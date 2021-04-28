7 надоевших клише о Древнем Египте, которые крепко засели у нас в голове из-за кино

Кино — один из мощнейших двигателей поп-культуры, и все, что фильмы нам преподносят в виде образов и идей, позже прочно укореняется в наших умах. Благодаря различным кинокартинам родилось огромное количество мифов, в том числе и исторических. Например, что опущенный вниз большой палец означал приговор гладиатору, у викингов были рогатые шлемы, а Мария-Антуанетта сказала: «Пусть едят пирожные».

Мы в AdMe.ru уже не раз писали о мифах, в которые мы верим благодаря кино, и в этот раз решили развенчать некоторые из них, касающиеся Древнего Египта.

Какой была царица Клеопатра

Царица Клеопатра считается самой известной египтянкой в мире и славится своей красотой. Однако, предположительно, она не могла похвастаться идеальной внешностью, так как прижизненные изображения царицы часто идеализировались. Историки считают, что она не была красива: полноватая, с тонкими губами и большим носом с горбинкой. Могущественная царица, скорее всего, завораживала всех своим обаянием, острым умом и ораторским искусством.

Ловушки и несметные сокровища в пирамидах

Киноделы обожают нашпиговывать гробницы и катакомбы огромным количеством хитроумных ловушек. А если герой их все пройдет, то в конце пути — в «главном зале» — его обязательно будет ждать куча сверкающих сокровищ. Иначе зачем еще лезть в страшные древние лабиринты. Строители пирамид действительно старались обезопасить гробницы, но у них не было такой бурной фантазии, как у сценаристов. Например, рядом с настоящей камерой они сооружали поддельную, которая уже выглядела разграбленной, чтобы навести воров на ложный след. Также строили глубокие колодцы, из которых одному не выбраться. А по словам профессора Ленера, система «примитивной ловушки», обнаруженной в Великой пирамиде Гизы, была сложной для своего времени. Она блокировала вход в Палату Фараона гигантскими гранитными блоками, что затрудняло проникновение грабителей внутрь. А про сокровища можно только мечтать — лишь в единицах из раскопанных археологами усыпальниц находились драгоценности. И в большинстве своем все найденное там имело историческую и культурную ценность, а не материальную.

У сфинкса нет носа благодаря Наполеону

Египетский сфинкс известен наравне с пирамидами в Гизе, и многих до сих пор волнует вопрос: как так получилось, что у столь древней статуи нет носа? Большинство предпочитает верить, будто бы наполеоновская армия училась стрелять, целясь именно по этой части статуи. Однако, изображения сфинкса уже без носа есть на работе 1755 года. А Наполеон родился лишь в 1769, так что великий полководец тут явно ни при чем. А из-за чего конкретно статуя лишилась носа, до сих пор никому не известно.

Пирамиды построили рабы

До сих пор, к сожалению, бытует мнение, что фараоны строили пирамиды, дабы восславить свое величие и после ухода из жизни навечно остаться в истории. Поэтому строительством занималось огромное количество невольных египтян. На самом деле это не так, археологи нашли возле пирамид захоронения простых людей, которые были похоронены с особыми почестями. И считается, что это были рабочие разных профессий, которым за эту грандиозную многолетнюю работу хорошо платили.

Иероглифическая письменность

По фильмам мы знаем, что египтяне писали исключительно иероглифами, которым нет аналогов. Это действительно так, однако такая форма письма применялась в основном лишь для монументальных надписей и записей священных текстов. А вот в повседневной жизни использовалась более простая форма — иератическое письмо. И для неспециалиста оно выглядит больше похожим на арабскую вязь, нежели на привычные нам египетские иероглифы.

Проклятие фараонов

Миф о «проклятии фараонов», скорее всего, возник после открытия гробницы Тутанхамона. Согласно легенде, некоторые археологи, которым удалось ее найти, после ее вскрытия ушли из жизни. Общество начало верить в существование проклятия, хотя все участники раскопок умерли по причинам, вполне объяснимым без мистики. Но режиссеры подхватили этот «факт» и теперь используют его в любом фильме о таинственных гробницах и пирамидах.

Как выглядели фараоны и жрецы Египта

Во времена фараонов жизнь была отнюдь не сказкой, даже для царей. Она была полна вездесущего песка, вшей, паразитов и многих других неприятных вещей, о которых умалчивает кино. Наверняка именно поэтому так много ошибок и совершают режиссеры при экранизации жизни древних египтян. Например, для красоты и обозначения статуса египтяне носили парики, которые не каждый мог себе позволить. Также многие женщины и мужчины использовали макияж глаз, так как косметика того времени имела обеззараживающий эффект.

На найденных фресках, которые изображают фараонов и других высокопоставленных лиц, мы видим высоких, статных и красивых людей. Фильмы же еще больше подпитывают убеждение, что все они такими и были. Однако, учитывая их питание (хлеб, мед и напитки, содержащие дрожжи) и образ жизни, древние цари Египта и жрецы отнюдь не обладали идеальной внешностью. Скорее всего, некоторые из них были тучными, с плохими зубами и кожей и страдали от диабета.