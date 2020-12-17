30+ фактов о Юрии Никулине, для которого доброта всегда была на первом месте
С детства он коллекционировал анекдоты, разыгрывал прохожих и старался зарядить добротой всех, кого встречал на своем пути. Шутник и балагур, гениальный актер кино и артист цирка, великий клоун Юрий Никулин и сегодня вызывает улыбку у телезрителей, побуждает смеяться над своими комичными персонажами и их легендарными репликами.
Мы в AdMe.ru с большим уважением и теплотой относимся к любимому артисту и хотим вспомнить самые яркие моменты из его биографии. А в конце статьи вас ждет бонус — 5 цитат Юрия Никулина, которые сделают ясным даже самый хмурый день.
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Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове (Смоленская область). В 4 года он вместе с родителями переехал в Москву.
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Матери Юрия Никулина пророчили славу на сцене. В молодости Лидия Ивановна выступала в провинциальном театре. Но она отказалась от карьерных амбиций, считая, что должна посвятить жизнь сыну.
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Отец Владимир Андреевич занимался литературным трудом. Он работал репортером газет «Известия» и «Гудок», много писал для эстрады, руководил кружками самодеятельности.
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Когда Юре было 5 лет, отец впервые отвел его в цирк. Яркие костюмы, огромный купол, застеленный красным ковром манеж — все это произвело на мальчика такое неизгладимое впечатление, что он во что бы то ни стало решил стать клоуном.
Юрий Никулин в детстве.
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Никулин вспоминал, что отец очень любил его, проводил с ним много времени, но никогда не хвалил в глаза. «Это ты сделал неплохо,» — такова была высшая форма похвалы. Именно папа подарил маленькому Юре первую толстую тетрадь, чтобы тот мог записывать в нее слова песен, услышанных по радио или в кино. Позже у Юрия Никулина будет еще много таких тетрадей. Всю жизнь он заносил в них услышанные в народе анекдоты.
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В семье Никулиных ставить на Новый год елку было не принято. Но в Деда Мороза маленький Юра верил и обязательно выставлял за дверь ботинки в надежде, что волшебник положит туда какую-нибудь игрушку или угощение. Однажды январским утром мальчик подошел к обуви, а там лежал завернутый в бумагу кусочек черного хлеба, посыпанный сахаром. «Да что, Дед Мороз обалдел, что ли?» — возмущенно сказал Юра. Он не знал, что у родителей просто не было денег, чтобы что-то купить. «Надо будет поговорить с Дедом Морозом,» — согласился отец. Уже на следующий день в ботинке лежал пряник в форме рыбки.
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C 1-го класса Юра участвовал в театральных постановках, показывал фокусы и вообще зарекомендовал себя как комик, так как постоянно смешил сверстников и учителей. Правда, поведение и успеваемость Никулина оставляли желать лучшего. Поэтому после 7-го класса его отчислили из образцовой школы и перевели в обыкновенную.
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В 1939 году, когда Никулину не исполнилось еще и 18 лет, его призвали в армию, службе в которой он отдал 7 лет жизни.
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Юрий Никулин принимал участие в обороне Ленинграда, был командиром отделения разведки.
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Одним из мучительных воспоминаний того времени был голод. Из-за сильнейшего авитаминоза у многих солдат развилась куриная слепота. Те, кто не заболел, становились поводырями сослуживцев. На 8–10 слепых приходилось по одному зрячему. «Поводыри» наводили пушки, а остальные на ощупь подтаскивали снаряды. Восстановить зрение бойцам помогла простая бутыль рыбьего жира.
Юрий Никулин с однополчанами.
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Однажды Никулин чуть не попал под трибунал. В одну из ночей батарея, в которой он служил, заступила на дежурство и должна была всю ночь быть в полной боевой готовности. Командир батальона, жалея не спавших несколько ночей подряд солдат, попросил Никулина подежурить в одиночку, а бойцов разбудить, если объявят тревогу. Как назло, стоило только бойцам заснуть, как приехал проверяющий из штаба армии. Разразился страшный скандал. Комбат попросил Никулина взять вину на себя, мол, он должен был разбудить всех в полночь, но почему-то не сделал этого. Юрий Владимирович так и поступил. После этого Никулина не раз вызывали к вышестоящим военачальникам, которые пытались выяснить подробности событий той ночи. Никулин не сдавал командира. Сознался во всем он только начальнику штаба, которого по-человечески любил и уважал. За плохую дисциплину Никулина разжаловали из сержанта в рядовые. А через 2 месяца вновь восстановили в звании.
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День Победы Никулин встретил в Курляндии. Он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и «За победу над Германией».
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Вернувшись домой в 1946 году, Юрий Никулин твердо решил стать актером.
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Уверенный в своем таланте, он подал заявление во ВГИК, успешно прошел первый тур, а потом услышал приговор комиссии: «Для кино вы не годитесь».
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Тогда павший духом Никулин попробовал поступить в несколько театральных институтов. Но и там его не приняли: не нашлось подходящего амплуа.
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Позже будущий артист увидел объявление о наборе в студию клоунады при цирке на Цветном бульваре и решил рискнуть. Его приняли сразу. Так в возрасте 25 лет Юрий Никулин стал студентом цирковой студии.
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Будучи студентом циркового училища, Никулин познакомился с женой Татьяной. Однажды клоуну Карандашу, у которого Юрий работал ассистентом, для номера потребовалась лошадь. Трех девушек из Тимирязевского училища, занимавшихся ее дрессировкой, пригласили посмотреть выступление в цирке. Среди них была и будущая жена артиста. Во время исполнения номера произошел несчастный случай: Никулин попал под ноги скакуна. Окровавленного циркача отвезли в больницу. Таня одной из первых приехала навестить пострадавшего. Так завязалась их дружба. А через полгода ухаживаний, прогулок и встреч молодые люди поженились.
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Вместе Татьяна и Юрий Никулины прожили 47 лет. У них родился сын Максим, который подарил родителям троих внуков.
Жена Юрия Никулина сыграла роль экскурсовода в фильме «Бриллиантовая рука».
- Работая клоуном в цирке, Никулин все же лелеял мечту сняться в кино. Первую маленькую, но яркую роль он сыграл в фильме «Девушка с гитарой». Съемка в этой картине стала для Юрия Владимировича боевым крещением. Артисту на тот момент было 36 лет.
- Настоящей звездой Никулина сделала роль Балбеса в комедии «Пес Барбос и необычный кросс». Поговаривают, что, когда Гайдай впервые увидел Юрия Владимировича, он с ходу сказал: «Ну Балбеса искать не надо. Никулин — то, что нужно».
- В кино ему постоянно доставалось изображать пьяниц и жуликов. Больше всего из-за этого расстраивалась мама артиста: «Ну почему ты играешь такие роли? Пускай снимаются настоящие алкоголики». На что Никулин отшучивался: «Мам, настоящие пьяницы играть не могут, они же все время заняты».
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Из всей троицы — Трус, Балбес и Бывалый — Гайдай особенно выделял Никулина из-за его умения на ходу придумывать блестящие шутки. Каждый вечер после съемок режиссер и актер садились и вместе «усмешняли» сценарий.
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Комедийный сценарий «Бриллиантовой руки» писали уже специально под Никулина. В цирке по этому поводу артисту дали полугодичный отпуск.
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Съемки «Бриллиантовой руки» проходили в Адлере. В подвале гостиницы, в которой проживали актеры, сделали реквизиторскую. В ней хранилась сделанная из папье-маше фигура Семена Семеновича Горбункова, которую в одном из эпизодов должны были сбрасывать с высоты 500 м. Чтобы манекен не пылился, его держали в подвале под простыней. Однажды любопытная уборщица приподняла ее и увидела «мертвого» Юрия Никулина. Слух о гибели актера разошелся не только по Адлеру, но и по всей стране, так как уборщица по совместительству работала еще и в аэропорту.
- Партнером Никулина по «Бриллиантовой руке» был Андрей Миронов, сын популярных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Андрей Александрович очень стеснялся этого звездного родства и всячески его скрывал. На одной из актерских посиделок Юрий Никулин взял слово и произнес: «Товарищи! Все вы знаете, что есть такие замечательные артисты — Миронова и Менакер. Так вот, среди нас присутствует (Миронов заметно напрягся)... артист Анатолий Папанов, за которого я и поднимаю этот тост!» Андрей Миронов погрозил Никулину кулаком, а съемочная группа долго хохотала.
- Был и другой курьезный случай. Семь утра, идут съемки «Бриллиантовой руки». Сквозь толпу зевак прорвался потрепанного вида мужичок. Отодвинув локтями Миронова и Папанова, он прямиком устремился к Никулину и с чувством сказал: «Здорово, разгильдяй!» (словцо, правда, было покрепче). Тогда исполнители ролей Гены Козодоева и Лелика ощутили легкий укол зависти. Они поняли, что такой народной любви им не добиться никогда.
- Первым, кто поверил в драматический талант Никулина, был режиссер Кулиджанов. Он предложил ему роль неприкаянного Кузьмы Кузьмича в фильме «Когда деревья были большими».
- Однажды на съемках ленты сложилась забавная ситуация. Загримированный Никулин пошел в магазин, но ему преградили дорогу: «А ну-ка давай отсюда!» «Я артист», — сказал Никулин. «Знаем вас, артистов. Я тебя тут 5-й день уже вижу. Сейчас старшину позову!» — пригрозил директор магазина. Пришлось режиссеру вступаться за Никулина. Но сам казус актера невероятно порадовал: значит, ему удалость вжиться в роль.
- Никулин любил животных, в особенности собак. Это пристрастие передалось ему от отца. Юрий Владимирович вспоминал, что тот постоянно приносил домой каких-то облезлых кошек и собак, которых долго выхаживал. Он считал, что животные все понимают, просто не подают вида, потому разговаривал с ними, как с людьми.
- Однажды во время войны Никулин с группой разведчиков остановились в блиндаже, в котором до этого жили немцы. Расположились, достали паек, как вдруг по балке навстречу им спокойно вышла мышь. Прыгнула на стол, поднялась на задние лапки, как делают собаки, и стала просить есть. Видимо, немцы ее подкармливали, поэтому людей она не боялась. Никулин протянул ей кусочек колбасы. Один из бойцов по фамилии Петухов замахнулся на мышь автоматом, но Юрий Владимирович схватил его за руку. «Мышь-то немецкая,» — сказал Петухов. «Да нет, — ответил Никулин. — Это наша мышь, ленинградская. Посмотри на ее лицо...» Все рассмеялись, а мышь осталась жить. Когда, вернувшись с войны, Никулин рассказал об этом случае отцу, тот растрогался, считая, что сын совершил по-настоящему геройский поступок.
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Юрий Никулин никогда не упускал шанса подшутить над коллегами. Его добрые шалости все любили и спускали с рук.
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Близким другом Юрия Никулина был актер Лев Дуров. Однажды он получил по почте красивый конверт — весь в штемпелях и печатях. Внутри лежало письмо на английском языке, в котором их с Никулиным приглашали сниматься в голливудском фильме «Пятеро». Хорошо зная приятеля-балагура, Лев Константинович сразу позвонил другу, чтобы удостовериться, что тот его разыгрывает. Но Никулин все отрицал, радостно сообщив, что ему пришло точно такое же письмо. Через неделю Дуров вновь позвонил Никулину, чтобы узнать, не получал ли он каких-нибудь известий от министерства культуры или зарубежных коллег. Когда оба уже согласились не ехать ни в какую Америку, Никулин вдруг сказал: «Лева, у тебя конверт далеко? Видишь там большую треугольную печать? Прочитай, что там английскими буквами написано». Приглядевшись, Дуров увидел надпись: «Счастливого пути, дурачок!»
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Когда Никулину исполнилось 60 лет, он перестал выступать в цирке. В 63 года он занял должность директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре. Благодаря его усилиям было построено новое здание, открытие которого произошло в 1989 году.
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Юрий Владимирович много ходатайствовал за знакомых, доставал лекарства и помогал получать квартиры, подыскивал работу начинающим актерам. Однажды он выхлопотал пенсию цирковому артисту, просто рассказывая чиновнику неприличные анекдоты один за другим. Тот так смеялся, что, не выдержав напора, подписал все необходимые документы.
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Коллеги вспоминали Никулина как очень добродушного человека, у которого в запасе всегда была какая-нибудь шутка. Один цирковой артист уговаривал Никулина взять в программу его номер. Тот терпеливо объяснял, что сделать это невозможно, но циркач все не унимался. Тогда Никулин вытащил из-под стола гигантское расписное яйцо, открыл его и показал собеседнику. После долгой паузы тот, извинившись, удалился. На внутренней стороне яйца было написано всего 4 слова: «Не морочь мне яйца!»
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Никулин проработал в цирке 50 лет. Снялся в более чем 40 картинах. Среди них такие шедевры отечественного кинематографа, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны», «Чучело».
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Уже будучи пожилым, Юрий Никулин вел телепередачу «Белый попугай», где собирались известные актеры, рассказывали анекдоты и смешные истории.
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В 1997 году Юрий Владимирович создал Благотворительный фонд «Цирк и милосердие» для оказания помощи ветеранам и молодым артистам цирка.
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Юрия Владимировича Никулина не стало 21 августа 1997 года во время операции на сердце. Он был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище Москвы.
Бонус: цитаты Юрия Никулина, от которых на душе станет светлее
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Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
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А если кто-то просто улыбнется, мне и это будет радостно сознавать. Потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб.
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У меня всего лишь 2 недостатка. Плохая память и еще что-то.
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Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут.
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Я буду счастлив, если обо мне потом скажут: «Он был добрый человек». Это не значит, что я всегда добрый. Но доброта — на первом месте.
А за что вы любите Юрия Никулина?