26 фотографий знаменитостей, которые мы никогда раньше не видели

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Звездам Голливуда, музыкантам и артистам не привыкать к публичности, но и в их жизнях полно «закадровых» будничных моментов. А о каких-то проектах знаменитостей мы могли и не знать: вот и получается, что полным-полно редких кадров, которые мало кто видел.

AdMe.ru нашел такие снимки и предлагает взглянуть на известных личностей немного с другой стороны.

1. Мальчик справа — Джастин Тимберлейк, перед ним — Кристина Агилера, внизу — Райан Гослинг и Бритни Спирс. «Клуб Микки Мауса», 1990-е

2. Майкл Джексон и его сестра Ла Тойя заваривают чай

3. Джейсон Момоа, 1999 год

4. Илон Маск в возрасте 17 лет

5. Найдите Дженнифер Лопес. 1992 год

6. Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс, 1993 год

7. Ума Турман во время съемки постера к фильму «Криминальное чтиво»

8. Мэттью Макконахи в юности. Кстати, в школе он был выбран «Самым красивым студентом»

9. Питер Динклэйдж во время учебы в колледже, 80-е

10. Молодой Арнольд Шварценеггер, 1960-е

11. Юный Джаред Лето подрабатывает моделью, 1989 год

12. Гвен Стефани на лужайке возле своего дома

13. Мэрилин Монро без макияжа

14. Ученица католической школы Ким Кардашьян

15. Крис Дженнер и Роберт Кардашьян в молодости

16. Дуэйн Джонсон с мамой до того, как он стал Скалой

17. Кэти Перри в возрасте 13 лет

18. Крошка Рианна

19. Сандра Буллок и стиль 1990 года

20. Принц Гарри держит за руку Викторию Адамс (Бекхэм), 1997 год

21. Джуди Денч вешает рождественский чулок в своей квартире, 1963 год

22. Эми Уайнхаус в Париже, 90-е

23. Хью Джекман в подростковом возрасте и его нарядный килт

24. The Beatles на велопрогулке, 1965 год

25. Николь Кидман выходит от своего адвоката после развода с Томом Крузом