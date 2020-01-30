30+ малоизвестных фактов о том, что на самом деле творилось на съемках всенародно любимых советских фильмов

Василий Лановой упросил режиссера раздуть алые паруса не в Коктебеле, как задумывалось, а в Ялте. Дело в том, что там отдыхала жена актера, и он хотел устроить для нее сюрприз. Широкий жест оценила не только супруга, но и прохожие, наблюдавшие, как величественный парусник причалил к берегу.