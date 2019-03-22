50 российских сериалов с самым высоким рейтингом, которые стоит посмотреть хотя бы раз

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным за 2018 год, более 60 % россиян смотрят телевизор почти каждый день. И львиную долю этого времени забирают сериалы. К российскому кинематографу многие относятся неоднозначно, однако мы считаем, что и нам есть чем гордиться. В этой статье вы увидите список из наших 50 лучших сериалов всех времен по версии «КиноПоиска» — одного из самых авторитетных русскоязычных сайтов, посвященных кинематографу.