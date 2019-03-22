50 российских сериалов с самым высоким рейтингом, которые стоит посмотреть хотя бы раз
По данным за 2018 год, более 60 % россиян смотрят телевизор почти каждый день. И львиную долю этого времени забирают сериалы. К российскому кинематографу многие относятся неоднозначно, однако мы считаем, что и нам есть чем гордиться. В этой статье вы увидите список из наших 50 лучших сериалов всех времен по версии «КиноПоиска» — одного из самых авторитетных русскоязычных сайтов, посвященных кинематографу.
Мы в AdMe.ru уже решили, какие картины посмотрим на выходных. А вы?
- Идиот (2003)
- Мажор (2014)
- Ликвидация (2007)
- Бригада (2002)
- Меч (2009)
- Кухня (2012–2016)
- Диверсант-2: Конец войны (2007)
- Метод (2015)
- Измены (2015)
- Диверсант (2004)
- Обратная сторона Луны (2012)
- Жизнь и приключения Мишки Япончика (2011)
- Оттепель (2013)
- Сердца трех (1992)
- Громовы (2006)
- Сладкая жизнь (2014–2016)
- Молодежка (2013–2017)
- Глухарь (2008)
- Чернобыль: Зона отчуждения (2014–2017)
- Восьмидесятые (2011–2016)
- Есенин (2005)
- Апостол (2008 — настоящее время)
- Грозовые ворота (2006 — настоящее время)
- Небесный суд (2011)
- Граница: Таежный роман (2000)
26. Мастер и Маргарита (2005)
27. Штрафбат (2004)
28. Спецназ (2002)
29. Физрук (2014 — настоящее время)
30. Участок (2003)
31. Краткий курс счастливой жизни (2011)
32. И все-таки я люблю... (2007)
33. Адмиралъ (2009)
34. Интерны (2010–2016)
35. На безымянной высоте (2004)
36. Убойная сила (2000–2005)
37. Бандитский Петербург: Барон (2000)
38. Простые истины (1999–2003)
39. Закон каменных джунглей (2015 — настоящее время)
40. Тайны следствия (2000)
41. Пепел (2013)
42. Дальнобойщики (2001)
43. Реальные пацаны (2010 — настоящее время)
44. Универ. Новая общага (2011–2018)
45. Улицы разбитых фонарей (1997)
46. Родина (2015 — настоящее время)
47. Агент национальной безопасности (1999)
48. Солдаты (2004)
49. Южное Бутово (2009–2010)
50. Бедная Настя (2003–2004)
А что бы вы включили в этот список?