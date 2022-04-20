8 мультфильмов, настоящий смысл которых доходит до нас лишь по мере взросления

Все дети любят мультики, а взрослые этим беззастенчиво пользуются. Не только с целью отвлечь малышню и заняться своими делами, но и затем, чтобы незаметно затронуть сложные темы. Например, рассказать об экологических проблемах или о том, что даже близкие и родные люди могут вести себя токсично.

Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к анимации, поэтому решили разобрать по косточкам любимые мультфильмы современных детей.

Ледниковый период

Многие поклонники мультфильма полюбили его в том числе за слегка безумного саблезубого бельчонка Скрата, охотящегося за своим обожаемым желудем. Но, если подумать, история зверька очень драматична. Он пытается уберечь единственное сокровище и едва не становится жертвой схода ледника, который сам же и вызвал. После этого жители Земли сталкиваются с чередой катаклизмов, нехваткой продовольствия, угрозой исчезновения отдельных видов существ. По сути нам весело рассказали об экологической катастрофе, причиной которой стала излишняя забота отдельного зверька о своем материальном благополучии. Причем жизненный опыт ничему не научил Скрата. Оттаяв через 20 тыс. лет, бельчонок снова уцепился за первый попавшийся орех и опять спровоцировал стихийное бедствие — на этот раз извержение вулкана.

Энканто

В этом мультфильме нет ни одного злодея, которого предстоит победить. Большой и, на первый взгляд, дружной семье нужно преодолеть собственных демонов. Все члены семейства Мадригаль — звезды в своей деревушке Энканто. Каждый обладает магической силой. Кроме Мирабель, которая очень любит своих родственников, поэтому всячески пытается быть им полезной, хотя бы в быту. Когда девушка выходит из волшебного дома Мадригалей, ее окружают соседские дети, которые просят ее рассказать подробнее о легендарной семье. Мирабель с гордостью рассказывает о своих братьях, сестрах, тетях и бабушке, но, когда ее спрашивают: «А какой магический дар у тебя?», — тушуется. Зато любящие родственники отвечают за нее: «Да нет у нее никакого дара». Они фактически высмеивают девушку. Практически все члены семьи (за исключением родителей и маленького двоюродного брата) относятся к Мирабель предвзято: они обвиняют ее в том, что волшебство покидает их дом. До этого они буквально затравили Бруно — дядю девушки. Его имя даже запрещено произносить вслух. А все потому, что его пророчества не всегда нравятся членам семьи. Тем не менее и Мирабель, и Бруно продолжают с любовью говорить о токсичной родне. И в итоге они спасают свою семью, доказывая, что сам человек гораздо важнее, чем его дар.

Холодное сердце

Эльза — одна из немногих диснеевских принцесс, которые владеют магией. Когда она была еще маленькой девочкой, случайно во время игры ранила свою младшую сестренку Анну. И тогда родители посадили Эльзу под замок, научили подавлять свои эмоции и внушили ей мысль о том, что она опасна. Вторая дочь Анна, с одной стороны, росла без любимой сестры. С другой, ее явно баловали, позволяя даже гонять на велосипеде по всему дворцу, лишь бы девочка не скучала в одиночестве. В итоге старшая сестра, отвыкшая от общения с людьми, не смогла совладать с собой на собственной коронации и случайно заколдовала собственную страну. Младшая, потеряв родителей и так и не воссоединившись с сестрой, бросается на шею первому встречному, не разглядев, кто же он на самом деле. Кажется, мудрые правители Эренделла и любящие мама и папа Анны и Эльзы токсичны, как и семья Мадригаль. Однако Эльза вряд ли стала бы любимицей юных зрительниц, если бы была просто жертвой не самого правильного воспитания. Нет, это сильная героиня со стальным стержнем, которая, перестав быть «хорошей девочкой для всех», приняла себя и превратилась в достойную королеву Эренделла. И помогла ей в этом кажущаяся инфантильной Анна, которая на самом деле оказалась любящей сестрой и потрясающе смелой девушкой, готовой ради родного человека совершить любой подвиг.

Холодное сердце — 2

Обычно сиквелы диснеевских мультфильмов не имеют большого успеха, но «Холодное сердце — 2» стало исключением. Мировые сборы картины оказались огромными, она стала 3-й успешной кинолентой 2019 года, 2-м самым кассовым мультфильмом и 10-м крупнейшим фильмом всех времен. Во 2-й части мультфильма Эльза решает узнать, кто же она на самом деле, и, следуя внутреннему зову, пускается в опасное приключение. Девушка опять оставляет трон ради личных целей, а в конце и вовсе отказывается от него. По сути, Эльза предпочла личное счастье исполнению долга. В свою очередь повзрослевшая Анна ведет себя гораздо ответственнее: она окутывает сестру материнской заботой, пытается уберечь ее от необдуманного шага, а потом и от гибели. Из-за желания Эльзы познать свой внутренний мир принцессе приходится пройти серьезные испытания и пережить настоящую депрессию вместо того, чтобы беззаботно жить во дворце и выйти замуж за любимого человека. В итоге именно Анна становится королевой Эренделла, ведь для нее долг оказывается важнее личной жизни.

Тайна Коко

Мультфильм призван примирить детей и взрослых с неизбежным концом и показать, что он не так уж и страшен. Еще один очевидный посыл картины: человек жив, пока о нем помнят. Но это далеко не все, о чем хотели сказать создатели ленты. Семья 12-летнего Мигеля уже много поколений занимается обувным делом, но мальчик мечтает стать музыкантом. Родные запрещают ему играть на гитаре и даже разбивают инструмент. А все потому, что они уверены: прапрадедушка мальчика по имени Гектор предал свою жену и маленькую дочь ради шоу-бизнеса. Во время мексиканского праздника под названием День мертвых Мигель попадает в потусторонний мир и встречается с тем самым предком. Выясняется, что все, что рассказывали ему родные, — чудовищная ошибка. Когда мальчик вернулся домой и сообщил об этом близким, лишь один человек поверил ему — старенькая прабабушка Коко, та самая дочка, которую якобы оставил ради славы Гектор. Она, еще будучи ребенком, сохранила фото отца и пыталась беречь в памяти все, что с ним связано. В глубине души девочка верила, что папа ее не предавал. Как и Мигель, несмотря на семейные предания, верил, что его предок не мог быть циничным карьеристом. И правы оказались именно дети, а не взрослые, считающие, что они знают лучше.

Рататуй

Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Маленький Реми, живущий в селе, обладает тонким обонянием и чувством вкуса. Он мечтает стать шеф-поваром, но вот беда: он всего лишь крысенок, и его даже близко не подпустят ни к одной ресторанной кухне. Но отчаянный грызун не сдается и в конечном итоге, преодолев кучу препятствий, добивается своей цели. По сути, речь в мультфильме идет о дискриминации, которая существует даже в таких сферах деятельности, как кулинария. Среди шеф-поваров до сих пор довольно мало женщин, и это при том, что в основном в обществе считается, что готовка — именно женское дело. Создатели «Рататуя» в утрированной форме указывают на эту проблему, используя в качестве слогана фразу «Готовить могут все!».

Храбрая сердцем

Первая волшебная сказка Pixar, на первый взгляд, настоящий гимн феминизму. Принцесса Мерида не любит вышивание и тому подобные девичьи занятия, предпочитает ездить верхом и стрелять из лука, причем делает это круче многих мужчин. Король и королева хотят выдать девушку замуж, но она противится этому решению. Казалось бы, Мерида — явно положительная героиня, борющаяся с несправедливым укладом. Но принцесса ведет себя как не самый воспитанный подросток и в гневе портит гобелен, который так старательно вышивала ее мама, а затем и вовсе обращается к ведьме, чтобы та заколдовала родительницу. В итоге, лишь рискуя потерять мать, Мерида понимает, что была не права по отношению к ней. Королева, в свою очередь, попав в зависимость от собственного ребенка, учится видеть в нем личность, а не только материал для реализации собственных амбиций.

Рапунцель

Еще один мультфильм, в котором затрагивается тема отцов и детей. Маленькую принцессу прямо из колыбели похитила злая ведьма, которой была жизненно необходима сила волос малышки. Несмотря на корыстный интерес, колдунья заботится о девочке, и та уверена, что это и есть ее настоящая мама, которая желает ей только добра. Однако Рапунцель заточена в башню, и на все просьбы выйти оттуда ее «родительница» отвечает отказом, мотивируя это заботой о безопасности ребенка. Ведьма поет девочке песню об ужасах жизни на свободе, повторяя в припеве: «Слушай свою маму, мама всегда права». А ведь множество родителей часто говорят эту фразу своим родным детям, манипулируя ими ради собственных целей.