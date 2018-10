30 фильмов, которые непременно стоит посмотреть до 30

Хороший фильм поможет не только интересно скоротать время, но и привести мысли и чувства в порядок. Стоящая кинолента способна даже заменить сеанс у психоаналитика. А некоторые из них могут влиять на наше мировоззрение и менять жизнь к лучшему.

Поскольку за чертой 30-летнего возраста перед каждым взрослым человеком стоят определенные сложности и обязательства, мы в AdMe.ru решили подобрать 30 картин из мирового кинематографа, которые помогут настроиться на полноценную жизнь к тому моменту, как вы разменяете свой 4-й десяток.

1. 5 фильмов, помогающих разобраться со своими тараканами

Довольно часто счастливые и успешные во многих отношениях люди просто не могут себе позволить наслаждаться всем, что имеют, потому что их головы забиты ненужными шаблонами, страхами и прочими глупостями. Разменивать 4-й десяток гораздо приятнее, когда ваше сознание свободно от ненужных стереотипов. И просмотр следующих фильмов поможет вам в этом.

Детка (Laggies), 2014

Картина наталкивает на размышления о том, как перестать прятаться от серьезных решений и осознать свой возраст.

Милая Фрэнсис (Frances Ha), 2012

Помогает понять, как не жить в мечтах и принимать окружающую действительность.

Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon), 2007

После просмотра этого фильма невозможно не переоценить всю жизнь заново.

Бердмэн (Birdman), 2014

История о том, как перестать цепляться за прошлое и жить в настоящем.

Тропы (Tracks), 2013

Героине потребовалось путешествие длиной в 2 700 км, чтобы в ее голове наконец-то воцарился порядок. Всем запутавшимся в себе достаточно просто посмотреть этот фильм.

2. 5 фильмов о здоровых отношениях мужчины и женщины

Любовь — сложная наука. И каждый постигает ее по-своему. Единственное, что должно быть одинаково хорошо усвоено всеми, — это способность уважать своего партнера, быть ему достойной опорой и поддержкой на всю жизнь. Это сложно и иногда кажется нереальным. За просмотром этих фильмов начинаешь верить, что это вполне себе возможно.

Когда мужчина любит женщину (When a Man Loves a Woman), 1994

«Когда мужчина любит женщину, он готов на все, чтобы изменить мир к лучшему, и даже если она не во всем хороша, он борется и не сдается, чтобы в ней раскрылись все ее лучшие стороны». Фильм об исцеляющей силе любви.

Захватывающее время (The Spectacular Now), 2013

Это история о том, как светлое чувство способно усмирить бунтующую юность и наставить на путь истинный.

Любовь (Amour), 2012

Никто не любит думать о старости, болезни и смерти. Этот фильм напоминает о том, что все 3 вещи неизбежны. Как правило, бороться и примиряться с ними предстоит кому-то одному из пары. Никакое кино не подготовит к такому, но эта картина заставит задуматься о важном.

Кто боится Вирджинии Вулф? (Whoʼs Afraid of Virginia Woolf?), 1966

После долгой совместной жизни многие семейные пары становятся жестоки друг к другу. Настоящая любовь вынесет что угодно. Картина учит поддерживать друг друга даже после большого горя и сильного потрясения.

Валентинка (Blue Valentine), 2010

Этот фильм — напоминание о том, что даже большая любовь рушится под тяжестью быта. И о том, что настоящие чувства сильнее слабых людей.

3. 5 фильмов о том, как построить карьеру

Будь вы хоть маленькая хрупкая женщина, хоть отец-одиночка под 2 метра ростом, обеспечить себе стабильную работу, приносящую удовольствие и желаемый уровень благосостояния, — непростая задача. А уж если до 30 эта цель не достигнута, сложно не впасть в отчаяние. Эти картины показывают, как надо бороться за свою мечту в любой ситуации и в любом возрасте.

Доброе утро (Morning Glory), 2010

Картина учит тому, как все возникающие на пути трудности оборачивать себе на пользу.

Два дня, одна ночь (Deux jours, une nuit), 2014

Фильм показывает, как можно ставить цель и идти к ней даже в моменты глубокого отчаяния.

Кадры (The Internship), 2013

Эта история доказывает, что осваивать новую профессию никогда не поздно. И не стоит стесняться начинать с самых низов, даже если ты вдвое старше всех остальных стажеров.

Деловая женщина (Working Girl), 1988

Картина учит добиваться желаемого, не отступая ни перед какими трудностями.

Я не знаю, как она делает это (I Don’t Know How She Does It), 2011

Многим женщинам кажется, что совместить блестящую карьеру с ролью идеальной мамы и быть при этом виртуозной хранительницей очага — невозможно. Фильм доказывает, что эта миссия выполнима.

4. 5 фильмов о семейных ценностях

В погоне за самореализацией порой непросто ценить тех, кто рядом. А иногда и вовсе кажется, что все родственники поставили себе цель изматывать вас и мешать в великих свершениях. Следующие фильмы помогут каждому посмотреть со стороны на самые частые проблемы отцов и детей, жен и мужей. И понять, что нет на свете дороже и роднее людей, чем семья.

Хочу как ты (The Change-Up), 2011

Кино о том, как научиться ценить и принимать как есть все, что имеешь. И особенно свою семью.

Инструкции не прилагаются (No se aceptan devoluciones), 2013

Фильм дает понимание того, как примириться с методами воспитания наших родителей и как выработать свои — те, которые помогут нашим детям быть самыми счастливыми на протяжении всей их жизни.

Ребенок напрокат (Rent-a-Kid), 1995

Эта картина способна пробудить родительские инстинкты даже в убежденных чайлдфри.

Капитан Фантастик (Captain Fantastic), 2016

Фильм показывает, как самые благие намерения в отношении семьи могут в каком-то смысле погубить ее. Он может научить жертвенности во благо родни и принятию того, что эти жертвы, скорее всего, не только не оценят, но и вменят вам в вину.

История Рона Кларка (The Ron Clark Story), 2006

Фильм основан на реальных событиях. Это история учителя-энтузиаста, который искренне любит детей: даже проблемных, заброшенных их родителями. На его примере можно понять и прочувствовать, что в мире нет «чужих» детей.

5. 5 фильмов о материнстве

Никто никогда не научит женщину быть правильной мамой. Она просто становится ею и действует, руководствуясь собственными инстинктами. Следующие 5 фильмов о таких мамах, которые восхищают, пугают, умиляют, веселят, — таких, с которых хочется брать пример.

Моя мама (Mia madre), 2015

Картина показывает, как сложно порой балансировать между ролями мамы и дочки. А еще она напоминает, что стоит больше времени проводить со своими родными, пока они живы. И стараться больше узнавать их, чтобы лучше понимать.

Елена (Elena), 2011

Фильм о том, как материнство толкает на отчаянные шаги.

Алиса здесь больше не живет (Alice Doesn’t Live Here Anymore), 1974

Иногда историю с неполной семьей можно попытаться представить ребенку как увлекательное приключение.

Эрин Брокович (Erin Brockovich), 2000

Эта лента научит быть сильной и независимой мамой-одиночкой.

Русалки (Mermaids), 1990

Картина показывает, как даже острые конфликты в семье могут легко разрешиться, стоит только взглянуть на жизнь как на веселое приключение.

6. 5 фильмов о том, как важно не забывать любить себя

Мы часто отодвигаем свои личные интересы в угоду родным, друзьям, работе. Но любить себя не просто важно, это непременное условие для полноценной и здоровой жизни. Так что, если вдруг вам это чуждо, просмотр следующих фильмов поможет вам стать эгоистом хотя бы чуточку.

У зеркала два лица (The Mirror Has Two Faces), 1996

Эту классическую историю о превращении гадкого утенка в прекрасного лебедя стоит посмотреть, чтобы в очередной раз убедиться: в человеке все должно быть прекрасно — и внутренний мир, и внешний облик.

Пари Матч (Sex & Mrs), 2000

Этот фильм поможет понять, как заново пробудить в себе инстинкты обольстительной женщины, уверенной в себе, как вновь зажить полной жизнью после долгого пребывания «на паузе».

Красотки худыми не бывают (Real Women Have Curves), 2002

Картина затрагивает проблемы многих молодых девушек, переживающих по поводу своего лишнего веса. В ней можно найти стимулы к принятию себя.

Скрытая любовь (L’amore nascosto), 2007

История женщины, погрязшей в бесконечной депрессии, может научить тому, как на самом деле стоит относиться к собственной жизни. Ведь у каждого из нас есть что-то важное, ценное, родное, любимое, просто это нужно суметь разглядеть за пеленой уныния.

Одна неделя (One Week), 2008

Главному герою этого фильма помогло начать ценить свою жизнь только понимание того, что она может в любой момент оборваться. Это приключенческая история о том, как можно начать жить здесь и сейчас, для себя любимого, отбросив страхи и условности.

А как вы считаете, какие фильмы помогают формировать полноценную взрослую личность? Расскажите в комментариях.