30+ фактов о Юрии Никулине, для которого доброта всегда была на первом месте

Однажды Никулин чуть не попал под трибунал. В одну из ночей батарея, в которой он служил, заступила на дежурство и должна была всю ночь быть в полной боевой готовности. Командир батальона, жалея не спавших несколько ночей подряд солдат, попросил Никулина подежурить в одиночку, а бойцов разбудить, если объявят тревогу. Как назло, стоило только бойцам заснуть, как приехал проверяющий из штаба армии. Разразился страшный скандал. Комбат попросил Никулина взять вину на себя, мол, он должен был разбудить всех в полночь, но почему-то не сделал этого. Юрий Владимирович так и поступил. После этого Никулина не раз вызывали к вышестоящим военачальникам, которые пытались выяснить подробности событий той ночи. Никулин не сдавал командира. Сознался во всем он только начальнику штаба, которого по-человечески любил и уважал. За плохую дисциплину Никулина разжаловали из сержанта в рядовые. А через 2 месяца вновь восстановили в звании.