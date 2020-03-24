9 фактов, которые доказывают, что Драко Малфой — отличный парень

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Однажды Джоан Роулинг сильно удивилась, когда узнала, что у главного задиры поттерианы — Драко Малфоя — много фанаток. Правда, потом сама и объяснила этот феномен: «Драко обладает темным очарованием антигероя; девушки склонны романтизировать таких людей».

Редакция AdMe.ru считает, что Драко не только хорош внешне, но и прекрасен своими поступками. Мы отыскали этому 9 доказательств. А в бонусе мы покажем: сама Роулинг никогда не сомневалась, что Малфой останется на светлой стороне.

1. Драко хотел дружить с Гарри

С первой встречи Драко проявил большой интерес к Гарри и сразу предложил ему дружбу. Увы, Малфой произвел не лучшее впечатление и получил довольно резкий отказ. Не исключено, что именно уязвленная гордость была причиной, по которой Драко стал задирать Гарри. Кстати, в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя», рассказывающей о взрослой жизни главных героев, Малфой признается, что всегда завидовал Гарри, ведь у того были настоящие друзья.

2. Хорошо учился

Судя по всему, Драко неплохо учился в школе. По крайней мере его факультет Слизерин выиграл первый кубок школы с большим отрывом от остальных по баллам. Отмечал успехи Драко и профессор Снегг, который, как известно, был весьма скуп на похвалу.

3. Предупредил Гермиону о нападении

Во время чемпионата мира по квиддичу Малфой предупредил Гермиону об опасности, пусть и с присущим ему сарказмом. «Не лучше ли вам убраться отсюда? Тебе не понравится, если ее заметят, верно?» — обратился он к Рону, указывая на Гермиону. А потом прямо пояснил: «Грейнджер, они ищут маглов. Не хочешь похвалиться своими панталонами между небом и землей? Если не против, составь компанию вон тем, они как раз движутся сюда». Звучало грубо, но достаточно для того, чтобы Гермиона с друзьями ушли искать остальных Уизли в противоположном направлении.

4. Не хотел убивать Дамблдора

В 6-й части Малфой как будто специально саботировал убийство Дамблдора. Директор Хогвартса сам отмечал: «Это были слабые попытки... такие слабые, честно говоря, что я начал думать, вкладываете ли вы в них всю душу...» В фильме после разговора с Дамблдором Драко уже опускал палочку, нацеленную на директора, но в этот момент появился Снегг и завершил начатое.

5. Заботился о родителях

Драко согласился на опасное поручение Волан-де-Морта, чтобы спасти семью от расплаты за ошибки отца — Люциуса Малфоя. «У меня нет выбора! — говорит Малфой Дамблдору. — Я должен сделать это. Он убьет меня! Убьет всю мою семью!»

6. Дружил с «грязнокровкой»

В 6-й части поттерианы Малфой подружился с плаксой Миртл, хотя та при жизни и была «грязнокровкой», то есть рожденной в семье обычных людей, а не волшебников. Миртл отмечала, что Драко очень впечатлительный. При встрече с Гарри она говорит о своем новом друге так: «Он одинок, никто с ним не разговаривает, но он не стыдится показывать свои чувства и плакать!»

7. Спасал Гарри от Волан-де-Морта и своих друзей

В части «Дары смерти» Малфой сделал вид, что не узнал изуродованного заклинанием Гарри, чтобы выиграть время и спасти его от Волан-де-Морта. В конце эпопеи Драко не дает своим друзьям расправиться с Гарри в Выручай-комнате, где тот искал один из крестражей. Это выглядит так, будто Драко хотел помочь ему завершить начатое.

8. Любил жену

Малфой оказался хорошим мужем. В пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» он теряет жену и остается вдовцом. Драко в одиночку заботится о сыне и часто говорит ему, что скучает по Астории (так звали жену Малфоя). «Знаешь, что я любил больше всего в твоей маме? — говорил он сыну. — Она всегда помогала мне найти свет во тьме. Она делала мир — мой мир, во всяком случае — менее... темным».

9. Стал хорошим отцом

В той же пьесе Малфой принимает Скорпиуса таким, какой он есть, и заботится о том, чтобы тот был счастлив. И старается вести себя с сыном не так, как его отец Люциус обращался с ним. Так, Драко делится с сыном воспоминаниями: «Никогда всерьез не думал о работе в Министерстве. Даже в детстве. А вот мой папа... Это все, что он когда-либо хотел. Я — нет... В основном я хотел быть счастливым».

Бонус: палочка Драко Малфоя

Такой важный магический предмет, как волшебная палочка, доказывает, что на самом деле Драко всегда был на светлой стороне. Палочку с сердцевиной из волоса единорога, что была у Малфоя, по словам Джоан Роулинг, сложно обратить на службу темным силам.