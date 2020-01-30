30+ малоизвестных фактов о том, что на самом деле творилось на съемках всенародно любимых советских фильмов
Советские фильмы часто снимались в очень стесненных условиях, порой не давал разгуляться ограниченный бюджет. Тяжело представить, скольких трудов стоили даже отдельные сцены, ставшие сегодня культовыми. Создатели были вынуждены прибегать к различным хитростям и идти на риск. Но благодаря гениальным находкам режиссеров наши любимые кинокартины и стали такими атмосферными.
Мы в AdMe.ru целиком и полностью разделяем любовь к старым отечественным кинолентам. Сегодня расскажем, как снимались шедевры, завоевавшие всенародную любовь.
1. Мэри Поппинс, до свидания (1983)
2. Десять негритят (1988)
- В начале фильма неизвестный герой ставит на поднос фигурки негритят: в кадре мелькают рука в черной перчатке и нечеткое отражение лица. Многие зрители были убеждены, что это и есть убийца, и высматривали его среди персонажей. Но на самом деле это был режиссер картины — Станислав Говорухин.
- По сюжету дворецкого Роджерса, роль которого сыграл Алексей Золотницкий, зарубили топором. После того как актеру нанесли кровавый грим, его попросили полежать под дождем для усиления эффекта. На артиста в таком виде наткнулись туристы, которые разбежались в ужасе, когда Золотницкий повернул к ним голову.
3. Зимний вечер в Гаграх (1985)
- Образ певицы Ирины Мельниковой был навеян Аллой Пугачевой, которой изначально предложили эту роль. Однако она отказалась играть «скандальную звезду» и потребовала внести изменения в сценарий. Шахназаров не захотел ничего переписывать и утвердил Наталью Гундареву.
- Роль дочери Беглова оказалась для Светланы Амановой пророческой. В фильме она заявляет отцу, что выходит замуж за журналиста. Спустя несколько лет актриса стала женой Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
4. Золушка (1947)
- Фаину Раневскую, сыгравшую роль Мачехи, приходилось гримировать слишком долго. В итоге ей за щеки положили кусочки ваты, а нос подтянули с помощью проклеенного кусочка тюля, чтобы сделать вздернутым.
- Золушка смогла продержаться в туфлях только пару секунд. Все из-за того, что они были изготовлены из оргстекла и в них оказалось невозможным передвигаться.
5. Весна (1947)
- Любовь Орлова, которой на момент съемок было 44 года, сильно переживала из-за возраста. Она уже планировала закончить кинокарьеру и перейти в театр. Режиссер смог разубедить актрису, считавшую, что камера перестает ее «любить». Изначально фильм должен был выйти в цвете, но в итоге было решено использовать черно-белую гамму. Кроме того, Орлову снимали под определенными углами и использовали мягкую подсветку снизу.
6. Неоконченная пьеса для механического пианино (1977)
- Александру Калягину сразу досталась главная мужская роль. Правда, утвердив его, Никита Михалков взял фото актера и нарисовал контур, показав, до каких размеров нужно похудеть. Калягин сначала очень возмутился. Однако когда режиссер отрезал: «Не хочешь — будем пробовать Мягкова», — решительно занялся подготовкой: сел на гречневую диету и скинул 25 кг. В театре артист никому не говорил о новой роли в кино, заставив коллег, наблюдавших, как тот буквально тает на глазах, сильно поволноваться.
- На репетициях текст проговаривали на несуществующем языке, который отдаленно напоминал татарский или узбекский. Михалкову хотелось, чтобы актеры научились доносить замысел на эмоциональном уровне и героев можно было понимать без слов.
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Чтобы сохранить чеховскую атмосферу, артисты в перерывах между съемками продолжали обращаться друг к другу по имени-отчеству, а также вели разговоры о высоком искусстве.
7. Алые паруса (1961)
- Паруса для корабля капитана Грея сшили из ткани, которая в те времена использовалась для пионерских галстуков. Это был мягкий и шелковистый материал, красиво развевавшийся на ветру. Однако на пленке паруса выглядели темно-кирпичными, а не алыми. Операторам пришлось возиться с фильтрами, чтобы добиться необходимого цвета, и работать практически в авральном режиме: ткань очень быстро портилась от морской воды.
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Василий Лановой упросил режиссера раздуть алые паруса не в Коктебеле, как задумывалось, а в Ялте. Дело в том, что там отдыхала жена актера, и он хотел устроить для нее сюрприз. Широкий жест оценила не только супруга, но и прохожие, наблюдавшие, как величественный парусник причалил к берегу.
8. Большая перемена (1973)
- Когда фильм, рабочее название которого звучало как «Приключения школьного учителя», еще снимался, о нем написали в газете «Вечерняя Москва». Редакцию газеты завалили возмущенными письмами учителя, которые считали, что такая серьезная вещь, как педагогика, не тема для комедии и называть их тяжелый труд приключениями просто недопустимо. Режиссера и сценариста вызвали в Министерство образования с просьбой поменять название. Те решили организовать соответствующий конкурс среди съемочной группы. В итоге победил вариант оператора Анатолия Мукасея.
- Светлана Крючкова получила роль в картине по воле случая. Тогда она училась на 4-м курсе театрального института и просто принесла на студию сценарий, который не понравился ее мужу, Юрию Векслеру, претендовавшему на роль Ганжи. Там она встретилась с режиссером Алексеем Кореневым, и он сразу пригласил Светлану на пробы.
9. Здравствуйте, я ваша тетя! (1975)
- Бюджет был очень ограниченным, поэтому фильм снимали в маленьком павильоне «Останкино», а костюмы шили в единственном экземпляре, и их очень берегли. Сестра Нонны Мордюковой, работавшая костюмером, слезно просила снять сцену кидания тортами с одного дубля. Но актеры провалили задачу: Калягин захохотал прямо в кадре, когда торт полетел в Джигарханяна. Кстати, торты были ненастоящими: их изготовили из зубной пасты.
- Режиссеру очень хотелось, чтобы в фильме появлялась настоящая обезьяна (ведь тетя из Бразилии, где их очень много). Но шимпанзе, которого привезли на площадку, напал на 2-го режиссера, разодрав ему руку до крови, так что потребовалось сделать аж 3 операции. Решили взять маленькую ручную обезьянку. Однако Тамара Носова отказалась сниматься с ней, так что животное поручили Татьяне Веденеевой.
10. Вас ожидает гражданка Никанорова (1978)
- Борислав Брондуков, которому по сюжету нужно было осматривать деревенских коров, блестяще справился с ролью ветеринара. После съемок эпизода к актеру подошли местные доярки, которые хотели полечить у него своих буренок. Оказывается, они наблюдали за работой киногруппы и решили, что роль Дежкина играл настоящий ветврач.
- Когда снималась начальная сцена, едва не произошла трагедия. На Наталью Гундареву, режиссера картины Леонида Марягина и осветителей вылетел грузовик, потерявший управление. Актриса с силой вытолкнула Марягина из-под колес, и они вместе упали в кювет. К счастью, обошлось без жертв, пострадала только аппаратура.
11. Бумбараш (1972)
- Людей для массовки удалось набрать чудовищно мало: от силы человек 30. Чтобы отснять сцену с постоянной сменой власти в селе, пришлось схитрить. Сначала снимали эпизод с приходом красных, затем статистов переодевали в белых, а потом все облачались в костюмы зеленых.
- На главную роль проходил пробы Михаил Кононов, но Валерий Золотухин, игравший тогда в Театре на Таганке, просто мечтал сняться в кино. Актер назначил встречу режиссеру Николаю Рашееву и, узнав, что уже есть претендент, заявил: «Если хотите сделать хороший фильм, берите Кононова, а если хотите заглянуть в вечность — возьмите меня». Рашеева покорил такой напор, и он решил утвердить Золотухина.
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Екатерина Васильева чуть не получила ожоги на съемках. По сюжету актрисе нужно было сидеть в горячей ванной, под которой разгорался костер. Ассистент режиссера забыл про огонь: увлекся импровизированным выступлением Золотухина, который в перерыве развлекал всех байками и частушками. Васильева почувствовала жар, выскочила из ванны и, выкрикивая ругательства, убежала.
12. Будьте моим мужем (1981)
- Съемки фильма проходили в пригороде Сочи Лоо, который был просто переполнен туристами. Это сильно мешало рабочему процессу. Особенно докучали поклонницы Андрея Миронова. Во время работы над сценой на пляже с Мироновым и Владимиром Басовым режиссер картины Алла Сурикова безуспешно пыталась перекричать толпу, собравшуюся вокруг съемочной площадки. Поняв, что люди не собираются расходиться, она расстелила полотенце рядом с актерами и руководила процессом, попутно загорая.
- Для съемки сцены в ресторане вместо шампанского по бутылкам разлили лимонад, закрыли их и поставили на солнце, чтобы при открывании раздался хлопок. Одна из емкостей открылась с нужным звуком, жидкость запенилась, со 2-й получилось то же самое. Алла Сурикова попробовала напиток, открыв 3-ю бутылку. И тут выяснилось, что директор ресторана не мог допустить, чтобы всеобщий любимец Андрей Миронов пил в его заведении какую-то газировку, и подменил реквизит.
13. Человек-амфибия (1961)
- Сценарий картины был утвержден с большим трудом: на «Ленфильме» идею для экранизации посчитали большой авантюрой. В газете The New York Times появилась статья, в которой создателям киноленты пророчили провал: «Сам Уолт Дисней отказался от экранизации беляевского романа из-за сложности подводных съемок, а русские, которые работают на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе».
- Анастасия Вертинская, исполнившая главную роль, до съемок не умела плавать. Но позже актриса даже отказалась от дублеров и выполнила очень сложный трюк: опустилась на дно и какое-то время лежала там абсолютно неподвижно.
- Оператору Эдуарду Розовскому хотелось придать глазам Ихтиандра и Гуттиэре особенное выражение. Для этого по обеим сторонам от актеров поставили специальные лампы с голубыми и зелеными фильтрами, свет которых просвечивал глазное дно и усиливал цвет глаз. По задумке Розовского, в них отражались краски двух стихий: земли и воды.
14. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)
- Роль мальчика, который спрашивал: «А чего это вы тут делаете?» — появилась по воле случая. Однажды Элем Климов побывал на празднике для детей во Дворце пионеров. Возвращаясь домой на троллейбусе, он встретил Славу Царева. «Такого лица я не видел, — вспоминал режиссер. — От улыбки удержаться невозможно. Как такого упустить! Думаю, ну раз нет такого персонажа в фильме, надо его придумать». В сценарии Слава записан как «мальчик с профилем Гоголя».
- Ассистенты приглашали на пробы детей, учившихся в школе рядом с «Мосфильмом». Главным критерием отбора было умение плавать. Ребята быстро смекнули, что «пловцы» уйдут с уроков, и сниматься вызвался весь класс, в том числе не умеющий плавать Витя Косых. В итоге детей отправили не плавать, а читать стихи и басни, а Витя дебютировал в роли Кости Иночкина.
15. Не может быть! (1975)
- Для съемок свадебного застолья в заключительной новелле купили настоящие продукты. Актеры старались отыграть сцену поскорее: директор картины распорядился, чтобы еду облили керосином. Иначе она могла испортиться или кто-нибудь рискнул бы ей полакомиться. Запах стоял просто невыносимый. И только черная икра оказалась поддельной: это была охотничья дробь, которую полили растительным маслом.
Как вы считаете, сложности при съемках фильмов идут им на пользу?
Фото на превью Не может быть! / Мосфильм