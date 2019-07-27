30+ советских фильмов, которые зрители признали лучшими

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В 1925 году на советские экраны вышел фильм «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна, который и по сей день считается одним из важнейших за всю историю кино и часто включается в списки лучших кинолент мира. Однако собственный рейтинг фильмов в СССР начали составлять только в 1958 году, когда в журнале «Советский экран» впервые опубликовали название лучшего по мнению читателей фильма прошедшего года, который они указали в своих письмах. Рейтинг просуществовал до 1992 года, а сам журнал был закрыт 6 лет спустя.

Мы в AdMe.ru уверены, что фильмы, снятые в СССР, достойны того, чтобы их не только пересматривали, но и показывали своим детям и внукам.

Высота, 1957 год

По сюжету бригада монтажников-высотников под руководством бригадира Николая Пасечника прибывает на строительство доменной печи. На стройке Николай встречает своенравную девушку Екатерину, за которой начинает ухаживать. Во время монтажа оборудования на большой высоте молодой человек срывается вниз и получает травму позвоночника. В фильме была использована передовая для того времени техника «блуждающей маски», которая позволяла соединять кадры, снятые в павильоне и на натурных съемках. Сегодня эту технологию полностью вытеснил хромакей. «КиноПоиск» — 7,9

Идиот, 1958 год

Фильм снят по первой части одноименного романа Федора Михайловича Достоевского. Экранизация рассказывает о князе Льве Николаевиче Мышкине, который возвращается в Россию после лечения за границей и знакомится с Настасьей Филипповной — бывшей содержанкой богатого дворянина. Продолжение картины так и не было снято, поскольку Юрий Яковлев, исполнитель роли князя Мышкина, отказался от дальнейшей работы из-за тяжелого душевного состояния. «КиноПоиск» — 8,0

Судьба человека, 1959 год

Режиссерский дебют Сергея Бондарчука. Снятый по одноименному рассказу Михаила Шолохова фильм повествует о шофере Андрее Соколове, который после ранения попал в концлагерь, а по возвращении на родину узнал, что его жена и две дочери погибли во время бомбежки. В живых остался только сын Андрея, однако он в последний день войны погибает на фронте. После войны Соколов уезжает далеко от дома и встречает мальчика Ваню, чья мать тоже была убита немецкими бомбами. Одинокий мужчина решает сказать Ване, что приходится ему родным отцом. «КиноПоиск» — 8,4

Сережа, 1960 год

Дмитрий Коростелев женится на маме 5-летнего Сережи и становится мальчику настоящим другом. Сережа зовет отчима исключительно по фамилии, а тот серьезно относится ко всем его детским проблемам и помогает их решать. Через какое-то время в семье появляется еще один ребенок, и все внимание матери переключается на него. Сережа чувствует себя брошенным и одиноким, и вдобавок семья, которая собирается переезжать в другой город, где Коростелев получил работу, планирует оставить мальчика с соседкой. «КиноПоиск» — 8,1

Чистое небо, 1961 год

Во время войны советский летчик Алексей Астахов попадает в плен, из которого ему удается бежать. Уже после войны Астахова, как «человека, запятнавшего облик советского летчика», увольняют с работы, лишают наград и исключают из коммунистической партии. Из-за свалившихся на него бед мужчина начинает топить свое горе в алкоголе, но ему на помощь приходит девушка Саша, которая пронесла любовь к нему через всю войну. «КиноПоиск» — 8,0

Девять дней одного года, 1962 год

Москва, 60-е годы. Физик-ядерщик Дмитрий Гусев в результате эксперимента получает большую дозу радиации, которая может угрожать его жизни. Несмотря на запрет врачей, он продолжает работу с радиоактивными веществами. Ученый обращается за помощью к своему другу Илье Куликову, которого просит помочь с созданием новой установки. Проведя новый, успешный опыт, Гусев опять получает гигантскую дозу облучения, которая приводит к серьезной болезни. Борясь за свою жизнь, молодой человек настаивает на проведении ему операции по пересадке костного мозга. За роль Дмитрия Гусева Алексей Баталов был признан лучшим актером года. «КиноПоиск» — 8,1

Оптимистическая трагедия, 1963 год

Фильм рассказывает об экипаже военного корабля «Громобой», на который в 1918 году большевики посылают женщину-комиссара. Она должна переформировать экипаж, где всем верховодят матросы-анархисты во главе с Вожаком, в Первый матросский полк. Однако моряки не желают подчиняться и пытаются запугать комиссара. Они предпринимают попытку изнасилования, но женщина убивает из пистолета одного из насильников со словами: «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?» Один из матросов пытается уговорить Вожака убить представительницу новой власти, однако тот отказывается, надеясь перетянуть ее на свою сторону. «КиноПоиск» — 7,3

Гамлет, 1964 год

Экранизация знаменитой пьесы Шекспира с Иннокентием Смоктуновским в роли датского принца. После смерти короля — отца Гамлета — на престол восходит брат короля Клавдий, который берет в жены его вдову Гертруду. Гамлет пребывает в тяжелых раздумьях, и в этот момент появляется его друг Горацио, который сообщает, что видел призрак бывшего властителя. Принц встречается с тенью отца и узнает, что тот погиб от руки Клавдия. «КиноПоиск» — 8,1

Председатель, 1965 год

После окончания войны фронтовик Егор Трубников возвращается в родной колхоз, чтобы восстановить разоренное хозяйство. Однако ему приходится не только заниматься хозяйственными вопросами, но и решать проблемы людей, измученных страшной войной. Фильм получился довольно тяжелым и показывающим послевоенную жизнь без прикрас. Из-за этого он был подвергнут жесткой цензуре и буквально в последние минуты снят с проката. Вместо 1964 года на экраны картина вышла только в 1965-м, и зрители приняли ее с восторгом: в первую же неделю ленту посмотрели около 7 млн человек. «КиноПоиск» — 8,3

Никто не хотел умирать, 1966 год

Литва, первые годы после войны. Противники советской власти убивают председателя колхоза Локиса (пятого по счету за год), а на его место сажают своего ставленника. На похоронах Локиса четверо его сыновей клянутся отомстить убийцам отца, которыми руководит бандит по кличке Домовой. «КиноПоиск» — 7,8

Журналист, 1967 год

Журналист из Москвы Юрий Алябьев приезжает в провинциальный городок Горноуральск. Его задача — разобраться с письмами в газету, в которых некая Аникина в числе прочего жалуется на девушку по имени Шура Окаёмова. Юрий знакомится с Шурой и, очаровавшись красотой и умом юной провинциалки, пытается склонить ее к близости, но та отказывает журналисту. Через какое-то время Алябьев уезжает в Европу, где знакомится со многими знаменитостями, однако Шура не выходит у него из головы. «КиноПоиск» — 7,8

Доживем до понедельника, 1968 год

«Счастье — это когда тебя понимают» — эта фраза из сочинения, написанного 9-классником Геной Шестопалом, давно стала крылатой. Фильм рассказывает о 3 днях из жизни учителя истории Ильи Семеновича Мельникова, его бывшей ученицы Натальи Сергеевны Гореловой и нескольких учеников 9-го класса. «КиноПоиск» — 8,1

Братья Карамазовы, 1969 год

Экранизация последнего романа Федора Михайловича Достоевского и последняя же режиссерская работа Ивана Пырьева. Мастер скончался, не успев доснять заключительную часть фильма, и за него это сделали исполнители главных ролей Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Как и в романе, в фильме поднимаются вопросы о человеческой природе и корнях добра и зла. «КиноПоиск» — 8,1

У озера, 1970 год

«У озера» — второй фильм дилогии Сергея Герасимова (первый — «Журналист»), посвященной людям, жившим в 1960-х. Действие разворачивается на берегу Байкала, где планируется открыть новый большой комбинат. Будущий директор Василий Черных приезжает для консультаций к профессору Бармину, изучающему озеро. Дочь профессора Лена, которая на тот момент оканчивала 10-й класс, несмотря на значительную разницу в возрасте начинает испытывать к нему чувства. «КиноПоиск» — 7,5

Освобождение, 1971 год

Масштабная киноэпопея режиссера Юрия Озерова рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, начиная от Курской битвы и заканчивая последними ее днями. Эпопея включает в себя 5 фильмов, — «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм» — которые снимались в период с 1967 по 1971 год. «КиноПоиск» — 8,2

...А зори здесь тихие, 1972 год

Драма по одноименной повести Бориса Васильева рассказывает о небольшом отряде девушек-зенитчиц и старшине Федоте Васкове, которые вступили в неравный бой с немецкими диверсантами. Чтобы создать эффект документальных съемок, военные сцены режиссер Станислав Ростоцкий снимал на черно-белую пленку, тогда как послевоенные события и кадры с воспоминаниями девушек об их мирной жизни — на цветную. «КиноПоиск» — 8,5

Мачеха, 1973 год

Фильм «Мачеха» с Татьяной Дорониной в главной роли — один из самых кассовых фильмов за всю историю советского кинематографа. В драме повествуется о женщине по имени Шура, которая узнает, что у ее мужа есть дочь Света, чья мать недавно умерла. Отец решает забрать Светлану к себе, несмотря на то, что у них с женой растут двое детей. Шура соглашается, и они вместе летят в другой город, чтобы привезти девочку к себе. Всем членам семьи предстоит привыкнуть друг к другу, однако сделать это оказывается непросто. «КиноПоиск» — 8,1

Калина красная, 1974 год

Егор Прокудин — вор-рецидивист, отбывающий тюремное наказание, — знакомится по переписке с Любой и после освобождения отправляется к ней. Знакомство с Любой и ее семьей заставляет Егора по-новому посмотреть на жизнь, и он решает завязать с уголовным прошлым. Однако у его бывших друзей-преступников свои планы. «Калина красная» — последний фильм Василия Шукшина как режиссера и единственный, снятый им на цветную пленку. «КиноПоиск» — 8,1

Они сражались за Родину, 1975 год

Лето 1942 года. Советские войска, вынужденные отходить к Сталинграду, ведут тяжелые бои с превосходящими силами противника. Местные жители встречают солдат с презрением, ведь они фактически бросают их на произвол судьбы, отступая под натиском немецких войск. Впереди переправа через реку и одна из самых кровопролитных битв в истории войны, о которой солдатам, пытающимся сохранить силу духа, еще только предстоит узнать. Василий Шукшин, исполнивший роль главного балагура и шутника Петра Лопахина, скончался во время съемок этого фильма. Поэтому вместо него в некоторых сценах с Нонной Мордюковой снимался другой актер. «КиноПоиск» — 8,4

Ирония судьбы, или С легким паром!, 1976 год

Главный новогодний кинофильм последних 40 с лишним лет вышел на экраны 1 января 1976 года, и в этот же день только по телевидению его посмотрели около 100 млн человек по всему СССР. Сюжет фильма знаком, наверное, каждому жителю нашей страны и постсоветского пространства, и картина стала такой же неотъемлемой частью новогоднего застолья, как мандарины и салат оливье. «КиноПоиск» — 8,2

Белый Бим Черное ухо, 1977 год

Одна из самых пронзительных драм отечественного кинематографа. Немолодой одинокий писатель Иван Иванович берет себе щенка по имени Бим, которого из-за неправильного окраса уха посчитали бракованным. Однажды мужчина попадает в больницу, и Бим, оказавшись на улице, отправляется его искать. Однако мир людей оказывается холодным и злым. Сам Вячеслав Тихонов, сыгравший роль Ивана Ивановича, признавался, что так и не решился посмотреть этот фильм. «КиноПоиск» — 8,4

Служебный роман, 1978 год

Еще одна кинокомедия Эльдара Рязанова, чьи работы чаще всего признавались лучшими фильмами года — в этом списке их 5. Рассказ о служебном романе не очень красивой и не очень молодой начальницы и рядового работника, в одиночку воспитывающего двоих детей, пришелся по вкусу советскому зрителю. Более того, фильм настолько понравился чиновникам из Госкино, что его сразу же выдвинули на государственную премию, которую он совершенно заслуженно и получил. «КиноПоиск» — 8,3

Молодая жена, 1979 год

Володя и Маня влюбились друг в друга еще в школе, а когда юноша ушел в армию, девушка осталась его ждать. Однако из армии Володя вернулся с подругой, которую представил как свою невесту. В отчаянии Маня согласилась выйти замуж за Алексея — вдовца средних лет с маленьким ребенком. Молодая жена не сразу смогла полюбить мужа, который пытался отгородить ее от всего мира и отговорить от учебы в техникуме. «КиноПоиск» — 8,0

Москва слезам не верит, 1980 год

Одна из немногих советских картин, удостоенная «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В год выхода в кинотеатрах фильм посмотрели около 84 млн человек, что сделало его вторым в списке самых кассовых кинолент в истории СССР (первое место занимает картина «Пираты XX века»). Драма о трех подругах и их поиске счастья была снята по сценарию Валентина Черных «Дважды солгавшая», созданному автором за 19 дней для конкурса сценаристов. «КиноПоиск» — 8,4

Вам и не снилось..., 1981 год

Старшеклассница Катя Шевченко приходит в новую школу и знакомится с одноклассником Романом Лавочкиным, и их дружба постепенно перерастает в любовь. Однако мать Ромы, Вера, делает все, чтобы разлучить подростков, поскольку ненавидит маму девочки, в которую ее муж когда-то был влюблен. Она отправляет сына к якобы больной бабушке в другой город, чтобы оградить юношу от Кати, однако чувства молодых людей оказываются сильнее. «КиноПоиск» — 8,2

Мужики!.., 1982 год

После долгих лет отсутствия Павел, работающий в далеком заполярном городе, приезжает в родное южное село, чтобы навестить заболевшего отца. Однако по приезде мужчина узнает, что отец на самом деле здоров. А вызвали его для того, чтобы познакомить с дочерью Полиной, о которой он не знал. Павел решает забрать дочь с собой, однако та отказывается уезжать с ним без своих братьев. «КиноПоиск» — 8,1

Вокзал для двоих, 1983 год

Картина рассказывает историю любви пианиста Платона, который взял на себя вину жены за аварию со смертельным исходом, и официантки привокзального кафе Веры, встретившихся при необычных обстоятельствах. Интересно, что одной из первых режиссер Эльдар Рязанов снимал сцену поцелуя главных героев, и актеры, которые познакомились за 2 часа до съемок, стеснялись друг друга. Стихи к заглавной песне фильма, как и к знаменитой «У природы нет плохой погоды» из «Служебного романа», были написаны самим режиссером. Однако, отдавая их композитору Андрею Петрову, он постеснялся признаться в авторстве и выдал за чужие. «КиноПоиск» — 7,9

Жестокий романс, 1984 год

Экранизация пьесы Александра Николаевича Островского «Бесприданница», ставшая дебютной работой для Ларисы Гузеевой. Фильм был настолько же восторженно принят зрителями, насколько и холодно — критиками. Режиссера и фильм обвиняли в расхождении с первоисточником, а актрису — в плохой игре. В отместку главному критику Евгению Даниловичу Суркову Эльдар Рязанов «подарил» его имя отрицательному персонажу своей ленты «Забытая мелодия для флейты» Евгении Даниловне Суровой. «КиноПоиск» — 8,1

Законный брак, 1985 год

Ташкент, самое начало Великой Отечественной войны. Игорь — актер театра, эвакуированного из Москвы, — встречает работающую медсестрой учительницу музыки Ольгу. Местный климат девушке не подходит, она страдает от чахотки, но не может вернуться в столицу. Чтобы помочь с возвращением, молодой человек заключает с ней фиктивный брак, и они, преодолев трудности, приезжают домой. Уже в Москве они понимают, что не хотят расставаться друг с другом, но Игорю приходит повестка, и он отправляется на фронт. «КиноПоиск» — 7,7

Иди и смотри, 1986 год

Один из самых тяжелых фильмов, снятых в СССР, повествует о подростке по имени Флёра, который становится свидетелем карательной операции нацистов. Всего за 2 дня юноша превращается в седого старика, ведь то, что ему пришлось увидеть собственными глазами, не способна выдержать ни одна живая душа. К созданию этой военной драмы режиссера Элема Климова подтолкнула история Хатыни — белорусской деревни, где каратели заживо сожгли 149 человек. «КиноПоиск» — 8,1

Курьер, 1987 год

Иван, окончивший школу и не поступивший в институт, в ожидании призыва в армию устраивается на работу курьером в научный журнал. Однажды юноше поручают отнести бумаги в дом профессора Кузнецова, где он знакомится с его дочерью Екатериной. Между молодыми людьми как будто вспыхивают чувства, но они живут в абсолютно разных мирах, которые вряд ли смогут пересечься. «КиноПоиск» — 8,0

Холодное лето пятьдесят третьего..., 1988 год

1953 год. В результате амнистии, объявленной после смерти Сталина, на волю выходит большое количество преступников. Двое бывших политзаключенных, Николай Старобогатов и Сергей Басаргин, живущие в глухой северной деревне, вынуждены бороться с бандой, которая терроризирует поселение. Силы противников неравны, и Старобогатову и Басаргину придется заплатить высокую цену, чтобы защитить жителей. Эта роль стала последней для Анатолия Папанова, о чем и говорится во время финальных титров. «КиноПоиск» — 8,1

Интердевочка, 1989 год

Картина о медсестре Татьяне Зайцевой, которая в свободное от основной работы время занимается валютной проституцией, снята по одноименной повести Владимира Кунина, опубликованной в журнале «Аврора» годом раньше. Изначально у фильма был другой, менее мрачный финал, но чиновники от кинематографа решили, что героиню должна постигнуть расплата за аморальный образ жизни. «КиноПоиск» — 7,3

Подземелье ведьм, 1990 год

В далеком будущем группа ученых с Земли высаживается на планете, где люди, находящиеся на стадии первобытно-общинного строя, соседствуют с динозаврами. Аборигены нападают на землян, и в живых остаются только два человека. Одного из них, Жана, уводят странные существа, а второй выживший, Андрей, с помощью местной девушки бежит из плена, и они отправляются в опасный путь, чтобы спасти Жана. «КиноПоиск» — 6,4

Небеса обетованные, 1991 год

Последний из опубликованных рейтингов «Советского экрана» возглавляет трагикомедия Эльдара Рязанова. Фильм рассказывает о группе нищих, проживающих на городской свалке, которую им приходится защищать от непрошеных гостей. Все обитатели этого странного места живут единственной надеждой на то, что прилетят инопланетяне и заберут их с собой на «небеса обетованные». Знаком их пришествия, по словам одного из местных «жителей», будет голубой снег, который однажды появляется на самом деле. «КиноПоиск» — 8,1

Автор статьи может бесконечно пересматривать «Они сражались за Родину». А у вас есть фильм, который вам никогда не надоедает? Кроме, конечно же, «Иронии судьбы, или С легким паром!»?