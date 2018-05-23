8 клише из кино, о которых стоит забыть, чтобы не разрушить реальные отношения

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«Женщинам вредно смотреть мелодрамы, а мужчинам — „фильмы для взрослых“. И те, и другие начинают думать, что такое возможно в жизни». Доподлинно неизвестно, кто был автором данного анекдота, но психологи нередко пользуются этой емкой фразой на своих консультациях с целью доходчиво объяснить клиентам, что сценарии отношений на экране практически никогда не совпадают с реальными.

AdMe.ru собрал распространенные киноклише, которые заставляют большое количество людей верить в нереальную, космическую любовь, имеющую мало общего с действительностью. Возможно, в них вы найдете придуманные сценарии из своей жизни, которые работают не очень удачно. А возможно, и вдохновитесь на новый вариант развития событий.

1. Любовь с первого взгляда — залог счастливого брака

Классика жанра. Он увидел ее. Она увидела его. И вдруг — искра, буря, пламя. И уже не за горами счастливый брак. Научные исследования говорят о том, что влюбиться действительно можно быстро. По мнению ученых, данный интервал колеблется от 0,12 до 8,2 секунды. Однако это не может являться залогом длительных нормальных отношений. Специалисты считают, что такая быстрая «реакция» задумана для того, чтобы люди могли увлечься друг другом и уже затем начали выстраивать отношения, полагаясь не только на гормоны, но и на поступки и поведение друг друга. Только после такой притирки уже может идти речь о чем-то действительно серьезном.

2. Первые свидания всегда должны сопровождаться невероятными подвигами со стороны мужчины

Когда мужчина на первых свиданиях зовет женщину полетать на вертолете, арендует целый ресторан, чтобы организовать романтический ужин наедине, — это прекрасно и действительно сказочно. Однако не стоит строить иллюзий о том, что это норма. Даже состоятельные мужчины на первых порах не всегда готовы отчаянно вкладываться в женщину, о которой они еще не имеют четкого представления. Гораздо важнее на ранних этапах отношений узнать друг о друге как можно больше. Возможно, поведение человека окажется таким, что уже после пары чашек кофе с круассанами продолжать общение с ним не будет никакого желания, даже несмотря на его статус и материальный достаток.

3. Ради любви человек с легкостью меняется

Он всегда был бабником, но стоило увидеть ее, как он мгновенно понял, что она «та самая», и тут же отказался от своей прежней жизни. Подобные примеры актуальны и для «плохих девчонок» в кино. Однако в реальности людям очень сложно перестать жить согласно их убеждениям и привычкам, которые вырабатывались и действовали в течение многих лет. Специалисты считают, что люди могут меняться, но только в том случае, когда хотят этого сами и видят серьезные основания. Напротив, под давлением со стороны второй половины у партнера обычно возникает обратное желание: не поддаваться натиску. Поэтому иллюзию «вот будет встречаться со мной, и я ее / его перевоспитаю» стоит оставить только в качестве идеи для сценаристов.

4. Отношения — это сплошная череда ярких событий

Фильмы на то и фильмы, что показывают какие-то определенные моменты из жизни героев, а не всю ее целиком без монтажа. Несмотря на это, у некоторых зрителей складывается впечатление, что и в реальности отношения всегда должны быть наполнены исключительно яркими событиями: незабываемыми встречами, ссорами, которые обязательно заканчиваются эмоциональным примирением, подвигами, приключениями и доказательствами чувств. Психологи нередко консультируют пары, которые не понимают, что «скучные» еженедельные походы в магазин за продуктами, домашние дела, уборка, оплата счетов, разногласия из-за не вбитых в стену гвоздей — это так же нормально для отношений, как, например, свидания. И для пары подобные проверки реальностью иногда более важны и показательны, чем распевание серенад под окнами.

5. Малейшие случайности — это предвестники настоящей любви

В фильмах влюбленные часто совершенно случайно оказываются в одно и то же время в одних и тех же местах, и кажется, что сама судьба каждый раз настоятельно подает им определенные знаки. Некоторые и в жизни пытаются разглядеть знамения во всем. Например, неожиданная встреча с бывшим партнером снова и снова начинает наталкивать на мысль о том, что, возможно, не стоило расходиться и нужно вернуть отношения. Хотя в действительности это событие может не нести в себе никакого скрытого смысла. По мнению психологов, такое программирование себя на определенные события в зависимости от «знаков судьбы» и их постоянное ожидание заставляют человека откладывать жизнь и упускать возможности, в том числе и счастливых отношений.

6. Вторая половинка — всегда особенный и неординарный человек

Зачастую это задумка режиссеров, которые, будучи непосредственными творцами кино, мастерски умеют выделить отдельных персонажей не только с помощью предписанных сценарием качеств, но даже благодаря таким незаметным на первый взгляд эффектам, как освещение и музыкальное сопровождение. В жизни такого не происходит. Для крепких отношений важно найти человека, не выделяющегося из толпы. Психологи говорят, что в счастливой паре люди являются особенными именно друг для друга. Например, мужчина может быть среднестатистическим по внешности и материальному достатку, однако для любимой женщины он готов отдать последнюю рубашку, совершить подвиг и в действительности делает это, причем только для нее.

7. Противоположности притягиваются... и остаются вместе

В романтических фильмах часто можно встретить истории о совершенно противоположных людях, чья любовь затмевает эту разницу и позволяет паре всегда держаться на плаву. Но отношения строятся не только на любви. Противоположности действительно могут притянуться. Однако психологи не дают подобному союзу никаких шансов, если между людьми в паре отсутствует дружба, у них нет общих ценностей и интересов. Неважно, в чем заключается кардинальное отличие партнеров — в характере, социальном статусе или уровне достатка. Люди могут быть вместе не потому, что они разные и каждый живет в своем мире, пусть и рядом с другим человеком. Крепкие отношения есть там, где присутствует что-то общее, что партнеров объединяет. Иначе влюбленные через какое-то время могут превратиться просто в пару соседей.

8. «Первый раз» с новым человеком — это нечто волшебное

Уже с первой встречи героям фильма кажется, что они знают друг друга всю жизнь. И что за чувство мгновенно вспыхивает между ними, если не любовь? Хотя и без нее есть сюжеты, в которых «скоропостижные» интимные отношения не заставляют себя долго ждать. И, безусловно, в первый раз все происходит волшебно и потрясающе. В жизни этот первый раз часто бывает неуклюжим и неловким. И это не патология, а как раз вариант нормы. Люди в реальности могут как минимум нервничать, им требуется время, чтобы узнать больше друг о друге, в том числе и в физическом плане. Можно долго говорить об этом в теории, но на практике не всегда все идет по плану. Однако стоит помнить о том, что это вполне решаемый вопрос, просто для него необходимо определенное время.