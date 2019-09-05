Фанат кино собирает безумные факты о фильмах. И многие режиссеры хотели бы, чтобы мы о них не знали

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Митя Достоевский уже 2 года ведет канал в Telegram про фильмы. Недавно он решил поделиться фактами про кино и в Twitter. Мите удалось собрать небанальные детали, касающиеся наших любимых лент. Признаемся, мы не слышали даже о половине из них.

Нам в AdMe.ru нравится узнавать что-то новое о многогранном мире кинематографа. Если вам тоже — продолжайте читать.

  • На съемках «Власти страха» хитрый режиссер Филлип Нойс заставил Анджелину Джоли играть несколько сцен без одежды, а дальше такой: «Это будет отвлекать зрителей от сюжета». Потом Нойс удалил все эти сцены из фильма (но не из своей памяти и жесткого диска своего компьютера).

  • В Китае запрещены фильмы про путешествия во времени. Почему? Потому что, «по мнению чиновников, показ перемещений в прошлое культивирует суеверия, фатализм и веру в реинкарнацию, что никак не вяжется с линией партии». Так что никаких «Назад в будущее».

  • Модель Годзиллы, которая играла гигантского ящера в одноименном фильме 1954 года, весила 100 кг и была сделана из резины и бамбука (то есть в прямом смысле слова из спичек и желудей).

  • Квентин Тарантино так не любит рекламу, что специально придумал для героев своих фильмов марку сигарет Red Apple. Представьте, как это удивило бы Тимура Бекмамбетова, у которого в «Елках» у логотипов майонеза больше экранного времени, чем у Ивана Урганта.

  • Во время съемок «Рокки-4» Сильвестр Сталлоне начитался Константина Станиславского и для большей реалистичности предложил Дольфу Лундгрену драться взаправду. После первого же удара Сталлоне отъехал в больничку, где под Eye of the Tiger неделю валялся в кровати с сотрясением мозга.

  • Внимание: все страшные рычания динозавров в «Парке юрского периода» — это на самом деле звуки черепах во время спаривания. Спасибо за внимание.

  • В «Крестном отце» никто ни разу не произносит слово «мафия», потому что мафия очень убедительно попросила режиссера его не говорить.

  • Эпоха немого кино вообще была не лучшим временем для кинематографа. Но японцы придумали, как немного все скрасить. У них были специальные комментаторы, которые разными голосами объясняли, что на экране творят бледнолицые актеры.

  • Я знаю, что вас всех с детства интересовал этот вопрос. У трехгрудой женщины из «Вспомнить все» все три груди фальшивые. Да-да, те две по краям — тоже макеты.

Вы знаете какие-нибудь занимательные факты о фильмах? Если да, поделитесь с нами.

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