Британский исследователь провел 60 дней на улице и решил, что больше никогда не будет давать деньги бездомным

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Эд Стаффорд — бывший капитан британской армии, авантюрист и путешественник. В рамках съемок документального фильма «60 дней на улицах» для Channel 4 он решился на эксперимент: оставить сына, жену и уютный дом и стать бездомным на 2 месяца. Он должен был прожить зимой без еды, денег и крова и узнать, из-за чего люди становятся бродягами и как на самом деле живется бездомным.

Мы в AdMe.ru заинтересовались экспериментом Стаффорда и решили рассказать о нем нашим читателям.

Проблема бездомности характерна не только для стран с невысокими доходами. По данным на 2018 год, в Великобритании насчитывается 320 тыс. человек, не имеющих своего дома или квартиры (примерно каждый 200-й). При этом больше половины этих людей обитают в Лондоне, и многие бездомные — бывшие военнослужащие. Эд Стаффорд, которому на данный момент 43 года, решил узнать, как оказываются на улицах его коллеги и другие люди, и отправился с этой целью на улицы Лондона, Манчестера и Глазго.

Новый экстремальный опыт

Ранее Эд преодолел пешком более 6,4 тыс. км по Амазонке и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, совершивший подобное путешествие. Во время съемок для канала Discovery Эд прожил 60 дней в изоляции на Олоруа (необитаемый остров на Фиджи) без еды, воды, одежды и инструментов. Были периоды, когда его полностью покидало мужество и он готов был плакать из-за любой мелочи, а также дни, когда он страдал от неограниченного аппетита и не мог насытиться. Однако именно опыт бездомной жизни оказался для него наиболее нервным и пугающим.

Прибавил в весе 5 кг

Жизнь бездомного оказалась более прибыльной, чем думал Эд. За ночь он мог насобирать от 100 до 200 фунтов (примерно 8–16 тыс. рублей) — больше, чем средний лондонец получает на работе. В еде он тоже не нуждался: волонтеры бесплатно раздавали бездомным бургеры и другой фастфуд, причем явно в большем количестве, чем это было необходимо. В Глазго Эд насчитал 26 добровольцев, раздающих еду, хотя бездомных было только двое. Один из бродяг даже жаловался, что люди просто перекармливают его. За 60 дней Эд пополнел более чем на 5 кг. Хотя сам он ожидал, что будет голодать и похудеет. Однако анализы показали, что если бы он продолжил питаться такой жирной пищей, то мог бы довести себя до сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, во время эксперимента Эд рискнул и отведать содержимое мусорного бака. В одном из них он случайно нашел хороший салат. Однако такой обед не доставил Стаффорду удовольствия: пережевывая его, он обнаружил внутри чужую жевательную резинку. Кроме того, иногда Эду приходилось мыться водой из унитазов в туалетах кафе-баров. Потому что только в закрытой кабинке можно было полностью раздеться и очистить зудящие от пота и грязи места.

Заработал 100 фунтов — и домой, под теплый душ

Ему казалось, что никто по доброй воле не будет ночевать на холоде, но на деле многие бродяги предпочитали улицу временному убежищу. Один из мужчин за 20 минут выпросил у прохожих 20 фунтов на общежитие, но потратил их на наркотики. Эд был не единственным ненастоящим нищим: некоторые, даже имея собственную квартиру, отправлялись на поиски легкого заработка на улицы. Они выпрашивали деньги на жилье, а затем тратили их на наркотики или выпивку. Один из таких «бомжей», Даррен, утверждал, что ему удавалось выпросить у нетрезвых прохожих до 600 фунтов за ночь, но обычно, насобирав 100 фунтов, он отправлялся в свою квартиру поужинать и принять теплый душ. Другой фейковый нищий после выхода из тюрьмы получил квартиру и поначалу даже собирался искать работу. Однако предлагаемые работодателями 8 фунтов в час его не устроили, и он выбрал более легкий способ получения денег. И даже настоящие бездомные, по словам Эда, нуждаются не столько в деньгах, сколько в психологической помощи и адаптации. Также он поделился, что несмотря на то, что он проникся симпатией к окружавшим его людям и даже завязал на улицах Лондона дружеские отношения, деньги бомжам — как настоящим, так и фальшивым — он давать больше не будет.

Как люди оказываются на улице

Эд с новой знакомой Диной в ее «будуаре» (так она называет свое убежище).

Несмотря на все сложности жизни на улице, к концу эксперимента Эд уже ощущал некоторое удовольствие от полной свободы, отсутствия каких-либо режимов и ограничений. Тем не менее он подчеркивает, что даже те, кто смирились со своей судьбой, в душе не хотят вести бродяжнический образ жизни. Некоторые сбегали на улицу от родителей-наркоманов, спасаясь от насилия со стороны близких, или оказались бездомными из-за сложной ситуации в детстве. В Манчестере Эд познакомился с Диной — матерью шестрых детей. По словам женщины, она была некоторое время моделью для Debenhams и M&S. Наперекосяк ее жизнь пошла с 13 лет, когда ее родители развелись и она стала жить с матерью-наркоманкой. В 15 лет Дина влюбилась в парня, от которого и родила детей. Сейчас ее дети живут с отцом, а сама она вынуждена спасаться от холода во временном убежище, сооруженном из старых палаток и тележек. Несмотря на то что женщина является наркоманкой, она очень переживает из-за разлуки с детьми. Дина была рада разделить с бывшим военным свое «жилище» и даже угостила его печеньем.

Дина сушит носки на стене полицейского участка.

За время участия в эксперименте Эду пришлось столкнуться с агрессией и наркоманией, он видел борьбу двух бродяг за выгодное место, а также его прогоняла полиция, пригрозив арестом за сбор подаяния. Один раз его спальный мешок оказался сырым, потому что кто-то справил на него нужду. И это было еще не самое худшее: у некоторых бродяг спальные мешки поджигали. А когда Эд спустя некоторое время вернулся на то место, где он ночевал вдвоем с Диной, оказалось, что ее временное убежище уже убрано, а ее там нет.

Считаете ли вы, что нищим нужно давать деньги? Какие организации, по-вашему, должны заниматься проблемами бездомных? Может, вы сами были свидетелем любопытной истории? Расскажите об этом.