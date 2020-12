40+ качественных сериалов от Netflix на любой вкус и цвет

Когда погода за окном не радует, самое время свернуться клубочком на диване с чашкой чего-нибудь горячего и с головой погрузиться в новый сериал. Специально для ленивых работает отличная компания Netflix, которая, похоже, задалась целью собрать все хорошие сериалы в своей видеотеке. Они не только снимают собственные ленты, но и активно покупают телевизионные сериалы с высоким рейтингом по всему миру. Эта марка уже стала символом качества, а значит, на любой продукт, который выходит под ее фирменным знаком, стоит обратить внимание.

Мы в AdMe.ru серьезно подошли к вопросу составления списка, в котором каждый сможет найти для себя сериал по душе.

Детективы

Невероятное (Unbelievable), 2019

Юной Мэри, которая стала жертвой преступления, никто не верит, и полиция заставляет ее отказаться от показаний. Только спустя несколько лет пара женщин-детективов связывает ее случай с другими нераскрытыми делами. Они выясняют, что Мэри была лишь первой в списке. Рейтинг IMDb — 8,4

Преступление в Дели (Delhi Crime), 2019 — настоящее время

Полиция Дели расследует запутанное и мрачное дело, которое вызвало громкий общественный резонанс. Расследование приводит к изменениям в законодательстве Индии. Работу поручают комиссару Вартике Чатурведи. Сериал основан на реальных событиях, которые активно освещали индийские средства массовой информации. Рейтинг IMDb — 8,5

Убийства в Вальгалле (The Valhalla Murders), 2019 — настоящее время

Полицейский Арнар вынужден вернуться в Исландию, чтобы помочь коллегам в расследовании запутанного дела. Вдвоем с офицером Катой они должны сделать все возможное, чтобы остановить преступника и прервать цепь трагических событий. След приводит полицейских в заброшенный приют под названием Вальгалла, где 35 лет назад произошло нечто пугающее. Фантастические пейзажи Исландии и мрачные картины городов погружают в особую атмосферу. Полицейские здесь угрюмы и часто совершают ошибки, но именно эта реалистичность не дает оторваться от экрана. Рейтинг IMDb — 7,1

Под прикрытием (Undercover), 2019 — настоящее время

Европейское осмысление сериала «Во все тяжкие». Сотрудники нидерландской и бельгийской полиции выходят на след преступного синдиката. Во главе банды стоит неуловимый Ферри Боумэн. Он обладает фантастическим состоянием, но при этом предпочитает жить в дешевом кемпинге. Власти решают внедрить в банду двойных агентов, которые должны втереться в доверие Ферри. Рейтинг IMDb — 7,9

Охотник за разумом (Mindhunter), 2017–2019

В 70-е годы прошлого века в ФБР начинают новый проект. Два агента должны собрать и систематизировать информацию о серийных преступниках. Они проводят интервью с заключенными, чтобы исследовать психологию подобных личностей. Но сложно заниматься исключительно теорией и удержаться вдали от реальных дел. Сериал снял Дэвид Финчер, поэтому его определенно стоит посмотреть. Рейтинг IMDb — 8,6

Триллеры

Сестра Рэтчед (Ratched), 2020 — настоящее время

Милдред Рэтчед устраивается медсестрой в психиатрическую клинику. В этом заведении проводятся пугающие эксперименты над человеческой психикой. Рэтчед кажется идеальным работником: она безупречно выполняет свои обязанности. Но за глянцевым фасадом скрываются мрачные тайны. В душе медсестры зарождается нечто пугающее. Это своеобразная предыстория культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Рейтинг IMDb — 7,3

Сакральные игры (Sacred Games), 2018 — настоящее время

Полицейский из Мумбая получает анонимный звонок. Неизвестный угрожает всему городу. Теперь детектив должен распутать дело, но он — лишь мелкая сошка, в то время как злодей — безжалостный и всесильный гангстер. Рейтинг IMDb — 8,7

Бумажный дом (La Casa de Papel), 2017 — настоящее время

Загадочный Профессор собирает разношерстную группу для того, чтобы совершить самое дерзкое ограбление в истории Испании. Он тщательно тренирует добровольцев, формируя команду мечты. Но действительно ли Профессору нужны деньги? Рейтинг IMDb — 8,4

Халифат (Kalifat), 2020 — настоящее время

Фатима работает в Службе национальной безопасности Швеции. Она получает сообщение от одного из осведомителей о том, что в стране планируется серьезное преступление. В этот момент ее жизнь меняется бесповоротно. На редкость правдоподобный сериал о современных течениях, которые разделяют общество на 2 непримиримых лагеря. Рейтинг IMDb — 8,2

Мука (Fariña), 2018

История начинается в 80-х годах на побережье Галисии (Испания). В это время многие рыбаки остались без работы из-за экономического кризиса. Местное население судорожно искало деньги и обратило внимание на альтернативные способы заработка. Подходящим вариантом им показалась контрабанда. Печальное заблуждение. Рейтинг IMDb — 8,0

Эпидемия, 2019

В крупном городе происходит вспышка неизвестной болезни. Население пребывает в тревоге, все пути из мегаполиса закрыты. Чтобы спастись от неведомой напасти, группа людей решает отправиться подальше от цивилизации — в домик, расположенный посреди диких лесов. Однако окружающий мир — это не главная угроза. В дороге героям предстоит разрешить свои внутренние конфликты. Один из немногих российских сериалов, которые приобрел Netflix. Рейтинг IMDb — 7,3

Мистика

Лок и ключ (Locke & Key), 2020 — настоящее время

После загадочного ухода главы семейства в мир иной его родные наследуют старинный дом предков — Кейхаус. В поместье находится множество волшебных ключей, которые могут иметь какое-то отношение к отцу. Трое детей увлеченно исследуют тайны дома и случайно освобождают демона. Это существо пытается их похитить. Рейтинг IMDb — 7,4

Незнакомка (The Stranger), 2020

Главный герой, Адам Прайс, наслаждается идеальной жизнью. У него 2 прекрасных сыновей и замечательная супруга. Однажды Адам встречает в баре незнакомку. Та рассказывает совершенно неожиданную историю о жене Адама. У каждой серии есть четкая концовка, а не открытый финал. Несмотря на такой подход, произведение держит зрителей на крючке на протяжении всего сезона. Рейтинг IMDb — 7,3

Мессия (Messiah), 2020

На Ближнем Востоке появляется пророк, который с помощью социальных сетей тут же собирает вокруг себя толпы сподвижников. Его деятельность заинтересовывает многие специальные службы, в том числе и агента Эву Геллер. В сериале поднимаются достаточно серьезные вопросы, и освещаются они с разных ракурсов. Помимо интересных тем, картина может похвастать и замечательным сюжетом, изобилующим неожиданными поворотами. Рейтинг IMDb — 7,6

Фантастика

Видоизмененный углерод (Altered Carbon), 2018–2020

В будущем человечество ответило на вопрос, как жить вечно. Теперь можно загрузить сознание в специальный стек и возродиться со всеми воспоминаниями в новом теле. Такеши Ковач, который прошел специальную подготовку, должен распутать сложное дело, чтобы получить долгожданную свободу. Рейтинг IMDb — 8,0

Кровь Зевса (Blood of Zeus), 2020 — настоящее время

Простой юноша, живущий в Древней Греции, узнает о своем высоком происхождении. Он сын Зевса, полубог. И его истинное призвание — спасти Землю и Олимп от нашествия демонической армии. Сюжет порой отходит от канонов древнегреческих мифов, но если не зацикливаться на классике, то можно получить массу удовольствия. Рейтинг IMDb — 7,7

Звездный путь: Дискавери (Star Trek: Discovery), 2017 — настоящее время

За 10 лет до появления на сцене Кирка и Спока корабль Звездного флота «Дискавери» уже бороздил просторы Вселенной и изучал новые неизвестные формы жизни. Однако загадки таятся не только на новых планетах и в глубинах космоса. Много странного происходит и на борту судна. Вполне можно смотреть даже тем, кто не особо знаком с миром, созданным Джином Родденберри. Рейтинг IMDb — 7,3

Паранормальные явления (Paranormal), 2020 — настоящее время

Рефаату Исмаилу 40 лет, он работает гематологом, искренне верит в силу науки и обладает мрачноватым чувством юмора. Вся жизнь мужчины переворачивается, когда он сталкивается со сверхъестественным миром. Вместе с коллегой Мэгги он окунается во вселенную паранормального, дабы спасти своих близких. Сердце шоу — это главный герой, чья харизма и обаяние буквально приковывают к экрану. Сам сюжет напоминает классические истории в стиле Индианы Джонса. Рейтинг IMDb — 8,3

Сорвиголова (Daredevil), 2015–2018

Слепой адвокат, который помогает бедным жителям своего района, по ночам превращается в супергероя. О его двойной жизни не знают даже ближайшие друзья. Таким образом он защищает их от врагов. Для довольно жизнерадостной вселенной Marvel сериал получился неожиданно мрачным. Темные стороны большого города с их пугающими нюансами выписаны с нуарным очарованием. Рейтинг IMDb — 8,6

Ведьмак (The Witcher), 2019 — настоящее время

Геральт из Ривии уничтожает любую нечисть и берет за это плату. Такова жизнь ведьмака в этом вымышленном мире меча и магии. Он добросовестно выполняет свою работу, не подозревая, что у судьбы на него особые планы. Для него уготовано предназначение, и где-то его ищет дитя-неожиданность. Сериал — экранизация всемирно известной книжной саги Анджея Сапковского «Ведьмак». Телевизионная версия получила неоднозначные отзывы фанатов, но при этом авторам сериала удалось создать увлекательный мир. И Кавилл здесь очаровательно невозмутим. Рейтинг IMDb — 8,2

Очень странные дела (Stranger Things), 2016 — настоящее время

Четверо мальчишек учатся в одном классе, а выходные проводят за настольными играми. В школе их считают настоящими чудиками. И вот однажды один из команды приятелей пропадает. Друзья отправляются на поиски. А находят загадочную девочку. В этом сериале есть и комедийные, и драматические, и мистические моменты. Несмотря на то что главные герои — дети, наблюдать за их приключениями будет интересно и взрослым. Рейтинг IMDb — 8,8

Академия Амбрелла (The Umbrella Academy), 2019 — настоящее время

В один прекрасный день по всему миру на свет таинственным образом появляются 43 ребенка. Эксцентричный миллиардер усыновляет 7 и начинает их тренировать. У всех ребят, кроме одной девочки, проявляются сверхъестественные способности, и они превращаются в команду супергероев. Рейтинг IMDb — 8,0

Рагнарёк (Ragnarok), 2020 — настоящее время

В маленьком городке Эдда жители замечают странные изменения в климате. Древние ледники быстро тают, окрестности страдают от засухи, а зимы кажутся теплее, чем раньше. Начинают бродить слухи о том, что мир ждет новый Рагнарёк. И должен прийти тот, кто спасет Землю от этой напасти. Рейтинг IMDb — 7,6

Мелодрамы

Мертв для меня (Dead to Me), 2019 — настоящее время

Джен недавно потеряла в дорожной аварии супруга. Виновного так и не нашли, и вдова решает взять расследование в свои руки. Кроме того, она записывается в группу поддержки, где знакомится с загадочной Джуди. Но новая подруга скрывает множество секретов. Рейтинг IMDb — 8,0

Внешние отмели (Outer Banks), 2020 — настоящее время

Команда подростков обнаруживает карту, где указано место захоронения большой партии золота. Ребята планируют отыскать клад. Тем более что они предоставлены сами себе — на дворе лето, и каникулы в самом разгаре. Рейтинг IMDb — 7,6

Нетипичный (Atypical), 2017 — настоящее время

Сэм — 18-летний парень, который не совсем похож на окружающих людей. Он прямолинеен, честен и немного зациклен на тех предметах, в которых великолепно разбирается. Сэм взрослеет и мечтает обрести любовь. Но готовы ли к таким переменам в жизни его близкие? Пронзительная история о семье и взрослении. Рассказывая историю о необычном юноше, сериал ставит вопрос, что вообще значит быть нормальным. Рейтинг IMDb — 8,3

Милые магнолии (Sweet Magnolias), 2020 — настоящее время

Три барышни дружат еще со школы. Они поддерживают друг друга, помогают преодолеть всевозможные жизненные перипетии, пережить семейные неурядицы, карьерные взлеты и падения. Рейтинг IMDb — 7,4

Голливуд (Hollywood), 2020

Сюжет разворачивается на Голливудских холмах в 40-е годы, по окончании Второй мировой войны. Начинается золотая эпоха киностудий, и производители фильмов, равно как и актеры, пытаются сделать все, чтобы добиться оглушительного успеха. Рейтинг IMDb — 7,6

Мне это не нравится (I Am Not Okay with This), 2020

Сидни — обыкновенный подросток со всеми вытекающими проблемами. У нее не ладятся отношения в школе, в семье тоже сплошные трудности. А ко всем неприятностям у девчонки проявляются какие-то загадочные способности. Рейтинг IMDb — 7,6

Вирджин-Ривер (Virgin River), 2019 — настоящее время

Мелинда Монро недавно овдовела и мечтает сбежать из большого города от горьких воспоминаний. В газете она находит объявление, предлагающее работу медсестры в маленьком городке. Мелинда бросает все и переезжает в Вирджин-Ривер. Но жизнь в тихом местечке оказывается далеко не такой простой, как ей казалось. Рейтинг IMDb — 7,5

История

Варвары (Barbarians), 2020 — настоящее время

Римская империя пытается подчинить себе германские племена. Те исправно платят дань, но окончательно пасть под руку императора не готовы. В дремучие леса прибывает хорошо обученное войско римлян. Для одного из молодых военачальников это далеко не первый визит в дикие места. Сериал освещает события битвы в Тевтобургском лесу, когда восставшие германцы схлестнулись с римской армией. Рейтинг IMDb — 7,3

Корона (The Crown), 2016 — настоящее время

Жизнь британской королевской семьи раньше была скрыта от простых смертных за дверьми Букингемского дворца. История рассказывает о взрослении юной Елизаветы II, прослеживая ее путь от коронации до наших дней. Пока создатели добрались до 70-х годов прошлого века. Все мельчайшие детали каждой эпохи вырисованы тщательно и с уважением. Это погружает зрителя во временной пласт, вовлекая в действие не хуже, чем неожиданные сюжетные повороты. Рейтинг IMDb — 8,7

Восход Османской империи (Rise of Empires: Ottoman), 2020

История разворачивается во времена султана Мехмеда II. Владыка стягивает войска под стены Константинополя, дабы покорить город. Это событие определит развитие мира на долгие столетия. Исторический сериал, который заботливо подошел к изображению событий. Рейтинг IMDb — 8,0

Игра родом из Англии (The English Game), 2020 — настоящее время

Англия, конец XIX века, и футбол только набирает популярность. В основном этим видом спорта занимаются аристократы, выходцы из ведущих университетов страны. Но в одном из клубов назревает революция. Она направит историю этой игры по совершенно новому пути. Рейтинг IMDb — 7,6

Комедии

Веселый дом Aunty Donna (Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun), 2020 — настоящее время

Серия забавных скетчей, в которых комедийная австралийская труппа показывает забавные стороны повседневной жизни. Они ищут нового соседа, экспериментируют с названием сети Wi-Fi, разыскивают сокровища, сражаются с бытовой техникой. В общем, занимаются всяческой ерундой. Но делают это уморительно. Рейтинг IMDb — 8,1

Детективное агентство Дирка Джентли (Dirk Gently’s Holistic Detective Agency), 2016–2017

Жизнь Тодда Бротцмана не задалась. На работе полный хаос, денег нет, у сестры проблемы, а помочь ей он не может. И тут в жизнь классического неудачника врывается холистический детектив Джентли. Настоятельно рекомендуется всем поклонникам абсурда, а также таланта Элайджи Вуда. Шутки балансируют на грани фарса, а сам сюжет — это цепь нелепых случайностей, гениальных решений и невероятных ляпов главных героев. Рейтинг IMDb — 8,3

Половое воспитание (Sex Education), 2019 — настоящее время

Неуклюжий старшеклассник Отис, возможно, не имеет богатого опыта общения с противоположным полом, зато отлично подкован в теории. Ведь его мама работает в специфическом поле психологии. Чтобы заслужить уважение одноклассников, он решает этими знаниями поделиться. И находит для этого необычный способ. Рейтинг IMDb — 8,3

Кобра Кай (Cobra Kai), 2018 — настоящее время

Джонни Лоуренс когда-то был асом карате, теперь он оказался на самом дне и живет мелкими подработками. Однажды он спасает мальчишку от хулиганов, и это вдохновляет его на открытие школы боевых искусств. Тут на горизонте неожиданно возникает его давний соперник. Рейтинг IMDb — 8,7

Джули и «Призраки» (Julie and the Phantoms), 2020 — настоящее время

Джули, девочка-подросток, случайно обнаруживает альбом мальчиковой группы, которая называлась «Призраки». И понимает, что способна видеть и даже общаться с музыкантами, хотя те покинули сей бренный мир еще 25 лет тому назад. Парни помогают девочке полюбить музыку. Рейтинг IMDb — 8,4

Теория Большого взрыва (The Big Bang Theory), 2007–2019

Группа друзей-ученых работает в крупном университете. Парни почти все время проводят на работе, а отдыхают, играя в настольные и компьютерные игры. Их уютный мирок случайно разрушает очаровательная соседка, которая въезжает в квартиру напротив. Она показывает, что, несмотря на их выдающиеся интеллектуальные способности, они удручающе мало знают о законах окружающего мира. Рейтинг IMDb — 8,1

Драмы

Ход королевы (The Queen’s Gambit), 2020

После трагического события 9-летняя Бэт попадает в приют. Здесь она находит главную страсть своей жизни — шахматы. В мире, полном хаоса, они дарят ей спокойствие и уверенность. Бэт настолько поглощена игрой, что почти не замечает окружающий мир. Она мечтает о титуле чемпиона, но действительно ли это то, что ей нужно? Благодаря Бэт шахматы вновь стали популярны, а продажи наборов выросли по всему миру. Рейтинг IMDb — 8,7

Черное зеркало (Black Mirror), 2011 — настоящее время

Мир недалекого будущего, так похожий на наш, наглядно показывает, к чему может привести развитие технологий. Истории, которые рассказываются в каждой серии, не связаны друг с другом. Они показывают в комичном, а порой и в трагичном ключе, как прогресс может изменить нашу действительность в ближайшее время. Или уже меняет. Это антология, которая, как мозаика, собирает из ярких и уникальных кусочков зеркало, весьма мрачно отражающее наше развитие как вида. Рейтинг IMDb — 8,8

Неортодоксальная (Unorthodox), 2020

Молодая Эсти живет в строгой ортодоксальной общине. Впереди ее ждет полная правил и ограничений жизнь с супругом, за которого она вышла замуж по договоренности. И девушка решает сбежать в другую страну, начать новую жизнь и попытаться найти себя. Но муж пока не готов смириться с отъездом Эсти. Рейтинг IMDb — 8,0

Призраки поместья Блай (The Haunting of Bly Manor), 2020

Хозяин поместья Генри неожиданно становится опекуном 2 маленьких детей. Он нанимает для них молодую няню. Девушка предполагала, что работа будет не из простых, но не ожидала таких пугающих событий. Хотя сериал анонсировали как фильм ужасов, это скорее драма, повествующая о людских чувствах: любви, страхе и отчаянии. Рейтинг IMDb — 7,4

Костер судьбы (Le Bazar de la Charité), 2019 — настоящее время

Париж конца XIX века. На благотворительной ярмарке происходит трагическое происшествие. Именно оно коренным образом меняет жизнь 3 женщин, представительниц высшего света. История основана на реальных событиях. Первая серия буквально погружает зрителя в атмосферу Парижа тех годов. Для воссоздания исторического облика города было потрачено немало средств. Декорации хорошо оттеняют актерскую игру. Рейтинг IMDb — 7,7