35 секретов со съемок легендарных советских фильмов (Теперь их все хочется пересмотреть)

Во время съемок одного из эпизодов героине Натальи Крачковской надо было перелезть с одного балкона на другой, чтобы догнать убегающего царя, которого она приняла за своего супруга Буншу. Актриса отказывалась — она очень боялась высоты. Гайдай распорядился повесить для страховки специальную люльку, но в последний момент ее сорвал ветер. Крачковская, ползущая по перилам, посмотрела вниз, побледнела и начала падать. Ее в последний момент успел схватить за майку оператор. В итоге эпизод так и не сняли.