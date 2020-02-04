9 курьезных ситуаций, в которые попали знаменитости, но не потеряли присутствия духа

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Каждый из нас не раз попадал в ситуации, о которых бы не хотелось рассказывать никому. Но нам с вами проще: о наших неловких моментах знаем мы и парочка свидетелей. А вот медийным персонам, которых знает весь мир, приходится куда сложнее. Тут главное — сохранить чувство юмора и напоминать себе, что и это пройдет.

Мы в AdMe.ru надеемся, что такие проколы будут случаться как можно реже и не оставлять после себя ничего, кроме улыбки.

Мерил Стрип потеряла туфельку

За роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» актриса получила премию BAFTA, однако когда Мерил шла получать награду, ее туфелька решила убежать от хозяйки. Хорошо, что Колин Ферт, как истинный принц, вернул беглянку на ногу звезды, встав на одно колено. От переизбытка чувств Стрип даже одарила Ферта поцелуем.

Тома Хэнкса дразнят поклонники

Между Томом Хэнксом и ведущим Грэмом Нортоном состоялся такой забавный диалог:

Г. Н.: Что люди чаще всего говорят, когда встречают тебя на улице?

Т. Х.: Оу, ну раньше они выкрикивали мне вслед: «Хьюстон, у нас проблемы!» или: «Беги, Форрест, беги!» И второе я, наверное, слышал чаще. Но сейчас они просто кричат: «Уи-и-и-илсо-о-н!» Речь идет о мяче — друге персонажа, которого играл актер в фильме «Изгой».

Сэмюэла Л. Джексона перепутали с его коллегой по цеху Лоренсом Фишберном

Ведущий новостей случайно (надеемся) перепутал актеров в прямом эфире. После такого досадного эпизода Сэмюэл Л. Джексон надел на себя футболку с надписью «Я не Лоренс Фишберн». Чтобы наверняка.

Кэти Перри не могла передвигаться по сцене, после того как прыгнула в кремовый торт

Церемония вручения Latin American MTV Awards 2008 года должна была пройти с огоньком, Кэти должна была выскочить из торта, однако певице это показалось банальным, и она решила на него прыгнуть. Что ж, это могла быть крутая идея, если бы не одно «но». Крем был очень скользящим, и звезда, измазавшись в нем, постоянно падала, фактически превратив свое выступление в фарс.

Меган Маркл забыла снять бирку с нового платья

Личные стилисты и помощники Меган Маркл явно не успели привести герцогиню в надлежащий вид во время перелета с Фиджи до Королевства Тонга, и она предстала перед публикой с биркой на подоле. Конечно, это мелочь, и многие вспоминают эту оплошность с улыбкой.

Леонардо Ди Каприо не узнали охранники и не захотели пускать на вечеринку

Да, и звезды могут не пройти фейсконтроль. Леонардо Ди Каприо хотел попасть в фешенебельный клуб на вечеринку в честь Хеллоуина, однако путь ему перегородили бдительные стражи. Наверное, тут и всплыла коронная фраза «Вы знаете, кто я?». Чуть позже Лео все-таки прошел в заведение, правда, с весьма подпорченным настроением, а вот нерадивых охранников чуть не уволили.

У Елизаветы II во дворце воруют орехи

Королевская охрана покусилась на орешки для монаршей семьи (в Букингемском дворце принято оставлять чашки с орехами кешью и миндалем в коридорах и личных покоях). Однако королева заметила, что лакомство исчезает с завидной скоростью, и это так вывело Елизавету из себя, что она даже стала делать пометки на чашках. Закончилось все тем, что придворная администрация официально попросила охранников держать свои руки при себе.

Роберта Паттинсона бросила фанатка

Даже у такого красавца могут быть неудачные свидания. По словам самого Роберта, фанатка преследовала его буквально по пятам, и когда он в очередной раз заметил ее около своей квартиры, то пригласил в ресторан. После непродолжительного свидания, на котором Роб жаловался на свою тяжелую жизнь, девушки и след простыл.

Дэниела Рэдклиффа перепутали с бездомным

Знаменитый актер решил поделиться интересной историей, которая сподвигла его более внимательно относиться к своему гардеробу и внешнему виду в целом. Когда он и его девушка выгуливали собаку, а она отлучилась на минутку в магазин, Дэниел замерз и присел к своему четвероногому другу, чтобы согреться. В этот момент к Рэдклиффу приблизился какой-то прохожий и протянул $ 5 со словами: «Купи себе кофейку, парень».