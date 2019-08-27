5 парадоксальных объяснений фильма «Матрица», которые стоит узнать до выхода 4-й части

27 5 57 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С момента выхода 1-й картины «Матрицы» прошло уже 20 лет. Но интерес к трилогии не угасает до сих пор. Неудивительно, что в 2020 году планируется запуск съемок 4-й части нашумевшего фантастического боевика. В роли Нео и Тринити все также будут полюбившиеся зрителям Киану Ривз и Керри-Энн Мосс .

В преддверии выхода 4-го фильма AdMe.ru раздобыл теории, предложенные фанатами, которые переворачивают видение мира Матрицы с ног на голову.

1. Агент Смит — истинный Избранный

Согласно пророчеству, Избранному надо родиться в Матрице. У него должна быть способность изменять ее, чтобы в конечном счете суметь разрушить. Как ни странно, все эти пункты можно соотнести с главным антагонистом фильма: Нео рос в инкубаторе, находясь в реальном мире. Смит же был создан Источником, но после смерти переродился в симуляции .

. Архитектор рассказывает Нео о том, что в нем заложена «элементарная программа», совокупность всех системных аномалий. Этот же код появляется у Смита после возрождения. Он получил его вследствие 1-го боя с Нео. Таким образом, Андерсон является своеобразным «отцом» агента. А его «мать» — Оракул . Это можно понять из сцены, где Смит сам называет Пифию мамой, делая намек на то, что она вернула его обратно в Матрицу.

. Это можно понять из сцены, где Смит сам называет Пифию мамой, делая намек на то, что она вернула его обратно в Матрицу. По схватке Нео и Смита в фильме «Матрица: Революция» можно судить, что агент обладает куда большей силой, чем лже-Избранный . Не остается сомнений в том, что он умеет изменять программу так, как пожелает нужным.

. Не остается сомнений в том, что он умеет изменять программу так, как пожелает нужным. По факту Матрица была разрушена именно Нео. Но ничего бы не случилось, если бы Смит не нанес непоправимый ущерб симуляции. Только в этом случае машины пошли на сделку, чтобы избавиться от вируса. Последняя сцена ленты « Матрица: Революция » отчасти подтверждает эту теорию. В ней Архитектор говорит Оракулу, что та затеяла очень опасную игру. Именно она смогла убедить всех вокруг, что Избранным является Нео, тем самым отвлекая внимание от настоящего героя — агента Смита.

2. Морфеус — часть программы

Человек готов принимать правила игры только тогда, когда ему предоставляется выбор. Архитектор прямо говорит о том, что все поддается контролю, любое действие. Программе необходимо учитывать то, как могут повести себя люди, предугадать их реакцию и скорректировать дальнейшее развитие событий. Морфеус — единственный, кто предоставляет возможность выбора людям в Матрице. Морфеус и Пифия — части одной программы «Оракул», которую создал Архитектор. Один дает людям выбор, а другая контролирует его. Выбор должен существовать хотя бы в подсознании человека. Рано или поздно у любого обитателя Матрицы может возникнуть ощущение, что все происходящее нереально и не контролируется им. Такие люди стараются покинуть зону, в которой оказываются заперты, даже если во внешнем мире их не ждет ничего хорошего. Само осознание того, что свобода ограничена, вынуждает стремиться к переменам и вырываться из-под чужого влияния. Тогда приходит Морфеус, который направляет бунтарей на нужный путь. В Зионе такие люди могут вновь почувствовать в себе силы управлять своей судьбой. Ложная надежда удерживает их в состоянии боя с мнимыми врагами. При этом они не мешают остальным жителям Матрицы.

3. Реальный мир — очередная Матрица

В самой популярной среди фанатов теории утверждается, что Зион является еще одним слоем Матрицы и не имеет к реальному миру никакого отношения. Создан он был для того, чтобы смутьяны и возмутители спокойствия были уверены, что докопались до истины, и не поднимали паники. Эта теория позволяет залатать некоторые сюжетные дыры: Архитектор заявляет, что Зион лишь одна из форм контроля , позволяющая удерживать непослушное население. Все это объясняет, почему Нео может использовать свои сверхспособности, даже находясь в Зионе.

, позволяющая удерживать непослушное население. Все это объясняет, почему Нео может использовать свои сверхспособности, даже находясь в Зионе. Машины не хотят уничтожить людей , они всего лишь пытаются отвлечь их, усложняя жизнь. Если бы их целью действительно было избавление от неугодных, они могли бы приложить к этому чуть больше усилий.

, они всего лишь пытаются отвлечь их, усложняя жизнь. Если бы их целью действительно было избавление от неугодных, они могли бы приложить к этому чуть больше усилий. Агенты нужны для мнимого надзора. Они преследуют отрекшихся от Матрицы небольшими группами, без какого-либо серьезного оружия. В запасе имеется лишь пистолет, в котором заканчиваются патроны, что не имеет никакого смысла, поскольку они часть программы. Однако у тех, кто отвергает эту теорию, есть свое видение. Чтобы система могла перезагрузиться, машины вынуждены предоставлять людям шанс выйти из системы и попытаться существовать вне ее.

4. Матрица создана для спасения человечества

Данная теория основывается на том, что мира будущего нет, он полностью уничтожен. Для поддержания жизни оставшихся людей были созданы машины. Таким образом, когда планета вновь будет восстановлена, человечество без труда сможет возродиться. Сейчас все население живет полноценной жизнью, даже несмотря на то, что находится в Матрице. Каждый член общества работает, отдыхает, занимается своими делами. Между роботами и людьми происходит взаимовыгодный обмен: пока симуляция питается энергией людей, машины выполняют защитные функции и поддерживают жизнь человечества. Если машины использовали человека только в качестве батарейки, не считаясь с его дальнейшим существованием, то им незачем было растрачивать энергию на поддержание виртуального мира. Кроме того, было бы выгоднее, чтобы за рамками капсул не существовало альтернативного места, где жили люди. Ведь тогда они не представляли бы абсолютно никакой угрозы. Теорию подтверждает и тот факт, что в устройстве машин нет встроенных деталей, предназначенных именно для убийства. У Спрута, похожего на летающего осьминога, есть лазерная установка и несколько металлических конечностей. Никакого огнестрельного оружия у него нет. Он простой ремонтник, который должен поддерживать исправную работу инкубатора. Вторым роботом, представляющим угрозу, считается Копатель. По своей структуре он также не подходит для ведения боя. Его главное предназначение — копать. Разработка мест полезных ископаемых необходима для обеспечения машин материалами. Если посмотреть на сцены противостояния между людьми и этим роботом, то становится очевидным, что у так называемой машины для убийства практически нет никаких шансов на победу.

Для чего тогда нужен Зион? Он стал ошибкой Матрицы, в которой, как и в любой другой программе, есть слабые места. Этот баг должен устраняться с помощью агентов, что не всегда получается. Однако тот факт, что у людей есть возможность проснуться, говорит о наличии такой функции в системе в принципе. Это значит, что рано или поздно все остальные тоже должны пробудиться. Если бы машины хотели воспротивиться этому, то вне капсул были бы созданы условия, не предназначенные для выживания людей. На самом же деле бо́льшую угрозу для будущего человечества представляют собой Зион и его обитатели. Они хотят вновь жить прежней жизнью вне Матрицы. Но это просто невозможно, поскольку планета истощена. Слишком много людей для разрушенного мира. Ни к чему, кроме войны и хаоса, это не приведет. Мирные граждане не должны пострадать и пробудиться раньше времени, поэтому машины встают на их защиту. Люди Зиона, в том числе Морфеус, снабжают Нео неправильной информацией, которой он слепо верит. Поскольку все происходящее зритель видит лишь глазами главного героя, появляется искаженное представление о жизни в Матрице и за ее пределами. Избранный становится тем, кто угрожает выживанию всего человечества.

5. «Джон Уик» — продолжение «Матрицы»

« Джон Уик » стал 8-й итерацией Матрицы. Говорить об особой серьезности этой фанатской догадки вряд ли приходится. Однако есть несколько совпадений, которые не дают покоя создателям разного рода теорий: Время действия примерно совпадает . В «Матрице» действие в виртуальной реальности происходит в 1999 году, когда людям особенно комфортно, они расслаблены, им не хочется ничего менять. В «Джоне Уике» напрямую год не указывается, но по антуражу можно судить, что это конец XX — начало XXI века.

. В «Матрице» действие в виртуальной реальности происходит в 1999 году, когда людям особенно комфортно, они расслаблены, им не хочется ничего менять. В «Джоне Уике» напрямую год не указывается, но по антуражу можно судить, что это конец XX — начало XXI века. Усовершенствование Матрицы . Вполне вероятно, что симуляция избавилась от большинства прошлых ошибок и стала более безупречной. Этот факт объясняет, почему в этот раз Избранный (до сих пор Киану Ривз, но уже в роли Джона) не может самоидентифицироваться.

. Вполне вероятно, что симуляция избавилась от большинства прошлых ошибок и стала более безупречной. Этот факт объясняет, почему в этот раз Избранный (до сих пор Киану Ривз, но уже в роли Джона) не может самоидентифицироваться. Цикличность истории . Уникальные способности Джона Уика в бою позволяют ему выделяться среди остальных людей. Во 2-й части появляется Боулер, которого играет Лоуренс Фишборн. И вновь Киану нужна его помощь.

. Уникальные способности Джона Уика в бою позволяют ему выделяться среди остальных людей. Во 2-й части появляется Боулер, которого играет Лоуренс Фишборн. И вновь Киану нужна его помощь. Явные отсылки. В фильме «Джон Уик — 3» главный герой на вопрос о том, что ему еще потребуется в бою, отвечает: «Пушки. Много пушек». Это прямая отсылка к сцене из «Матрицы», где была перестрелка в лобби между охранниками и Нео с Тринити.