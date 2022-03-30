8 знаменитостей, которые отказались от культовых ролей в кино

Любой фильм может стать либо кассовым хитом, либо провалом. Зная об этом, голливудские знаменитости долго раздумывают, прежде чем согласиться на ту или иную роль. Некоторые артисты решают не рисковать и отказываются сниматься в картинах, которые в итоге бьют все рекорды.

AdMe.ru нашел таких знаменитостей, для которых, не откажись они от участия в некоторых фильмах, сейчас все было бы несколько иначе.

1. Дженнифер Лопес — «Неверная»

У Джей Ло обширная фильмография. Но она все же отказалась от роли, которая могла изменить ее актерскую карьеру, — Конни в «Неверной». Она сказала, что продюсеры прислали ей сценарий, но тот был еще не завершен. Хотя теперь Дженнифер жалеет об отказе, она признает, что роль будто была специально написана для Дайан Лейн.

2. Брэд Питт — «Матрица»

Сложно представить кого-то другого на месте Киану Ривза в «Матрице». Однако, роль Нео сначала предложили Брэду Питту. Он сказал, что сразу понял, что она не для него. Также актер добавил: «Если бы мы решили сделать шоу о классных фильмах, в которых я не снялся, потребовалось бы 2 ночи».

3. Дензел Вашингтон — «Майкл Клейтон»

Актера как-то спросили во время интервью, жалеет ли он об отказе от каких-либо ролей. Вашингтон ответил, что «Майкл Клейтон» был одним из лучших сценариев, которые он читал за долгое время. Однако режиссером фильма был новичок, этот факт заставил его сомневаться, и в итоге он отказался.

4. Майкл Китон — «День сурка»

С момента своего первого появления на экране Майкл Китон заработал репутацию великого актера. Однако он отказывался от ролей в известных фильмах. Одним из таких был «День сурка», который сегодня считается культовым. Хотя актер сожалеет о своем отказе, он также признает, что не смог бы сыграть героя лучше, чем Билл Мюррей.

5. Эдди Мерфи — «Кто подставил кролика Рождера?»

Фильм «Кто подставил кролика Рождера?» был хитом в 1980-х. Оказывается, одну из главных ролей предлагали Эдди Мерфи. Он объяснил, что не стал даже рассматривать свое участие в этом проекте, так как был уверен, что смесь людей-актеров с анимированными персонажами — плохая идея. Также комик добавил, что каждый раз, когда видит этот фильм, он чувствует себя идиотом из-за отказа.

6. Шон Коннери — «Матрица: Перезагрузка»

Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда, мог также появиться в фильме «Матрица: Перезагрузка», но отказался по одной-единственной причине: он не понял сценария. Роль архитектора в итоге досталась Хельмуту Бакайтису.

7. Хэлли Берри — «Скорость»

Хэлли Берри заявила в интервью, что ей предлагали роль в «Скорости» прежде, чем Сандре Булок. Если бы она согласилась, фильм мог быть совсем другим. В то время сценарий показался ей неубедительным, и она отказалась. Но после просмотра картины актриса пожалела о своем решении.

8. Мэтт Деймон — «Аватар»

Мэтт признался, что отказ сняться в «Аватаре» стоил ему кругленькой суммы. По его словам, он чувствует себя из-за этого как самый безмозглый бизнесмен в мире. Однако главной причиной отказа стал тот факт, что актер уже успел согласиться на участие в другом фильме и решил соблюсти этику.