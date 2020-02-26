Фанат кино выискивает секреты съемок фильмов. Многие режиссеры предпочитают о них молчать
Митя Достоевский уже третий год ведет Telegram-канал о фильмах. В нем он собирает неожиданные факты об известных лентах. Наверное, большинство режиссеров были бы рады, если бы зрители не знали этих нюансов производства.
Мы в AdMe.ru тоже любим открывать для себя изнанку кинематографа, поэтому давно подписаны на Митю и каждый раз сохраняем для вас лучшие его посты.
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В «Титанике» Джек говорит Розе, что обожает рыбачить на озере Висотта в штате Висконсин. Но это озеро образовалось только в 1917 году (через 5 лет после крушения «Титаника»). Вывод: парни готовы придумать что угодно, чтобы впечатлить девушку.
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Все еще считаете Тома Холланда лучшим Человеком-пауком? Тогда как вам новость о том, что это снято без применения компьютерной графики и Тоби Магуайр на протяжении 16 часов и 156 дублей ловил еду на поднос, чтобы в фильме появилась эта 3-секундная сцена:
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В отличие от Кристофера Нолана, Стивен Спилберг был рад сэкономить на кинопроизводстве. Поэтому в фильме «Полтергейст» 1982 года он использовал для съемок настоящие человеческие скелеты. Он объяснял это примерно так: «Ну пластиковые надо под заказ делать, а я что, миллионер?»
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В «1917» у Шофилда винтовка Short Magazine Lee—Enfield Mk III с магазином на 10 патронов. И за весь фильм он делает ровно 10 выстрелов.
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Все знают, что Скорсезе потратил в «Ирландце» почти $ 175 млн на графику для омоложения актеров. Но многие думают, что это только для сцен, где герои совсем молодые. А вот и ничего подобного: там почти каждая сцена обработана, потому что Де Ниро и Аль Пачино выглядят как мумии.
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На съемках «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер просила визажиста-правшу делать ей макияж левой рукой, потому что ее героиня Марла не стала бы аккуратничать.
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Для озвучки монстров в хорроре «Тихое место» использовали хруст мокрых листьев салата.
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Ученые провели эксперимент, в рамках которого попросили группу психотерапевтов посмотреть 400 фильмов о психопатах. Самым реалистичным героем врачи назвали Антона Чигура из ленты «Старикам тут не место».
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В мультфильме «Смывайся» главный герой Родди, выбирая, что надеть, присматривается к костюму Росомахи, но у нас этой шутки никто не понял, потому что в оригинале Родди озвучивает Хью Джекман (Росомаха из «Людей Икс»), а в русском дубляже — Иван Ургант (Боря из «Елок»).
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Вот вам небольшая деталь о мультфильме «Вверх», которая на части разорвет ваше сердечко: на протяжении всей анимации Карл носит бабочку, которую ему перед своей смертью помогла завязать Элли (ведь самостоятельно завязывать галстуки он не умеет).
Какие секреты известных фильмов знаете вы?