9 современных хорроров, рекомендованных Стивеном Кингом (Некоторые нас удивили)

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В преддверии самого жуткого осеннего праздника мы предлагаем вам посиделки с кружкой горячего какао, пледом и леденящими кровь триллерами, но не простыми, а рекомендованными лично «королем ужасов» — Стивеном Кингом. В своем твиттере он очень щедр на похвалы режиссерам, которые снимают фильмы не только по его книгам. И если вы готовы после просмотра этих картин еще долго спать с включенным светом — добро пожаловать!

AdMe.ru уже ознакомился со списком и еще долго будет под впечатлением. А вы? Поделитесь с нами в комментариях, какой из этих триллеров вам понравился больше всего.

Демон внутри, 2016

Стивен Кинг назвал этот фильм своим любимым ужастиком 2016 года. По его словам, кино снято настолько умело, что ваши «внутренности станут сжиматься», а также Кинг выразил мнение, что «Демон внутри» можно поставить в один ряд с картиной «Чужой» Ридли Скотта. Сюжет: Врачи-патологоанатомы в небольшом городке пытаются разгадать причину смерти молодой девушки, но пока сталкиваются лишь с многочисленными тайнами ее жизни.

Ведьма, 2015

Знаменитого писателя этот фильм «напугал до чертиков». Стоит упомянуть, что данная картина получила награду кинофестиваля «Сандэнс» за лучший дебют, ну а довольно неоднозначным пиаром можно считать то, что организация «Храм Сатаны» очень рекомендует данный фильм к просмотру. Режиссера Роберта Эггерса даже спрашивали, не случалось ли чего-нибудь паранормального на съемках: настолько правдоподобным смотрится кино. Сюжет: XVII век, Новая Англия. В самую глушь переезжает семья колонистов-пуритан. Все начинается с того, что младший ребенок исчезает, ну а дальше семья столкнется со всеми видами настоящего зла.

Калибр, 2018

По мнению Кинга, этот фильм — гениальная картина в стиле Хичкока. И данное кино обязательно к просмотру всем любителям жанра. Сюжет: Два друга отправляются в Шотландию на выходные. У одного из них ожидается пополнение в семействе, и, чтобы напоследок хорошенько отдохнуть, парень предлагает своему другу поохотиться в шотландских лесах. Вот только то, с чем друзьям предстоит там столкнуться, находится явно за гранью их понимания.

Тишина, 2016

Стивен Кинг считает эту картину не менее захватывающей, чем «Хеллоуин». Интриги в сюжете, на первый взгляд, не особенно много, но то, как фильм снят, заставляет зрителя трястись в ожидании развязки все полтора часа экранного времени. Сюжет: Мэдди — глухонемая, которая живет одна в загородном доме. Все было хорошо до того момента, пока к ней не «постучался» психопат в маске, с арбалетом и ножом. Думаете, все закончится весьма предсказуемо? А вот и нет.

Призраки дома на холме, 2018

Netflix выпустил сериал «Призраки дома на холме», который является ремейком старой кинокартины 1963 года и более новой версии 90-х. Стивену Кингу очень понравилась работа режиссера Майка Флэнегана. Сюжет: В 1992 году в дом Хиллсов въезжает обычная многодетная семья. Но что- то пошло не так, и семью стали одолевать призраки. Удастся ли членам семьи избавиться от них?

Тихое место, 2018

По словам Кинга, «„Тихое место“ — это необыкновенная работа. Потрясающая игра, но самое главное — это молчание». Сюжет: 2020 год, постапокалиптический мир. Паукообразные монстры, не терпящие звуков, истребили почти все население планеты. И в этом ужасном мире пытается выжить обычная семья с двумя детьми.

Незнакомцы, 2007

В своей книге «Пляска смерти» (Danse Macabre) Стивен Кинг упоминает кинокартину «Незнакомцы», главные роли в которой исполнили Лив Тайлер и Скотт Спидман. По словам Кинга, фильм пропитан атмосферой растущего беспокойства и ужаса неминуемой смерти. Сюжет: Трое психопатов в масках терроризируют молодую пару, застрявшую в заброшенном доме и не имеющую возможности выбраться из этого кошмара. Фильм основан на реальных событиях, что делает картину еще страшнее.

Руины, 2008

Все в той же книге под названием «Пляска смерти» Кинг положительно отзывается и о кинокартине «Руины». По его словам, тревога и беспокойство начинают нарастать, когда зритель понимает, что никто из героев не уйдет живым. Сюжет: Веселая компания друзей отправляется в путешествие. Ребята приехали осмотреть пирамиду индейцев майя, и тут они понимают, что это ловушка и им придется сразиться с древним злом в чистом виде.

Впусти меня. Сага, 2010

Стивен Кинг считает эту кинокартину одним из лучших ужастиков на 2010 год. По его мнению, «Впусти меня. Сага» является триумфом жанра хоррора. Ну и обаятельная Хлоя Грейс Морец в главной роли — это, конечно, еще один из плюсов данного фильма. Сюжет: 12-летний паренек знакомится с необычной соседкой и по неосторожности влюбляется в нее. Кто же знал, что его возлюбленная — юная вампирша?