синдромом Дауна в правительстве штата Техас и выступала перед сенаторами. Джейми добивалась того, чтобы выражение «умственно отсталый» было исключено из официальных документов штата. И у нее получилось. Вместо унизительного названия введен термин «когнитивное расстройство интеллекта». Джейми Брюэр участвует в ТВ-шоу и благотворительных акциях. Она уверена, что людям с СД пора выйти из тени:

Люди с ограниченными возможностями и синдромом Дауна, мы должны найти способ показать всем, кто мы на самом деле. Джейми Брюэр / Inside Edition

Джейми удается вдохновлять людей с ограниченными возможностями по всему миру. Она считает, что у каждого человека есть талант и физические особенности не должны мешать его развитию. Джейми призывает людей не сдаваться, несмотря на ограничения. В одном из интервью Джейми призналась, что мечтает о семье и ребенке. Но пока она не нашла достойного претендента. Оптимизм, жизнелюбие и хорошее чувство юмора принесли Джейми тысячи подписчиков в соцсетях. А вот что она говорит девушкам, которые мечтают когда-нибудь повторить ее подвиг:

Никогда не бойся, пусть твой голос будет услышан. Используй свой голос! Джейми Брюэр / Dailylife

Джейми Брюэр смогла добиться успеха, несмотря на инвалидность. Она сделала свою особенность изюминкой и вдохновила других следовать за своей мечтой. Джейми вселила в людей надежду, ведь если получилось у нее, то получится и у остальных. А вы как считаете?