9 новых французских фильмов, которые не пропустит ни один уважающий себя киноман

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Кто-кто, а французы отлично умеют снимать фильмы про вечные ценности. А самое главное — делают они это естественно и с теплом, без пафоса и какого бы то ни было лоска. Практически каждый французский фильм западает в душу и дает почву для размышлений, даже комедийный. В этой статье собраны фильмы, которые совсем скоро появятся в прокате.

AdMe.ru составил список из 9 ближайших премьер французского кино для тех, кто устал от Голливуда.

Черная полоса

В главных ролях: Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлэн, Элоди Буше. Франсуа Висконти ведет расследование по делу об исчезновении подростка. Под подозрение комиссара попадают все: родители мальчика, школьный учитель, предложивший помощь в поисках. Как маятник, следствие качается от одного подозреваемого к другому, а шансов найти юношу живым остается все меньше. В России: 29 ноября 2018. В мире: состоялась 6 апреля 2018.

Один король — одна Франция

В главных ролях: Гаспар Ульель, Адель Энель, Оливье Гурме, Луи Гаррель. Фильм рассказывает о событиях 1789 года во Франции, о взятии крепости Бастилия, с которого началась Великая французская революция. В России: 6 декабря 2018. В мире: состоялась 7 сентября 2018.

Мне по кайфу

В главных ролях: Жан Дюжарден, Иоланда Моро, Жан-Бенуа Юге, Джо Даан. Работа с утра до ночи, бесполезные хобби — это то, чем занимаются родственники и знакомые Жака. Ему скоро 50, и жить так, как живут его друзья, он не хочет. Жак всерьез решает стать богатым, причем как можно скорее. И тот факт, что у него нет ничего, кроме белого халата и тапочек, его совсем не смущает. В России: 6 декабря 2018. В мире: состоялась 11 августа 2018.

Обещание на рассвете

В главных ролях: Шарлотта Генсбур, Пьер Нинэ, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен. Экранизация одноименного автобиографического романа Ромена Гари. История матери-одиночки, которая внушала сыну мысли о большом будущем, несмотря на тяжелые времена. И благодаря ее любви и непоколебимой вере, сын оправдает большие надежды матери. В России: 24 января 2018. В мире: состоялась 14 октября 2017.

Честный человек

В главных ролях: Лили-Роуз Депп, Летиция Каста, Луи Гаррель, Джозеф Энджел. История человека, в жизнь которого радость и разочарование всегда приходят вместе. К нему возвращается девушка, которая когда-то ушла к его лучшему другу. К другу, который скоропостижно скончался. В России: 7 марта 2019. В мире: состоялась 9 сентября 2018.

Непотопляемые

В главных ролях: Гийом Кане, Матье Амальрик, Бенуа Пульворд, Лейла Бехти. Если мужчины решительно настроены чем-то увлечься, то их не остановить. Вот и во Франции семеро друзей объединились ради одного занятия. Однако увлечение это связано с желанием уйти от взрослой жизни и прилагающейся к ней куче забот и проблем. Но то, каким образом они решили это сделать, интригует. В России: 8 ноября 2018. В мире: состоялась 13 мая 2018.

Девочка Миа и белый лев

В главных ролях: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Лайонел Ньютон. Семья 11-летней Мии переезжает из Лондона в Африку. Девочка растет на ферме, где разводят представителей семейства кошачьих, и в этом месте она находит себе друга — белого львенка по кличке Чарли. Когда львенок вырастает в прекрасного льва, отец Мии решает продать его браконьерам. Чтобы спасти своего друга, героиня сбегает из дома вместе с Чарли. В России: 3 января 2019. В мире: состоялась 21 октября 2018.

Зубы, писать и в постель!

В главных ролях: Луиз Бургуан, Арно Дюкре, Тимео Болланд, Лорен Ферраро. Закоренелый холостяк и ловелас Антуан живет в шикарных апартаментах с другом Томом. Перед переездом в Лос-Анджелес Том находит для Антуана нового сожителя — красотку по имени Жанна. Но любитель холостяцкой и роскошной жизни не догадывается, что девушка приедет жить с 5-летней Лу и 8-летним Тео. В России: 31 января 2019. В мире: состоялась 19 января 2018.

Без семьи