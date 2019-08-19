Что стало с 14 российскими актерами, которых когда-то знала и любила вся страна
В актерской среде понятие конкуренции проходит красной линией сквозь весь карьерный путь артиста. «Кто был ничем, тот станет всем» — и наоборот. Среди звезд российского кинематографа тоже найдутся те, кого сначала восхваляли, а после легко забыли. Судьбы некоторых пробирают до мурашек.
AdMe.ru постарался вспомнить некогда любимых зрителями актеров, которые были на вершине популярности, но после совершили крутое пике в безвестность.
Александр Лымарев
Главный красавец сериала «
Помимо кино, Александр также увлекается фотографией и графикой. Сделанными им снимками можно полюбоваться в инстаграме. Там же есть возможность послушать в сохраненных «сториз» его диджейские сеты.
Ирина Медведева
Когда видишь
Медведева прекрасно поет романсы, за что была удостоена нескольких наград. В планах у нее запись музыкального альбома и подготовка собственной концертной программы.
Юлия Захарова
Роль
В рамках своей театральной деятельности Юлия принимает участие сразу в нескольких постановках. Также она планирует поставить спектакль для тех, кто неравнодушен к поэзии. Актриса увлекается написанием стихотворений, поэтому эта тема ей особо близка.
Юлия Борилова
Первая заметная роль у Юлии Бориловой была в сериале «Любовь моя». Но настоящий успех пришел после того, как она вошла в актерский состав телепроекта «
К сожалению, выделить еще какой-то проект из всей фильмографии актрисы довольно трудно. Сейчас Юлия отдает всю себя семье и воспитывает 2 сыновей.
Анна Азарова
На тот момент, когда
Самой заметной лентой в фильмографии актрисы, пожалуй, можно считать «День выборов». В 2011 году Азарова была выдвинута на главную роль в проекте «
Сейчас Анна активно ведет инстаграм и воспитывает 4 детей: мальчиков-близнецов и 2 девочек.
Алексей Гаврилов
В фильмографии Алексея Гаврилова 26 проектов, но зрители помнят лишь одну роль — Гоши Рудковского в сериалах «
В 2017 году актер вступил в должность генерального директора журнала «
Ольга Дроздова
Филипп Котов
Большинство знает
Однако основная работа для Котова — это театр. С 2008 года он входит в состав труппы Театра на Таганке, где уже успел сыграть более чем в 20 постановках. В 2019 году актер получил от мэра Москвы особую благодарность за вклад в развитие культуры.
Елена Перова
Дебютное появление на большом экране
Сейчас у Елены в планах создание телепроекта о жизни российских немцев на территории нашей страны.
Павел Майков
Павел Майков у большинства зрителей ассоциируется с Пчёлой из популярного сериала 2000-х под названием «
Сегодня Павла можно увидеть в театральных постановках. Также немалую часть его жизни занимает музыка. В 2011 году была создана группа «
Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева прославилась после выхода сериала «Клуб». Спустя пару лет ей предложили одну из ведущих ролей в триллере «
С 2010 года является владелицей компании «Русмода», в рамках которой осуществляет поддержку перспективных дизайнеров и их брендов. Вскоре после успешного развития собственного бизнеса открыла центр здоровья и красоты «Белый сад».
Василий Степанов
Сколько ни пытался актер вернуться в прежнее русло успешной кинокарьеры, ничего не получалось. В 2017 году стало известно, что Степанов выпал с балкона и сломал руку и ногу. После он восстанавливался в психиатрической больнице. А в середине 2019 года ему диагностировали
Елена Бирюкова
Прорывом в карьере для
Свободное от съемок время актриса проводит на театральной сцене. Всего на ее счету более 25 ролей в различных спекталях.
Иван Николаев
Для Ивана Николаева фильм «
Сейчас актер иногда мелькает на экранах, появляясь то в одном, то в другом сериале. Крайним полнометражным проектом стал фильм «Эхо греха», который вышел еще в 2016 году.
Кого бы вы и сейчас хотели видеть почаще на экранах?
Фото на превью Город соблазнов / Россия-1, ivannikolaev1 / Instagram