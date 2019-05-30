8 знаменитостей, которых заставляли похудеть, но они не пошли на поводу у критиков и добились успеха

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Глядя на Джей Ло, Мисти Коупленд или Дженнифер Лоуренс, сложно представить, что их фигуры когда-то не соответствовали общепринятому стандарту красоты. Однако этим женщинам удалось обратить в силу то, что считалось их слабостью, тем самым заявив во всеуслышание, что необязательно соответствовать шаблонам, чтобы любить себя и быть успешной.

Редакция AdMe.ru считает, что нет ничего плохого в естественной красоте. Мы собрали истории нескольких известных личностей, в свое время сумевших отстоять право быть собой и в итоге добившихся успеха.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — одна из самых успешных певиц своего поколения, известная танцовщица, актриса и продюсер. По всему миру было продано более 75 млн ее музыкальных записей. А недавно Совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America) назвал Джей Ло самой стильной женщиной 2019 года. Во многом успеху Дженнифер помогла ее знаменитая фигура, ставшая одним из самых успешных фешен-брендов современности. Однако не всегда все шло гладко. В интервью InStyle Дженнифер Лопес рассказала, что на заре карьеры разные люди из индустрии развлечений намекали, что ей не помешало бы «сбросить несколько фунтов». Девушку, однако, их мнение не волновало. И как показало время, она была совершенно права.

Эмбер Тэмблин

Эмбер Тэмблин — американская поэтесса и актриса. Снялась во многих фильмах, среди которых «Звонок», «Джанго освобожденный», а также в сериалах «Доктор Хаус» и «Два с половиной человека». Это самодостаточная и уверенная в себе женщина. Однако так было не всегда. В 2008 году Эмбер Тэмблин подвергалась давлению со стороны своего агента из Warner Bros. Девушка сыграла главную роль в фильме «Джинсы-талисман — 2» (The Sisterhood of the Traveling Pants) и получила статус восходящей молодой звезды. Ее агент (тоже женщина) позвонила, чтобы поздравить с успехом кинокартины, при этом недвусмысленно намекая во время разговора, что Эмбер необходимо похудеть. Эта ситуация очень сильно повлияла на самооценку девушки. Сегодня Эмбер Тэмблин поддерживает движение #TimesUp и отстаивает права женщин в самых разных сферах.

Мисти Коупленд

Мисти Коупленд — балерина, ставшая первой афроамериканской примой Американского театра балета. Эта девушка — воплощение грации и изящества. Однако даже балерины не застрахованы от критиков, которые утверждают, что тело — это инструмент, который просто обязан соответствовать традиционной эстетике балета. В самом начале карьеры Мисти настоятельно рекомендовали похудеть. Из-за давления со стороны профессионального сообщества у нее начались проблемы со здоровьем. Однако девушка выстояла, в конечном итоге доказав, что фигура таланту не помеха. В 2015 году Мисти Коупленд попала в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

Эшли Бенсон

Эшли Бенсон — американская актриса, наиболее известная по сериалам «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы». Несмотря на довольно миниатюрную комплекцию, девушка все еще сталкивается с тем, что ее считают слишком полной для определенных ролей. Эшли относится к таким ситуациям с юмором и не беспокоится о цифрах, считая, что человек не должен терять ни фунта, если это не нужно ему самому.

Эшли Грэм

Американская модель plus size, вдохновляющая поверить в себя девушек, которые считают, что имеют лишний вес. На сегодняшний день Эшли Грэм имеет за плечами сотрудничество с рядом известных брендов, среди которых Ford Models, Glamour, Levi’s, Lane Bryant, Marina Rinaldi и Addition Elle. Сложно предположить, что эта уверенная в себе молодая женщина когда-то имела проблемы с самооценкой. В детстве нестандартная фигура Эшли вызывала насмешки у сверстников и непонимание у родителей, которые постоянно указывали девочке на полноту. Однако именно эта «обратная связь», а также недвусмысленные намеки некоторых агентов заставили Эшли Грэм взять волю в кулак и доказать окружающим, что модельный мир открыт не только для худышек.

Келли Кларксон

Американская певица и актриса Келли Кларксон всегда была склонна к полноте. Но после рождения дочери и набора еще нескольких килограммов девушка столкнулась с особенно ужасной критикой в ​​социальных сетях. Наиболее жестокими твитами отличилась британская журналистка Кэти Хопкинс. Однако Кларксон не позволила вирусной критике залезть к себе в голову, открыто ответив хейтерам, что живет в свободном мире и не заботился о том, что думают люди о ее весе. В 2018 году Келли удалось похудеть на 20 кг. У девушки диагностировали заболевание щитовидной железы. Кларксон стала уделять много времени здоровому питанию, однако она отмечает, что упражнения не для нее и ее никогда не увидят в спортзале.

Дженнифер Лоуренс

Если кто и ненавидит слово «толстая», так это Дженнифер Лоуренс. Несмотря на внушительную фильмографию, девушка не является поклонницей диет и не гонится за эфемерными идеальными формами. В своем интервью британскому Harper’s Bazaar Дженнифер отметила, что все вокруг настолько привыкли к худобе, что, когда женщина имеет нормальный вес, ее сразу начинают считать соблазнительной. Девушка прямо заявляет, что называть кого-то толстым по телевизору должно быть незаконно. И если кто-то попытается намекнуть ей на необходимость диеты, она просто пошлет его куда подальше.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс — известная американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Несмотря на то что сегодня девушка всячески демонстрирует полную уверенность в себе, на заре карьеры ей пришлось столкнуться с жестокой травлей не только в СМИ, но и в профессиональной среде. Бэнкс все еще больно вспоминать о случае, когда бульварная газета напечатала ее фотографию в купальнике под заголовком «Тайра — свиная отбивная». Особенно болезненно девушка восприняла инцидент, когда во время примерки для шоу в Милане 2 швеи в разговоре между собой назвали ее толстой. А некоторые дизайнеры прямо заявляли, что не будут работать с Тайрой «из-за ее бедер». Сегодня Бэнкс старается вдохновить женщин любить себя в любом возрасте и в любой форме. С этой целью она снялась в купальнике для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit. По словам Тайры, эти кадры посвящаются всем, кто хоть раз слышал, что он недостаточно хорош из-за своих форм, возраста, прически или чего-либо еще.

В одном из интервью актриса Кэрри Фишер заявила, что в киноиндустрии имеют значение только вес и внешний вид и в этом плане ничего не изменилось за последние 38 лет ее карьеры. Актриса прямо критиковала одержимость Голливуда внешним видом и отмечала, что просить человека похудеть, по ее мнению, то же самое, что просить помолодеть. Однако вопреки законам фешен-индустрии наши героини сумели стать настоящими звездами и добиться значимых вершин в своей профессии.

А какой путь выбрали бы вы: сражаться с собой в попытке соответствовать законам жанра или выступить против системы и написать свои? Соответствовать моде или задавать ее?