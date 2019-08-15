Реальные события, о которых нужно знать, чтобы понять фильм «Однажды в Голливуде»

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Вышедший на днях новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» имеет все шансы стать бестселлером. При этом вы не найдете здесь привычных рек крови, драк и обилия мата. Весь сюжет строится вокруг вышедшего в тираж актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). Рик — стареющий актер, который всеми силами пытается найти свое место в киноиндустрии. На фоне морально-нравственных терзаний Далтона показана беззаботная молодая актриса Шэрон Тейт. Она гуляет по улицам солнечного Лос-Анджелеса, покупает книги, ходит в кинотеатры и даже не подозревает о том, что буквально в соседнем районе кто-то готовит для нее страшную участь.

Автор AdMe.ru постаралась разобраться в истории Шэрон Тейт. Это как раз тот случай, когда нужно ознакомиться с реальными событиями, чтобы понять художественный замысел картины. На этом настаивает и сам Квентин Тарантино.

Кто такие Шэрон Тейт и Роман Полански

История началась в 1967 году, когда молодая американка — актриса и модель Шэрон Тейт — очаровала польского режиссера Романа Полански. Тогда Роман делал первые шаги в сторону Голливуда, сняв культовый хоррор «Ребенок Розмари», который назвали достойным продолжением наследия Хичкока. Пара познакомилась на съемках картины режиссера «Бал вампиров» и буквально через полгода поженилась. Пока Роман Полански писал новые сценарии, его жена покоряла кинематограф. Шэрон снялась в нескольких картинах, привлекла внимание голливудских агентов, появилась в Playboy. Несмотря на то что ее имя пока не было знакомо рядовому зрителю, ее ждало большое будущее: актрисе было всего 25.

В 1969 году Тейт забеременела. Ребенок должен был родиться в конце августа. К тому времени пара переехала в новый дом на улице Сьело Драйв (Лос-Анджелес) и всецело наслаждалась богемной жизнью среди голливудских холмов. Полански вынужден был на время оставить беременную Тейт и уехать в Лондон, где он планировал приступить к съемкам картины «День дельфина». А чтобы Шэрон не было скучно, Роман пригласил пожить в дом своих друзей — стилиста Джея Себринг (по совместительству бывшего жениха, к тому времени лучшего друга Шэрон), начинающего актера и сценариста Войтека Фриковски и наследницу кофейной империи Эбигейл Фолгер.

Тем временем на другой стороне Лос-Анджелеса зарождалось нечто ужасное...

Стоит отметить, что все это происходило в бурные 60-е — во времена экономических переворотов, период вьетнамской войны и субкультурного господствования «детей солнца». Последние частенько селились в хиппи-коммуны, что было совершенно обыденным, особенно для таких теплых регионов, как Калифорния. Именно в год интересующих нас событий в Лос-Анджелесе объявилась коммуна под руководством некоего Чарльза Мэнсона. Он был дважды судим, по слухам, проявлял признаки психопатии, но при этом обладал виртуозными ораторскими данными. Его витиеватые философствования о жизни и смерти привели к возвышению его до статуса своеобразного пророка, а впоследствии — предводителя коммуны. К нему примкнуло множество последователей (в основном девушек). Они назвали себя «Семьей» и стали путешествовать по стране на старом школьном автобусе, наслаждаться запрещенными веществами, практиковать свободную любовь, грабить дома. В 1969 году Чарльз обосновался в Лос-Анджелесе. Домом для его коммуны стало ранчо Спэн, где раньше снимали вестерны. Мэнсон подружился с его незрячим хозяином и договорился с ним о бесплатном проживании на ранчо в обмен за небольшие услуги вроде бытового ухода и периодических интимных отношений с жительницами общины. Все шло своим чередом, пока однажды Мэнсон вдруг не понял, что песня «Helter Skelter» Пола Маккартни — некое божественное предзнаменование, а «White Album» («Белый альбом») The Beatles — новое Евангелие. Он объявил братьям и сестрам, что голос свыше рассказал ему о грядущем конце света под названием Helter Skelter. А перед ним случится межрасовая война, начать которую должен Мэнсон...

Вскоре Мэнсон почувствовал, что Helter Skelter должен начаться летом 1969 года. План был таков: «Семья» должна устроить серию резонансных убийств богатых белокожих — жителей Голливуда. При этом все должно выглядеть так, чтобы подозрения пали на афроамериканскую организацию «Черные пантеры». С этого начнется новая гражданская, но уже межрасовая война, в ходе которой победу одержат чернокожие. Сразу после этого Мэнсон и его последователи выйдут на арену, чтобы взять ситуацию под жесткий контроль и навсегда установить господство белокожих, так как чернокожие не смогут распорядиться собственной властью. По его мнению, план был идеальный. Нужна была первая жертва. Мэнсон стал перечислять своих старых обидчиков, и выбор пал на известного продюсера Терри Мелчера. Говорят, что некогда Мэнсон мечтал стать музыкантом, а Терри — именно тот человек, кто сообщил будущему психопату об отсутствии у того всякого таланта. По стечению обстоятельств продюсер продал свой особняк именно чете Поланских. Несмотря на то что Мэнсон заранее выяснил, что его старый друг переехал, первый дом для разжигания межрасовой битвы был уже выбран: какая разница, с каких богатых белокожих начинать войну? 8 августа Чарльз объявил о начале Helter Skelter и поручил членам общины совершить первое убийство.

9 августа случилось страшное убийство

Офицеры полиции выносят тело Шэрон Тейт.

В ночь на 9 августа четверо членов «Семьи» — Сьюзан Аткинс, Патрисия Кренуинкел, Линда Касабиан и Чарльз Уотсон — взяли ножи, огнестрельное оружие и пробрались в дом, где Шэрон Тейт отдыхала с тремя друзьями. Одурманенные хиппи забрали себе все деньги и устроили резню. Шэрон умоляла взять ее в заложники, пока не родится сын: она была уже на 9-м месяце беременности. В общей сложности хиппи нанесли жертвам 102 ножевых ранения. Единственным уцелевшим в ту ночь оказался разнорабочий Уильям Гаррестон. Домик, в котором проживал парень, стоял далеко лесу. Убийцы его просто не заметили. Позже Уильям расскажет полиции, что стал очевидцем преступления, но все же ничего не сделал.

После случившегося Роман Полански впал в глубокую депрессию. Поговаривали, что его «Ребенок Розмари» стал зловещим предзнаменованием событий. В фильме рассказывается о женщине с тяжело протекающей беременностью, которая заканчивается довольно жутким событием. Тем временем в Лос-Анджелесе было совершено еще несколько жестоких расправ над богатыми белыми семьями. Весь Голливуд охватил параноидальный страх. Вокруг домов стремительно вырастали заборы, цены на сторожевых собак увеличились втрое, а многие знаменитости и вовсе покинули свои дома. Все ждали поимки преступников. В итоге «Семья» Мэнсона все же была арестована. Жители коммуны не понимали, за что их задержала полиция, ведь они — представители новой веры, а их учитель — воплощение Христа на Земле. Чарльз Мэнсон по совокупности своих деяний получил 9 пожизненных заключений, а четверка, устроившая резню, ограничилась одним. Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме 1 января 2017 года от рака толстой кишки. Сьюзан Аткинс скончалась в 2009 году от рака мозга. Остальные члены банды отбывают наказание в тюрьме.