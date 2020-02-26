Фанат кино выискивает секреты съемок фильмов. Многие режиссеры предпочитают о них молчать

Все знают, что Скорсезе потратил в «Ирландце» почти $ 175 млн на графику для омоложения актеров. Но многие думают, что это только для сцен, где герои совсем молодые. А вот и ничего подобного: там почти каждая сцена обработана, потому что Де Ниро и Аль Пачино выглядят как мумии.