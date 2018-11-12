9 секретов киновселенных, которые скрываются за мелким текстом

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Что написано в заголовке газеты, мелькнувшей в кадре? А на том плакате на стене? Создатели, которые вкладывают душу в свое творение, уделяют внимание самым мелким деталям. Они прячут там послания. Это своеобразный способ общения и наша возможность узнать чуточку больше о любимой вселенной. Вот только мы эти детали не всегда замечаем.

AdMe.ru собрал 9 таких секретов, которые можно узнать, если присмотреться к мелким надписям в фильмах и сериалах.

1. В мультфильме «ВАЛЛ-И» газеты были причиной загрязнения Земли

В начале фильма нам показывают газету BUY N LARGE TIME, из которой мы понимаем, что Земля погрязла в мусоре. Но если приблизить изображение, то рядом с крупным заголовком можно увидеть надпись half-hourly («получасовой выпуск»). Это означает, что сама газета выпускалась каждые полчаса и была одной из причин загрязнения Земли.

2. Пародия на Apple в «Корпорации монстров»

В одном из кадров, когда Майк держит журнал с изображением компьютера, можно увидеть маленькую надпись scare differently («пугай иначе»). Это пародия на слоган от Apple think differently («думай иначе»). Раньше PIXAR управлял основатель Apple Стив Джобс, который буквально воскресил студию. Поэтому мелкая надпись тут, чтобы отдать дань уважения Стиву.

3. Карл и Элли из мультфильма «Вверх» знали Энди из «Истории игрушек»

В одной из сцен «Истории игрушек» можно увидеть доску Энди с различными наградами, письмами и записками. Среди них есть открытка. Если приблизить, мы увидим на ней подпись от Карла и Элли Фредриксен (Carl and Ellie Fredricksen) из мультфильма «Вверх». Интересно, откуда они знают Энди?

4. Книга альтернативной истории из «Гравити Фолз»

В одной из серий Мейбл держит в руках книгу истории, чтобы показать картинку воина-ацтека. Но интереснее текст рядом с картинкой, который можно прочитать, если приблизить. Там рассказывается о древнем ритуале Quzetoheetl, в ходе которого нужно было танцевать вокруг собаки и произносить определенные слова. Один мальчик провел этот ритуал и подарил своей собаке способность говорить по-английски и играть в баскетбол. Впоследствии собака выиграла турнир и стала фаворитом местной баскетбольной команды.

5. У титров фильма «Сплит» множественное расстройство личности

Так же как и личность главного персонажа фильма «Сплит», титры в конце фильма делятся на 24 копии. Каждая копия относится к отдельной личности Кевина, и в каждой указано уникальное имя персонажа рядом с именем актера.

6. Алфавит в классе мистера Гаррисона из «Южного парка» содержит скрытое послание

Над доской в классе висит алфавит, который на самом деле является фразой на испанском. Там написано: Dios Mio han matado ha Kenny, Bastardos. Переводится как: «О боже, они убили Кенни, мерзавцы». Эта фраза знакома всем поклонникам сериала.

7. В трейлере сериала «Кремниевая долина» разместили код, чтобы подшутить над фанатами

В трейлере пятого сезона главный герой стоит перед экраном, на котором изображен двоичный код. Если перевести этот код на английский, то там будет написано: Find a hobby for god’s sake («Найди себе хобби, ради бога»). Так создатели сериала подшутили над фанатами, которые любят искать подсказки к сюжету в трейлерах.

8. В «Стражах Галактики» Стэна Ли назвали «Эксельсиор»

Во время сцены, когда Енот анализирует людей вокруг, в кадр попадает создатель Marvel Стэн Ли. На экране устройства тут же появляется надпись на инопланетном языке, которая переводится как Excelsior (Эксельсиор). Это слово на латыни означает «всегда вверх». Так же называется автобиография Стэна Ли. Удивительно, что потребовалось четыре года, чтобы кто-то заметил эту деталь. Режиссер Джеймс Ганн рассказал, что в фильме есть еще одна пасхалка, которую никто не нашел. Он даже пообещал $ 100 000 тому, кто ее найдет. Может, у вас получится ее отыскать?

9. Секретный персонаж в «Фантастических тварях»

На протяжении фильма нам показывают два выпуска газеты: «Нью-йоркский призрак» и «Ежедневный пророк». Помимо сюжетных заголовков про Гриндевальда, тут мелькает имя Флимонт Поттер (дедушка Гарри Поттера). Заголовок про напряженную ситуацию в Хогвартсе, когда Волдеморт там учился. А также статьи про Дамблдора и Гризельду.

Но особое внимание уделяется некой Рыжей Ведьме (Ginger Witch), которая появлялась в каждой газете

Из газет в «Фантастических тварях» можно понять, что Рыжая Ведьма — таинственная воровка. Через 70 лет, в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», про нее пишут снова в рамках дела о конфетах Берти Боттс. Еще через год, в «Гарри Поттере и Кубке огня», ее арестовывают на матче. А в следующем фильме отпускают. Дизайнеры студии отметили, что Джоан Роулинг уделяет особое внимание появлению Рыжей Ведьмы на страницах газет. Похоже, это важный персонаж. Надеемся лишь, что узнаем о ней побольше в следующих фильмах.