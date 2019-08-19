Что стало с 14 российскими актерами, которых когда-то знала и любила вся страна

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В актерской среде понятие конкуренции проходит красной линией сквозь весь карьерный путь артиста. «Кто был ничем, тот станет всем» — и наоборот. Среди звезд российского кинематографа тоже найдутся те, кого сначала восхваляли, а после легко забыли. Судьбы некоторых пробирают до мурашек.

AdMe.ru постарался вспомнить некогда любимых зрителями актеров, которые были на вершине популярности, но после совершили крутое пике в безвестность.

Александр Лымарев

Главный красавец сериала « Солдаты » Александр Лымарев так и не смог прославиться ролями в полнометражных фильмах. Однако стоит отметить, что попытки были, и весьма неплохие. К ним можно отнести картины « Оранжевое небо » и « Нулевой километр ». Помимо кино, Александр также увлекается фотографией и графикой. Сделанными им снимками можно полюбоваться в инстаграме. Там же есть возможность послушать в сохраненных «сториз» его диджейские сеты.

Ирина Медведева

Когда видишь Ирину Медведеву , на ум сразу приходит телепередача « 6 кадров ». Но у актрисы и до, и после этого проекта были роли в сериалах и фильмах. Правда, не такие заметные и в большинстве случаев довольно проходные. Медведева прекрасно поет романсы, за что была удостоена нескольких наград. В планах у нее запись музыкального альбома и подготовка собственной концертной программы.

Юлия Захарова

Роль Елены Полено в сериале « Счастливы вместе » сделала Юлию Захарову известной на всю страну. Съемки на телевидении начались уже после нескольких лет работы в театре. Но несмотря на все старания, ролей ярче, чем в популярном комедийном ситкоме, так и не случилось. В рамках своей театральной деятельности Юлия принимает участие сразу в нескольких постановках. Также она планирует поставить спектакль для тех, кто неравнодушен к поэзии. Актриса увлекается написанием стихотворений, поэтому эта тема ей особо близка.

Юлия Борилова

Первая заметная роль у Юлии Бориловой была в сериале «Любовь моя». Но настоящий успех пришел после того, как она вошла в актерский состав телепроекта « Солдаты ». Ее героиня, Марина Зотова, безрезультатно пытавшаяся обратить на себя внимание главного героя, сразу полюбилась многим зрителям. К сожалению, выделить еще какой-то проект из всей фильмографии актрисы довольно трудно. Сейчас Юлия отдает всю себя семье и воспитывает 2 сыновей.

Анна Азарова

На тот момент, когда Анна Азарова решила связать свою жизнь с кинематографом, она уже была состоявшейся моделью. Первой ее работой по иронии судьбы стала роль манекенщицы в сериале « Дорогая Маша Березина ». Надо ли говорить, что со своей задачей Анна справилась отлично. Самой заметной лентой в фильмографии актрисы, пожалуй, можно считать «День выборов». В 2011 году Азарова была выдвинута на главную роль в проекте « Гольфстрим под айсбергом », но лента вышла крайне неудачной. А после ее кинокарьера медленно пошла на спад. Сейчас Анна активно ведет инстаграм и воспитывает 4 детей: мальчиков-близнецов и 2 девочек.

Алексей Гаврилов

В фильмографии Алексея Гаврилова 26 проектов, но зрители помнят лишь одну роль — Гоши Рудковского в сериалах « Универ » и « СашаТаня ». Он бы, может, и сыграл главного героя в успешном полнометражном фильме, но подходящих предложений пока не поступало. В любом случае Алексей не стоит на месте и постоянно развивается. В 2017 году актер вступил в должность генерального директора журнала « Русский пионер ». Также у него много других бизнес-проектов, среди которых есть и маркетинговая компания, и продюсерский центр.

Ольга Дроздова

Ольга Дроздова стала популярной после выхода таких сериалов, как «Бандитский Петербург», «Королева Марго» и «Остановка по требованию». Были в ее фильмографии и полнометражные картины, но они не имели большого успеха. Несмотря на периодическую занятость на съемках в сериалах, актриса считает основной своей деятельностью работу на театральной сцене. Еще в 1989 году она была принята в труппу московского театра «Современник», где числится до сих пор. Помимо этого, Ольга вместе с мужем Дмитрием Певцовым курирует студию «ПевцовъТеатр», где они воспитывают новое поколение актеров.

Филипп Котов

Большинство знает Филиппа Котова по главной роли в сериале «Зайцев + 1», где он сыграл парня с раздвоением личности. Пожалуй, кроме этого проекта не было других, о которых бы вспомнил массовый зритель. Однако основная работа для Котова — это театр. С 2008 года он входит в состав труппы Театра на Таганке, где уже успел сыграть более чем в 20 постановках. В 2019 году актер получил от мэра Москвы особую благодарность за вклад в развитие культуры.

Елена Перова

Дебютное появление на большом экране Елены Перовой состоялось в 2002 году в фильме «В движении». Но популярной среди телезрителей она стала благодаря роли Анны Сомовой в сериале « Маргоша ». Проект растянулся на несколько лет. После его завершения Перова приняла участие в еще одном сериале, и на этом ее кинокарьера затихла. Сейчас у Елены в планах создание телепроекта о жизни российских немцев на территории нашей страны.

Павел Майков

Павел Майков у большинства зрителей ассоциируется с Пчёлой из популярного сериала 2000-х под названием « Бригада ». Несмотря на довольно пеструю фильмографию, подобного успеха актеру добиться вновь не удалось. Однако для Майкова те времена остались просто пережитком прошлого. Сегодня Павла можно увидеть в театральных постановках. Также немалую часть его жизни занимает музыка. В 2011 году была создана группа « БуттерБродский ». На смену ей в 2017 году пришла группа «Магрит» с чуть измененным составом музыкантов.

Оксана Лаврентьева

Оксана Лаврентьева прославилась после выхода сериала «Клуб». Спустя пару лет ей предложили одну из ведущих ролей в триллере « Юленька », а чуть позже актрису можно было увидеть в популярном телепроекте « Маргоша ». В 2013-м и 2014 годах Лаврентьева снялась в двух короткометражках, и на этом ее кинокарьера закончилась. С 2010 года является владелицей компании «Русмода», в рамках которой осуществляет поддержку перспективных дизайнеров и их брендов. Вскоре после успешного развития собственного бизнеса открыла центр здоровья и красоты «Белый сад».

Василий Степанов

Василий Степанов пропустил теоретическую часть освоения актерской профессии и сразу приступил к практике — съемке в фильме « Обитаемый остров ». Редкая удача — получить главную роль в таком масштабном блокбастере. Но успех и слава Степанова были слишком мимолетны. Сколько ни пытался актер вернуться в прежнее русло успешной кинокарьеры, ничего не получалось. В 2017 году стало известно, что Степанов выпал с балкона и сломал руку и ногу. После он восстанавливался в психиатрической больнице. А в середине 2019 года ему диагностировали шизофрению .

Елена Бирюкова

Прорывом в карьере для Елены Бирюковой стал телесериал «Саша + Маша». После актрису можно было увидеть в эпизодических ролях в других популярных сериалах: « Счастливы вместе » и « Универ ». Помимо этого Бирюкова принимала участие в работе над еще несколькими сериалами и фильмами, но они прошли незамеченными. Свободное от съемок время актриса проводит на театральной сцене. Всего на ее счету более 25 ролей в различных спекталях.

Иван Николаев

Для Ивана Николаева фильм « 9 рота » стал дебютным в кинокарьере. После были съемки в популярном сериале «Клуб», где актер играл заядлого тусовщика Вика. Николаеву прочили успешную карьеру, но время шло, а серьезных ролей все не было. Сейчас актер иногда мелькает на экранах, появляясь то в одном, то в другом сериале. Крайним полнометражным проектом стал фильм «Эхо греха», который вышел еще в 2016 году.