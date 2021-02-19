Что означают фамилии 14 героев фильмов, если их бесцеремонно перевести на русский язык

Еще со школьных уроков нам известно, что иностранные фамилии не подлежат переводу. Однако порой любопытно узнать, как звали бы известных героев, если их имена адаптировать для русского языка. В некоторых случаях перевод дает новый импульс к пониманию того, что хотел сказать автор, придумывая своего персонажа.

Мы в AdMe.ru пофантазировали, какие фамилии были бы у 14 знаменитых героев фильмов, если бы они оказались в русскоязычных реалиях.

Джек Галчонок

Фамилия Джека Доусона (Jack Dawson) состоит из двух слов: daw и son («галка» и «сын»). В вольном переводе она могла бы звучать как Галчонок, Галочкин.

Кристиан Серов

А у обаятельного миллиардера Кристиана Грея очень простая фамилия — Серов или Серый. Кстати, теперь становится понятно, почему книга и фильм называются «Пятьдесят оттенков серого».

Миранда Священнова

Требовательного главного редактора Миранду Пристли (Miranda Priestly) звали бы Священнова или Священникова. Ведь ее фамилия в переводе означает «священник».

Холли Легкоступова

Героиня фильма «Завтрак у Тиффани», роль которой блестяще исполнила Одри Хепберн, носит фамилию Голайтли (Golightly). Условно ее можно разделить на 2 слова: go и lightly, что в переводе означает «идти легко». Таким образом, фамилия Холли звучала бы так же, как и известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой.

Элла Лескова

Эль Вудс (Elle Woods), вероятнее всего, получила бы более привычное нашему уху имя Элла. А вот фамилия знаменитой блондинки переводится как «леса» и могла бы звучать следующим образом: Лескова, Лесова.

Лолита Обиднева

Читатели романа хорошо знают, сколько боли и страданий Долорес Амбридж (Dolores Umbridge) принесла в Хогвартс. Ее фамилия представляет собой искаженное английское слово umbrage, что означает «обида». Уменьшительно-ласкательный вариант имени Долорес, часто встречающийся на постсоветском пространстве, — Лолита.

Ллойд Рождественский

Фамилия героя комедии «Тупой и еще тупее» Ллойда Кристмаса (Lloyd Christmas) звучала бы как Рождественский.

Иван Снегов

Английское имя Джон соответствует русскому имени Иван. А фамилия одного из центральных персонажей «Игры престолов» Джона Сноу (Jon Snow) переводится довольно лаконично — «снег».

Рэйчел Зеленова

А вот звезда «Друзей» Рэйчел Грин (Rachel Green) у нас бы получила фамилию Зеленова.

Бекки Хитрова

У героини романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» Бекки Шарп (Becky Sharp) говорящая фамилия. Она имеет много значений: «вор», «острый», «хитрый». В русскоязычном варианте фамилия звучала бы Хитрова или, например, Островская.

Яков Чернов

Мускулистый оборотень Джейкоб Блэк (Jacob Black) носил бы фамилию Черный или Чернов. А вот английское имя Джейкоб соответствует древнееврейскому имени Яков, которое вполне распространено у нас.

Белла Лебедева

Фамилия героини саги «Сумерки» Беллы Свон (Bella Swan) переводится как «лебедь». В русскоязычном варианте девушка могла бы быть Лебедевой или Лебединской.

Драко Зловеров

Имя светловолосого студента Слизерина говорит само за себя. Фамилия Малфой (Malfoy) могла быть образована из французских слов mal («зло») и foi («вера»). Соединив 2 части, получаем словосочетание «злая вера», которую можно трансформировать в фамилию Зловеров.

Гарри Гончаров

Фамилию, пожалуй, самого известного волшебника мира кино можно перевести как «гончар» или «горшечник». Вариаций его фамилии в русском языке великое множество: Гончаров, Горшечников, Горшенин... Но нам больше всего нравится 1-й вариант из-за ассоциации с известным писателем, автором «Обломова» Иваном Гончаровым.