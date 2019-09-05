Фанат кино собирает безумные факты о фильмах. И многие режиссеры хотели бы, чтобы мы о них не знали

На съемках «Власти страха» хитрый режиссер Филлип Нойс заставил Анджелину Джоли играть несколько сцен без одежды, а дальше такой: «Это будет отвлекать зрителей от сюжета». Потом Нойс удалил все эти сцены из фильма (но не из своей памяти и жесткого диска своего компьютера).

В Китае запрещены фильмы про путешествия во времени. Почему? Потому что, «по мнению чиновников, показ перемещений в прошлое культивирует суеверия, фатализм и веру в реинкарнацию, что никак не вяжется с линией партии». Так что никаких «Назад в будущее».