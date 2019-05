8 знаменитостей, которых заставляли похудеть, но они не пошли на поводу у критиков и добились успеха

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — одна из самых успешных певиц своего поколения, известная танцовщица, актриса и продюсер. По всему миру было продано более 75 млн ее музыкальных записей. А недавно Совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America) назвал Джей Ло самой стильной женщиной 2019 года. Во многом успеху Дженнифер помогла ее знаменитая фигура, ставшая одним из самых успешных фешен-брендов современности.

Эмбер Тэмблин

Эмбер Тэмблин — американская поэтесса и актриса. Снялась во многих фильмах, среди которых «Звонок», «Джанго освобожденный», а также в сериалах «Доктор Хаус» и «Два с половиной человека». Это самодостаточная и уверенная в себе женщина. Однако так было не всегда.

В 2008 году Эмбер Тэмблин подвергалась давлению со стороны своего агента из Warner Bros. Девушка сыграла главную роль в фильме «Джинсы-талисман — 2» (The Sisterhood of the Traveling Pants) и получила статус восходящей молодой звезды. Ее агент (тоже женщина) позвонила, чтобы поздравить с успехом кинокартины, при этом недвусмысленно намекая во время разговора, что Эмбер необходимо похудеть. Эта ситуация очень сильно повлияла на самооценку девушки.

Сегодня Эмбер Тэмблин поддерживает движение #TimesUp и отстаивает права женщин в самых разных сферах.