8 актеров, решившихся сыграть людей, на которых они совсем не похожи. Но персонажи получились очень яркими

3 0

1

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

При современных возможностях компьютерной графики и пластического грима актеры могут играть в кино практически любых персонажей. Однако если речь идет об исторических личностях, мы, зрители, конечно же, хотим видеть сходство. Хотя иногда актеры решаются взяться за роль, для которой они, на первый взгляд, совершенно не подходят.

Мы в AdMe.ru восхитились тем, насколько колоритными получились исторические персонажи в исполнении наших любимых актеров. Но вместе с тем удивлены смелостью режиссеров, которые рискнули выбрать именно их. Ведь совершенно ничего общего!

1. Жерар Депардье сыграл Иосифа Сталина

В основу фильма «Диван Сталина» (Le Divan de Staline) положен роман французского писателя Жана-Даниэля Бальтассата, изданный во Франции в 2013 году. Режиссер Фанни Ардан призналась, что решила снять эту вымышленную историю, потому что она показалась ей интересной, романтичной и позволяющей взглянуть на историческую личность под другим углом. Хотя все же тема абсолютной власти должна была стать в фильме ключевой. Чтобы сшить костюмы для этого фильма, художники и дизайнеры специально изучали подлинную одежду Сталина, часть реквизита предоставила коллегам киностудия «Мосфильм». Режиссер подчеркивала, что не видела в этой роли никого, кроме Депардье. То, что он нисколько не похож на Сталина, ее не волновало, поскольку главной задачей было передать силу и мощь личности, что всегда отлично удавалось знаменитому актеру.

2. Кейт Бланшетт сыграла Боба Дилана

В фильме «Меня там нет» (I’m Not There) певца сыграли сразу 6 актеров: это было необходимо для того, чтобы максимально раскрыть образы, которые Боб Дилан примерял на себя в течение жизни. Однако то, что его личность примерила на себя Кейт Бланшетт, просто поразило зрителей. Ее образ оказался очень удачным: актрисе удалось передать многогранность таланта и характера певца. Именно ее игру отметило жюри Венецианского фестиваля, и Кейт получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Актриса рассказывала, что решилась «прожить» этот образ, потому что ей казалось, что люди смогут лучше понять странности Боба, если его сыграет женщина. Кейт изобразила андрогинного музыканта в его самый звездный период — 60-е годы, когда он купался в славе и пробовал силы в новом направлении — электронной музыке.

3. Кэтрин Зета-Джонс сыграла Екатерину II

«Абсолютная непохожесть», — так говорили критики о роли Кэтрин Зеты-Джонс в фильме «Екатерина Великая» (Catherine the Great). Но в то же время ее императрица была признана зрителями самым интересным образом царицы из всех тех, что уже были сыграны в мировом кинематографе. Характер Екатерины в фильме изображен довольно шаблонно: она любит власть, мужчин, взбалмошна и эмоциональна. Фильм не претендовал на историческую точность, а кроме того, изобиловал эротическими сценами, которые и назвали в итоге главным достоинством картины. Тем не менее популярность фильму принесло именно участие Кэтрин Зеты-Джонс: да, она не была похожа на настоящую Екатерину, но какое это имело значение, если актриса так талантлива и красива?

4. Джесси Айзенберг сыграл Марка Цукерберга

Когда лента «Социальная сеть» (The Social Network) вышла в прокат, Марк Цукерберг опасался, что биографические подробности могут повлиять на его репутацию не лучшим образом. В центре сюжета — конфликт, вылившийся в массу судебных процессов, которые должны были установить истинного изобретателя социальной сети. Официальное заявление от руководства Facebook гласило: «История, рассказанная в фильме, не соответствует действительности. Цель создателей этой картины заключалась в том, чтобы заманить зрителей в кинозал, а не в том, чтобы рассказать подлинную историю создания сайта». Джесси Айзенберг принял решение сыграть в противоречивом фильме, а позже даже познакомился и подружился с Марком Цукербергом. Он говорил, что очень боялся того, что картина и его игра обидят Марка. Критики твердили о внешней непохожести актера и его персонажа, однако для фильма она оказалась неважна. За эту роль актер был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а сам фильм наконец-то принес Айзенбергу широкую известность.

5. Джош Бролин сыграл Джорджа Буша — младшего

Фильм «Буш» (W.) рассказывает зрителям историю становления 43-го президента США Джорджа Буша. Мастера пластического грима добились потрясающих результатов в портретном сходстве: образ Джоша Бролина максимально приблизили к «оригиналу». Но зрители отмечали, что энергетика актера слишком брутальна для роли несколько чудаковатого главы Белого дома. Актер рассказывал, что предложение сыграть Буша поначалу даже оскорбило его, ведь он не видел абсолютно никакой связи между собой и своим персонажем. Однако, прочитав сценарий, он настолько загорелся ролью, что стал одержим ею, а в процессе работы ему пришлось слишком многое пропустить через себя и осмыслить.

6. Линдси Лохан сыграла Элизабет Тейлор

Линдси Лохан никогда не скрывала того, что является большой фанаткой легендарной Элизабет. Поэтому возможность сыграть Тейлор в фильме «Лиз и Дик» (Liz & Dick) актриса восприняла с большой радостью. Однако утверждение на роль было сложным: критики заявляли об отсутствии внешнего сходства, разной энергетике и даже о недостатке таланта, что не позволит Лохан справиться с ролью. Но актриса с честью вышла из ситуации, доказав, что таланта ей вполне хватает, а сделанный грим максимально приблизил ее к внешности героини. Партнер актрисы Грант Боулер, который исполняет роль Ричарда Бартона, мужа Элизабет Тейлор, подчеркивал, что Линдси правдоподобно вжилась в образ и сыграла просто блестяще. «Наши жизни во многом похожи: жить под пристальным вниманием публики, постоянно бороться со стрессом и сплетнями, которые о тебе распространяют...» — откровенничала о своей роли актриса.

7. Том Хэнкс сыграл Уолта Диснея

История, которую рассказывает фильм «Спасти мистера Бэнкса» (Saving Mr. Banks) поразила поклонников Уолта Диснея. Оказывается, обаяние легендарного мультипликатора действовало не на всех. В центре сюжета картины — многолетний конфликт между Диснеем и автором «Мэри Поппинс» Памелой Трэверс, которая не желала продавать права на экранизацию своей книги и сделала это лишь спустя 14 лет после начала переговоров, и то под влиянием обстоятельств. Том Хэнкс рассказывал, что президент The Walt Disney Роберт Айгер лично попросил его взяться за эту роль. Образ основателя студии воспроизводили очень тщательно, обращая внимание на все мелочи, вплоть до длины усов. Оттачивая манеру речи Диснея, актер пересмотрел все шоу с его участием, разговаривал с его родственниками, посетил фамильный музей. Такая тщательная подготовка оправдала себя: роль вышла крайне убедительной, а характер легендарного мультипликатора получился очень интересным.

8. Телли Савалас Отиено сыграл маршала Карла Маннергейма

Фильм «Маршал Финляндии» (Suomen Marsalkka) о национальном финском герое Карле Маннергейме вызвал огромный скандал. Еще бы, ведь любимца финнов сыграл чернокожий кенийский актер. Продюсер фильма, отвечая на нападки критиков, утверждал, что не видит в этом ничего ужасного. Перед ним стояла задача показать полководца обычным человеком, без налета сурового героизма, а потому определенный «разрыв шаблона» пришелся здесь очень кстати. На вопрос, почему он все-таки выбрал на главную роль чернокожего актера, продюсер ответил так: «Для большей выразительности». Роль действительно получилась очень выразительной, а Телли Савалас Отиено стал героем уже в Кении. На кастинге он обошел 100 темнокожих претендентов. У многих из них не было актерского опыта, лишь «фактура», поэтому Телли, у которого на счету уже было несколько эпизодических ролей, победил. Его игра была признана очень неплохой, несмотря на оживленные дискуссии вокруг киноленты.