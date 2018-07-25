26 фотографий знаменитостей, которые мы никогда раньше не видели
Звездам Голливуда, музыкантам и артистам не привыкать к публичности, но и в их жизнях полно «закадровых» будничных моментов. А о каких-то проектах знаменитостей мы могли и не знать: вот и получается, что полным-полно редких кадров, которые мало кто видел.
AdMe.ru нашел такие снимки и предлагает взглянуть на известных личностей немного с другой стороны.
1. Мальчик справа — Джастин Тимберлейк, перед ним — Кристина Агилера, внизу — Райан Гослинг и Бритни Спирс. «Клуб Микки Мауса», 1990-е
2. Майкл Джексон и его сестра Ла Тойя заваривают чай
3. Джейсон Момоа, 1999 год
4. Илон Маск в возрасте 17 лет
5. Найдите Дженнифер Лопес. 1992 год
6. Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс, 1993 год
7. Ума Турман во время съемки постера к фильму «Криминальное чтиво»
8. Мэттью Макконахи в юности. Кстати, в школе он был выбран «Самым красивым студентом»
9. Питер Динклэйдж во время учебы в колледже, 80-е
10. Молодой Арнольд Шварценеггер, 1960-е
11. Юный Джаред Лето подрабатывает моделью, 1989 год
12. Гвен Стефани на лужайке возле своего дома
13. Мэрилин Монро без макияжа
14. Ученица католической школы Ким Кардашьян
15. Крис Дженнер и Роберт Кардашьян в молодости
16. Дуэйн Джонсон с мамой до того, как он стал Скалой
17. Кэти Перри в возрасте 13 лет
18. Крошка Рианна
19. Сандра Буллок и стиль 1990 года
20. Принц Гарри держит за руку Викторию Адамс (Бекхэм), 1997 год
21. Джуди Денч вешает рождественский чулок в своей квартире, 1963 год
22. Эми Уайнхаус в Париже, 90-е
23. Хью Джекман в подростковом возрасте и его нарядный килт
24. The Beatles на велопрогулке, 1965 год
25. Николь Кидман выходит от своего адвоката после развода с Томом Крузом
26. Киану Ривз умеет улыбаться! 1984 год