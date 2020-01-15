4 причины, почему «Ведьмак» стал самым неоднозначным сериалом этой зимы

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Нового «Ведьмака» от Netflix заслуженно называли самым ожидаемым экранным проектом 2019 года: книги Анджея Сапковского о приключениях Геральта из Ривии расходятся сотнями тысяч копий, а аудитория игры по мотивам книжной серии насчитывает больше 30 млн человек. Теперь же фанаты увидели любимых героев в дорогостоящем телевизионном проекте, но почему-то в восторге остались далеко не все.

Мы в AdMe.ru уже посмотрели 1-й сезон сериала о ведьмаке и решили выяснить, почему нашумевшая телеадаптация знаменитого романа вызвала такую неоднозначную реакцию.

Действие цикла романов польского писателя Анджея Сапковского происходит в вымышленном мире, который во многом напоминает средневековую Европу с одним существенным отличием: в этой истории есть место и магии, и эльфам, и чудовищам. Для борьбы с последними и для защиты простого народа создаются ведьмаки — обладающие нечеловеческими способностями мутанты.

Кратко о сюжете

Ведьмак Геральт из Ривии странствует по миру и зарабатывает на жизнь уничтожением чудовищ. Однажды Геральт помог королевской семье — спас жениха принцессы, а взамен попросил у него «то, что он уже имеет, но о чем еще не знает». Оказалось, принцесса беременна, а ее будущую дочь Цириллу и ведьмака навеки связало Предназначение. Вскоре юная Цири окажется в большой беде, но теперь у принцессы есть защитник. Другая сюжетная линия — отношения Геральта с чародейкой Йеннифэр: надменная колдунья втайне мечтает о счастливой семье и ребенке, которого у чародейки просто не может быть. Зато у нее есть Геральт — они тоже навсегда связаны, но по другой причине. При этом все отношения в истории развиваются на фоне войны, которую королевство Нильфгаард ведет против остального мира. Их короля интересуют не только битвы — он без устали ищет Цири. Но зачем?

Неожиданный актерский состав

С момента первых новостей о готовящемся проекте до объявления актерского состава прошло немало времени, и поклонники серии успели присмотреть претендентов на роли главных героев. Например, в роли Геральта многие мечтали увидеть харизматичного Мадса Миккельсена, а в роли чародейки Йеннифэр — блистательную Еву Грин. Но создатели сериала по-своему видели персонажей. Поэтому полной неожиданностью для поклонников серии стало появление в касте Генри Кавилла — мускулистого брутального актера, известного в основном благодаря роли Супермена. Первые кадры с Кавиллом в роли ведьмака вызвали настоящий ажиотаж — фанаты сразу заметили явные различия между внешностью книжного персонажа и Геральтом Кавилла: настоящий ведьмак должен быть худощавым, жилистым и гибким, иметь совершенно белые волосы, «неприятное лицо» и «на редкость гнусную ухмылку».

То же касается роли чародейки Йеннифэр из Венгерберга: Сапковский описывает ее как женщину необыкновенной красоты с «блeдным трeугoльным лицoм, фиалкoвыми глaзами и узкими губами». Однако «сериальная» Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры выглядит совсем иначе: благодаря индийским корням у актрисы очень смуглая кожа. Фанатов выбор актрисы разочаровал, и они привели в пример чародейку из последней игры о ведьмаке, которая большинство поклонников привела в восторг. Один из зрителей даже заменил лицо актрисы в одной из сцен на лицо Йен из игры (и местами это выглядит жутковато).

Зато многих обрадовал выбор актрисы на роль принцессы Цириллы: юная Фрейя Аллан с ее скандинавскими чертами лица практически идеально отразила облик книжной Цири. Только вот по сюжету книги принцессе было около 10 лет, чего не скажешь о героине сериала.

Кстати, один Миккельсен в сериале все же появился: за кустистыми бровями, усами и бородой чародея Стрегобора можно разглядеть старшего брата Мадса — Ларса Миккельсена.

Сложный стиль повествования

В «Ведьмаке» нет привычного линейного следования сюжету. Например, в 1-й серии зрителю рассказывают о гибели королевы Калантэ и бегстве ее внучки Цири. Но уже через пару эпизодов королева снова жива, а Цирилла еще даже не появилась на свет. И скачки во времени происходят весь сезон. Этот способ повествования создатели сериала выбрали, чтобы создать разные сюжетные линии для героев и уже в 1-м сезоне познакомить их друг с другом. На словах звучит довольно просто, но большая часть зрителей запуталась в событиях, особенно те, кто не был знаком с историей Геральта. Но у сюжета экранного «Ведьмака» есть и преимущество: сценаристы решили подробно показать зрителю очень важные истории, которые в книге упоминались лишь вскользь. Так, в сериале появилась драматичная история юной горбуньи Йеннифэр, жуткое падение королевства Цинтра и масштабное сражение при Содденском холме.

Умело созданная атмосфера

Несмотря на все минусы, Netflix сумели создать очень приятную глазу картинку: съемки проходили в Венгрии, на Украине, в Словакии, Чехии и Польше. Дух европейского Средневековья чувствуется в каждой декорации, а некоторые сцены снимались в настоящих древних постройках, например сражение при Содденском холме — в польском замке Огродзенец. И это еще одна причина, по которой сериал оценят не только преданные фанаты вселенной «Ведьмака», но и любители просто качественных исторических проектов. Кроме того, в сериале явно заметна кропотливая, тщательная работа над освещением и цветами — чего только стоит один Брокилонский лес с его золотистым рассеянным светом. А ради красоты и естественности природы в кадре создатели проекта отказались от постоянных съемок в студии.

Что до работы актеров, то многие недовольные кастом фанаты буквально на ходу меняли мнение об актерском составе: Генри Кавилл отлично понял характер своего героя и вжился в него, а чародейка Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры получилась максимально «правильной»: уверенной в себе, сильной, высокомерной и все же очень чувствительной. Не подкачал и второстепенный состав — именно он добавляет в сериал ту долю легкости и юмора, которой практически нет в основном сюжете.

Действительно незабываемый саундтрек

Многие фанаты отметили по-настоящему сильное музыкальное сопровождение: композитор сериала Соня Белоусова при записи композиций использовала не только скрипки и лютни, но и более редкие народные инструменты — колесную лиру, псалтерии и дульцимеры, чтобы создать максимально аутентичный саундтрек. Отдельного внимания удостоилась песня легкомысленного барда Лютика о ведьмаке и чеканной монете. Просторы сети сразу же запестрили шутками о прилипчивой и бодрой песенке, восхваляющей труды Геральта. Кто-то делал свои кавер-версии, а кто-то просто делился впечатлениями. В стороне не остался даже Илон Маск.

Сам Джои Бэти, исполнивший роль Лютика, рассказал о том, что песня оказалась настолько привязчивой, что он никак не мог перестать ее напевать в течение еще 8 месяцев после окончания съемок. И ему трудно не поверить.

В остатке

Сериал получился действительно неоднозначным: с одной стороны, сложная структура повествования мешает нормально разобраться в сюжете и с первого раза понять, что вообще происходит, а итоговый актерский состав не совпал с ожиданиями фанатов. С другой стороны, атмосферные декорации, невероятные пейзажи, актерская игра и смелые акценты смогли перевесить недостатки проекта. Об успехе сериала говорят как минимум небывалые продажи книг Анджея Сапковского, а также тысячи новых поклонников игры «Ведьмак-3: Дикая охота» по всему миру. Спустя 4 дня после выхода «Ведьмак» стал самым высокорейтинговым сериалом Netflix по версии IMDb. И теперь неожиданно хочется сказать спасибо другому масштабному проекту — «Игре престолов»: именно благодаря ему широкая публика теперь с готовностью и теплотой принимает проекты в жанре фэнтези, каким и является такой непростой, но все же захватывающий «Ведьмак».