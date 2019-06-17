35 секретов со съемок легендарных советских фильмов (Теперь их все хочется пересмотреть)
Интерес к произведениям из золотого фонда отечественного кино, кажется, никогда не иссякнет. Вся страна смотрит и пересматривает любимые советские фильмы не один десяток лет.
AdMe.ru изучил архивы и обнаружил удивительные истории о съемках дорогих сердцу картин.
Теперь хочется пересмотреть их все, пытаясь представить Юрия Никулина в образе Ивана Грозного и переживая за Андрея Миронова, висящего на высоте 15 этажей без страховки.
Иван Васильевич меняет профессию
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Реплика Милославского «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» — работа сценаристов, а ее завершение — «Если, конечно, они у вас есть» — импровизация исполнившего роль Леонида Куравлева.
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Во время съемок одного из эпизодов героине Натальи Крачковской надо было перелезть с одного балкона на другой, чтобы догнать убегающего царя, которого она приняла за своего супруга Буншу. Актриса отказывалась — она очень боялась высоты. Гайдай распорядился повесить для страховки специальную люльку, но в последний момент ее сорвал ветер. Крачковская, ползущая по перилам, посмотрела вниз, побледнела и начала падать. Ее в последний момент успел схватить за майку оператор. В итоге эпизод так и не сняли.
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Вора-домушника Жоржа Милославского должен был сыграть не Леонид Куравлев, а Андрей Миронов. Его было решено заменить, поскольку Миронов на фоне исполнителя роли Грозного (Бунши) Юрия Яковлева выглядел «чересчур утонченным».
© Иван Васильевич меняет профессию, фотопробы / Мосфильм © Иван Васильевич меняет профессию, фотопробы / Мосфильм
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Царя Ивана Грозного должен был сыграть любимый актер режиссера Леонида Гайдая — Юрий Никулин. Только Никулин отказался. Он не верил, что экранизацию одного из произведений Михаила Булгакова, которые часто запрещала советская цензура, пропустят на большие экраны. Тогда картины, не прошедшие проверку, часто оставались «на полке». Даже личные просьбы Гайдая и повышенный гонорар не убедили великого актера.
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Советская цензура не пропустила несколько фраз, которые пришлось переозвучить. Например, в сцене банкета лжецарь спрашивает: «А кто платить будет?» Милославский в оригинале отвечает: «Народ, народ, батюшка». В озвучке фразу заменили на: «Ну, во всяком случае не мы».
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Добавочный номер «3-62», прозвучавший в сцене звонка Милославского Шпаку на работу, — это цена бутылки водки в СССР.
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В СССР была выпущена короткометражка «Черные перчатки», рассказывающая о Жорже Милославском. Здесь зрители могли увидеть некоторые вырезанные отрывки. Заканчивается история сценой, в которой Милославский на речном трамвае в сопровождении сидящих по бокам от него девушек заплывает под мост, а когда трамвай выходит из тени, вместо девушек сидят 2 милиционера.
Мимино
- Фрунзик Мкртчян, блестяще исполнивший роль Рубика, известен своим талантом к импровизации. В «Мимино» он тоже с азартом сочинял реплики. В результате появились знаменитые фразы «Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся», «Я там так хохотался», «Я так думаю».
- «Мимино» была задумана как музыкальная картина, но Вахтанг Кикабидзе не захотел петь. Он был уверен, что песни разрушат образ его героя — серьезного и молчаливого грузина. В итоге режиссер Георгий Данелия с ним согласился.
- Картину не миновала жестокая рука советской цензуры. В разные годы из картины вырезались такие сцены, как разговор по телефону с Израилем (Москва разорвала дипотношения с Тель-Авивом), застолья с танцами в ресторане гостиницы (борьба с пьянством при Горбачеве), сцена с Савелием Крамаровым и фразой «Лет через 5 помогу» (Крамаров эмигрировал в США и считался предателем Родины). Эти эпизоды позже вернулись в фильм, но одна сцена безвозвратно утеряна. В ней Валико и Рубик едут в лифте с японцами, один из которых говорит другому на японском: «Все эти русские на одно лицо».
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Собака Валико по кличке Зарбазан (груз. «пушка») по сценарию была дворнягой. Ухоженные дрессированные питомцы, претендовавшие на роль, не подходили. Лохматого актера съемочная группа подобрала в Грузии по дороге в аэропорт, решив, что с хозяевами можно будет объясниться потом. Оказалось, что хозяев у Зарбазана нет. Дружелюбного пса полюбил директор картины и забрал его с собой в Москву. К сожалению, вскоре Зарбазан умер. Четвероногий друг Валико похоронен в яблоневом саду киностудии «Мосфильм».
- Георгий Данелия рассказывал, что съемки фильма в Грузии значительно затруднялись тем, что жители со всех окрестностей стали приезжать, чтобы увидеть Бубу Кикабидзе и выпить с ним чачи. Отказать им было невозможно: некоторые пастухи добирались на лошадях сутки. Аргументы о больном сердце или печени не принимались. Чача, уверяли деревенские жители, для них лучшее лечебное средство. Кикабидзе пришлось соврать, что он лечится от венерической инфекции и пить врачи категорически запретили.
- Сцены с вертолетом снимали в селах близ города Телави с местным вертолетчиком. Когда пришло время поднимать в воздух корову, возникли сложности. Пилот отказался лететь без разрешения начальства, потому что перевозка коровы нарушает безопасность полетов. Времени ждать не было, и Данелия решил сыграть на грузинском самолюбии. Режиссер махнул рукой: «Эх, надо было из Москвы летчика брать. Тут мастер нужен, ас своего дела». Вертолетчик оскорбился: «Что ты сказал?! А я, по-твоему, кто? Цепляй уже свою корову!».
Невероятные приключения итальянцев в России
- Поводом для совместного итальяно-российского производства картины стали долги. Итальянская компания «Дино Де Лаурентис» задолжала «Мосфильму» круглую сумму после съемок картины «Ватерлоо» Сергея Бондарчука. Чтобы рассчитаться по долгам, кинопроизводители решили экранизировать сценарий Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Спагетти по-русски».
- Помимо смены первоначального названия по настоянию итальянских продюсеров был практически переписан весь сценарий. Дино Де Лаурентис хотел выпустить приключенческий фильм с погонями и всевозможными трюками. Требование пришлось выполнить, и в сценарий добавили массу трюковых сцен. Перечитав финальную согласованную версию, Эльдар Рязанов содрогнулся и сказал: «Мне жаль режиссера, который будет это снимать». В итоге этим режиссером стал сам Рязанов — по настоянию Госкино.
- Андрей Миронов самостоятельно выполнил почти все трюки в фильме. Он выбирался на крышу «Жигулей», которые ехали на скорости 60 км/ч, спускался из окна 6-го этажа гостиницы «Астория», держась за ковер. Актер даже повис на разведенном мосту на высоте 15-этажного здания. Под ним в этот момент проплывал теплоход.
- Итальянских актеров выбирали продюсеры, что было непривычно для Рязанова. Поскольку Де Лаурентис не верил в успех картины, он постарался максимально сэкономить на артистах. Дошло до того, что Рязанов по фотографии одобрил одного из кандидатов, но оказалось, что он не может сниматься, потому что сидит в тюрьме за неуплату налогов.
- Для 3 советских актеров — Андрея Миронова, Ольги Аросевой и Евгения Евстигнеева — эта картина стала возможностью побывать в капстране. И не в какой-нибудь, а в Италии. Для тех времен это было что-то невообразимое. Андрей Миронов вместо отведенных 3 съемочных дней провел в Риме 3 недели. Когда актеру звонила обеспокоенная супруга и спрашивала, что он там делает все это время, Миронов радостно отвечал: «Глупая! Я здесь живу!»
Д’Артаньян и три мушкетера
© Д’Артаньян и три мушкетера, фотопробы / Одесская киностудия © Д’Артаньян и три мушкетера, фотопробы / Одесская киностудия
- Михаил Боярский в картине должен был сыграть графа Рошфора. Однажды опоздавший на репетицию Боярский, запыхавшийся и растрепанный, ворвался на съемочную площадку. Его суматошный образ произвел впечатление на режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича, который сразу понял, кому суждено стать Д’Aртаньяном.
- Другому артисту — Василию Ливанову, — в отличие от Михаила Боярского, опоздание стоило роли. Утвержденный после проб, знаменитый артист не явился на первые съемки, что разозлило режиссера. Атоса в итоге блестяще сыграл Вениамин Смехов.
- Михаил Боярский во время съемок чудом избежал роковой трагедии. Во время сцены с графом Рошфором Борис Клюев неудачно выхватил шпагу из ножен и проткнул Боярскому нёбо. Еще сантиметр — и клинок дошел бы до мозга.
- Госкино выделило на съемки картины недостаточно средств. Чтобы компенсировать небольшой бюджет, съемочная группа использовала все, что попадалось под руку, для изготовления реквизита. Сам режиссер в гостиничном номере накануне съемок всю ночь клеил купленную на рынке бижутерию, чтобы сделать «алмазные подвески для королевы». Еще Георгий Юнгвальд-Хилькевич собственноручно паял эфес шпаги Д’Артаньяна из консервной банки.
- Роль 40-летнего кардинала Ришелье исполнил 27-летний Александр Трофимов.
12 стульев
- Главных «героев» картины — 12 стульев — искали по всему СССР. Пришлось даже давать объявление в газете, но владельцы антикварных стульев не откликнулись. С трудом удалось отыскать стулья в Москве у одной старушки, но та наотрез оказалась их продавать. Зато разрешила сфотографировать. В итоге те самые стулья были изготовлены в Арабских Эмиратах. После съемок уцелевшие экземпляры забрал в свой кабинет Леонид Гайдай.
- Экранизация знаменитого романа Ильфа и Петрова была заветной мечтой Леонида Гайдая. Однако мечта никак не хотела сбываться. Сначала он узнал, что режиссер Михаил Швейцер экранизирует другое произведение писательского дуэта — «Золотой теленок». Потом Гайдая опередил Георгий Данелия. Но вдруг случилось невероятное: Данелия передал Гайдаю права на экранизацию, признавшись, что перегорел, а такое произведение нельзя снимать без азарта.
- Роль мадам Грицацуевой прославила и актрису Наталью Крачковскую. Увидев ее в первый раз, Гайдай воскликнул: «Вот она, мечта поэта». Трудно поверить, но девушка, еще не закончившая тогда ВГИК, сначала отказывалась сниматься у великого режиссера. Все дело в персонаже мадам Грицацуевой, которую Ильф и Петров описывали, как женщину «необъятных размеров с арбузными грудями». Крачковская вспоминала: «От обиды меня просто колотило, но Гайдай меня сразу поставил на место: „Ты себя в зеркале видела?“ После этого я перестала думать о своей внешности».
- Знакомого нам Остапа Бендера Гайдай увидел в провинциальном театре. Никому не известный актер Арчил Гомиашвили, блестяще справившийся с ролью, вызвал недоумение начальства, которому было к тому же непонятно, почему Бендера играет грузин. «А потому, что папа у Остапа — турецкоподданный, почему же тогда маме не быть грузинкой?» — отвечал Гайдай.
- Арчил Гомиашвили и Леонид Гайдай надолго поссорились после того, как режиссер решил, что Бендер в картине будет говорить чужим голосом (его озвучил актер Юрий Саранцев). По одной из версий, Леонида Иовича смущал грузинский акцент Гомиашвили. Помирились они после выхода версии «12 стульев» Марка Захарова. Говорят, тогда Гайдай сам позвонил актеру: «Скорее включай телевизор. Сейчас ты будешь свидетелем уголовного преступления!»
Человек с бульвара Капуцинов
- Сценарий фильма лежал на полке «Мосфильма» 6 лет. Режиссер Алла Сурикова не решалась взяться за столь масштабную работу. В итоге она решила предложить главную роль Андрею Миронову, а если тот не согласится, вовсе не снимать фильм. Актер сразу сказал «да» — ему очень понравился персонаж.
- Эта роль стала последней для Андрея Миронова. Всенародно любимый актер не дожил до премьеры, скончавшись вскоре после съемок на гастролях в Риге.
- Название «Человек с бульвара Капуцинов» не имеет отношения к одноименному роду обезьян. Алла Сурикова просто вспомнила, что первый в истории кинопоказ проходил в Париже на бульваре Капуцинок. «Капуцинки» показались ей неблагозвучными и превратились в «капуцинов».
- Один из постеров фильма — отсылка к картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти.
- Олег Табаков, сыгравший в картине хозяина салуна, был самым занятым из артистов — на тот момент он уже возглавлял Школу-студию МХАТ и собственный театр. Табакова снимали отдельно, а потом вставляли крупные планы в сцены с другими актерами. Но относился мэтр к съемкам серьезно и с присущей ему изобретательностью. Стремясь добавить коварства выражению лица своего героя, Табаков вставил в ноздри расширяющие трубочки.
- В сцене драки индейцев с ковбоями и тех, и других играют одни и те же люди. Каскадерам приходилось сначала одеваться в ковбоев и выполнять ковбойские трюки, а потом переодеваться в индейцев и драться за них. В сцене, где женщины несут героя Андрея Миронова на руках, актрисы только на первом плане. За ними с Мироновым на руках идут все те же каскадеры, но уже в платьях и шляпках.
А какие советские фильмы вы любите пересматривать?
Фото на превью 12 стульев / Мосфильм