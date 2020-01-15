4 причины, почему «Ведьмак» стал самым неоднозначным сериалом этой зимы

42
10
70
60

Нового «Ведьмака» от Netflix заслуженно называли самым ожидаемым экранным проектом 2019 года: книги Анджея Сапковского о приключениях Геральта из Ривии расходятся сотнями тысяч копий, а аудитория игры по мотивам книжной серии насчитывает больше 30 млн человек. Теперь же фанаты увидели любимых героев в дорогостоящем телевизионном проекте, но почему-то в восторге остались далеко не все.

Мы в AdMe.ru уже посмотрели 1-й сезон сериала о ведьмаке и решили выяснить, почему нашумевшая телеадаптация знаменитого романа вызвала такую неоднозначную реакцию.

Действие цикла романов польского писателя Анджея Сапковского происходит в вымышленном мире, который во многом напоминает средневековую Европу с одним существенным отличием: в этой истории есть место и магии, и эльфам, и чудовищам. Для борьбы с последними и для защиты простого народа создаются ведьмаки — обладающие нечеловеческими способностями мутанты.

Кратко о сюжете

Ведьмак Геральт из Ривии странствует по миру и зарабатывает на жизнь уничтожением чудовищ. Однажды Геральт помог королевской семье — спас жениха принцессы, а взамен попросил у него «то, что он уже имеет, но о чем еще не знает». Оказалось, принцесса беременна, а ее будущую дочь Цириллу и ведьмака навеки связало Предназначение. Вскоре юная Цири окажется в большой беде, но теперь у принцессы есть защитник.

Другая сюжетная линия — отношения Геральта с чародейкой Йеннифэр: надменная колдунья втайне мечтает о счастливой семье и ребенке, которого у чародейки просто не может быть. Зато у нее есть Геральт — они тоже навсегда связаны, но по другой причине. При этом все отношения в истории развиваются на фоне войны, которую королевство Нильфгаард ведет против остального мира. Их короля интересуют не только битвы — он без устали ищет Цири. Но зачем?

Неожиданный актерский состав

С момента первых новостей о готовящемся проекте до объявления актерского состава прошло немало времени, и поклонники серии успели присмотреть претендентов на роли главных героев. Например, в роли Геральта многие мечтали увидеть харизматичного Мадса Миккельсена, а в роли чародейки Йеннифэр — блистательную Еву Грин.

Но создатели сериала по-своему видели персонажей. Поэтому полной неожиданностью для поклонников серии стало появление в касте Генри Кавилла — мускулистого брутального актера, известного в основном благодаря роли Супермена. Первые кадры с Кавиллом в роли ведьмака вызвали настоящий ажиотаж — фанаты сразу заметили явные различия между внешностью книжного персонажа и Геральтом Кавилла: настоящий ведьмак должен быть худощавым, жилистым и гибким, иметь совершенно белые волосы, «неприятное лицо» и «на редкость гнусную ухмылку».

То же касается роли чародейки Йеннифэр из Венгерберга: Сапковский описывает ее как женщину необыкновенной красоты с «блeдным трeугoльным лицoм, фиалкoвыми глaзами и узкими губами». Однако «сериальная» Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры выглядит совсем иначе: благодаря индийским корням у актрисы очень смуглая кожа. Фанатов выбор актрисы разочаровал, и они привели в пример чародейку из последней игры о ведьмаке, которая большинство поклонников привела в восторг. Один из зрителей даже заменил лицо актрисы в одной из сцен на лицо Йен из игры (и местами это выглядит жутковато).

Зато многих обрадовал выбор актрисы на роль принцессы Цириллы: юная Фрейя Аллан с ее скандинавскими чертами лица практически идеально отразила облик книжной Цири. Только вот по сюжету книги принцессе было около 10 лет, чего не скажешь о героине сериала.

Кстати, один Миккельсен в сериале все же появился: за кустистыми бровями, усами и бородой чародея Стрегобора можно разглядеть старшего брата Мадса — Ларса Миккельсена.

Сложный стиль повествования

В «Ведьмаке» нет привычного линейного следования сюжету. Например, в 1-й серии зрителю рассказывают о гибели королевы Калантэ и бегстве ее внучки Цири. Но уже через пару эпизодов королева снова жива, а Цирилла еще даже не появилась на свет. И скачки во времени происходят весь сезон. Этот способ повествования создатели сериала выбрали, чтобы создать разные сюжетные линии для героев и уже в 1-м сезоне познакомить их друг с другом.

На словах звучит довольно просто, но большая часть зрителей запуталась в событиях, особенно те, кто не был знаком с историей Геральта. Но у сюжета экранного «Ведьмака» есть и преимущество: сценаристы решили подробно показать зрителю очень важные истории, которые в книге упоминались лишь вскользь. Так, в сериале появилась драматичная история юной горбуньи Йеннифэр, жуткое падение королевства Цинтра и масштабное сражение при Содденском холме.

Умело созданная атмосфера

Несмотря на все минусы, Netflix сумели создать очень приятную глазу картинку: съемки проходили в Венгрии, на Украине, в Словакии, Чехии и Польше. Дух европейского Средневековья чувствуется в каждой декорации, а некоторые сцены снимались в настоящих древних постройках, например сражение при Содденском холме — в польском замке Огродзенец. И это еще одна причина, по которой сериал оценят не только преданные фанаты вселенной «Ведьмака», но и любители просто качественных исторических проектов.

Кроме того, в сериале явно заметна кропотливая, тщательная работа над освещением и цветами — чего только стоит один Брокилонский лес с его золотистым рассеянным светом. А ради красоты и естественности природы в кадре создатели проекта отказались от постоянных съемок в студии.

Что до работы актеров, то многие недовольные кастом фанаты буквально на ходу меняли мнение об актерском составе: Генри Кавилл отлично понял характер своего героя и вжился в него, а чародейка Йеннифэр в исполнении Ани Чалотры получилась максимально «правильной»: уверенной в себе, сильной, высокомерной и все же очень чувствительной. Не подкачал и второстепенный состав — именно он добавляет в сериал ту долю легкости и юмора, которой практически нет в основном сюжете.

Действительно незабываемый саундтрек

Многие фанаты отметили по-настоящему сильное музыкальное сопровождение: композитор сериала Соня Белоусова при записи композиций использовала не только скрипки и лютни, но и более редкие народные инструменты — колесную лиру, псалтерии и дульцимеры, чтобы создать максимально аутентичный саундтрек.

Отдельного внимания удостоилась песня легкомысленного барда Лютика о ведьмаке и чеканной монете. Просторы сети сразу же запестрили шутками о прилипчивой и бодрой песенке, восхваляющей труды Геральта. Кто-то делал свои кавер-версии, а кто-то просто делился впечатлениями. В стороне не остался даже Илон Маск.

Сам Джои Бэти, исполнивший роль Лютика, рассказал о том, что песня оказалась настолько привязчивой, что он никак не мог перестать ее напевать в течение еще 8 месяцев после окончания съемок. И ему трудно не поверить.

В остатке

Сериал получился действительно неоднозначным: с одной стороны, сложная структура повествования мешает нормально разобраться в сюжете и с первого раза понять, что вообще происходит, а итоговый актерский состав не совпал с ожиданиями фанатов. С другой стороны, атмосферные декорации, невероятные пейзажи, актерская игра и смелые акценты смогли перевесить недостатки проекта. Об успехе сериала говорят как минимум небывалые продажи книг Анджея Сапковского, а также тысячи новых поклонников игры «Ведьмак-3: Дикая охота» по всему миру. Спустя 4 дня после выхода «Ведьмак» стал самым высокорейтинговым сериалом Netflix по версии IMDb.

И теперь неожиданно хочется сказать спасибо другому масштабному проекту — «Игре престолов»: именно благодаря ему широкая публика теперь с готовностью и теплотой принимает проекты в жанре фэнтези, каким и является такой непростой, но все же захватывающий «Ведьмак».

Вы уже посмотрели новый сериал о Геральте из Ривии? Есть ли среди наших читателей фанаты книг Анджея Сапковского? Как вы оцениваете проект Netflix?

42
10
70
60

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться