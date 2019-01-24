250 лучших фильмов по версии зрителей
Порой рейтинги фильмов, составленные критиками, не всегда отражают мнение рядового зрителя. Поэтому на популярном сайте IMDb, где собрана самая обширная информация о кинокартинах, выставляют оценки лишь зарегистрированные пользователи, которые голосуют там постоянно. И с их мнением согласно большинство зрителей.
Сайт IMDb опубликовал список лучших фильмов, каждый из которых завоевал любовь миллионов людей. Мы в AdMe.ru уже запаслись чаем и пледами и приготовились к многочасовому кинопросмотру.
Триллер
- Криминальное чтиво (1994) — 8,9
- Бойцовский клуб (1999) — 8,8
- Семь (1995) — 8,6
- Молчание ягнят (1991) — 8,6
- Подозрительные лица (1995) — 8,5
- Леон (1994) — 8,5
- Психо (1960) — 8,5
- Отступники (2006) — 8,5
- Окно во двор (1954) — 8,5
- Престиж (2006) — 8,5
- Жизнь других (2006) — 8,4
- Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964) — 8,4
- Сияние (1980) — 8,4
- Свидетель обвинения (1957) — 8,4
- Подводная лодка (1981) — 8,3
- Головокружение (1958) — 8,3
- На север через северо-запад (1959) — 8,3
- Бешеные псы (1992) — 8,3
- Двойная страховка (1944) — 8,3
- М — убийца (1931) — 8,3
- Таксист (1976) — 8,3
- Секреты Лос-Анджелеса (1997) — 8,2
- Схватка (1995) — 8,2
- Стреляйте в пианиста (2018) — 8,2
- Большой побег (1963) — 8,2
- Китайский квартал (1974) — 8,2
- Бегущий по лезвию (1982) — 8,1
- Третий человек (1949) — 8,2
- Тайна в его глазах (2009) — 8,2
- В случае убийства набирайте «М» (1954) — 8,1
- Старикам тут не место (2007) — 8,1
- Шестое чувство (1999) — 8,1
- Фарго (1996) — 8,1
- Остров проклятых (2010) — 8,1
- Ребекка (1940) — 8,1
- Исчезнувшая (2014) — 8,1
- Дикие истории (2014) — 8,1
- Бандит (1996) — 8,1
- Персона (1966) — 8,1
- Плата за страх (1953) — 8,1
- Пленницы (2013) — 8,1
- Сука-любовь (2000) — 8,1
- Чeлюсти (1975) — 8,0
- Видимость (2015) — 8,0
- Дьяволицы (1955) — 8,0
Детектив
- Помни (2000) — 8,4
- Гражданин Кейн (1941) — 8,3
- Пожары (2010) — 8,2
- Воспоминания об убийстве (2003) — 8,1
- Мальтийский сокол (1941) — 8,0
Боевик
- Гладиатор (2000) — 8,5
- Олдбой (2003) — 8,3
- Бесславные ублюдки (2009) — 8,3
- Большой куш (2000) — 8,3
- Телохранитель (1961) — 8,2
- Крепкий орешек (1988) — 8,2
- Ран (1985) — 8,2
- V — значит вендетта (2005) — 8,1
- Убить Билла (2003) — 8,1
- Безумный Макс: Дорога ярости (2015) — 8,1
- Банды Вассейпура (2012) — 8,0
- Телохранитель 2: Отважный Сандзюро (1962) — 8,0
Биография
- Список Шиндлера (1993) — 8,9
- Пианист (2002) — 8,5
- 1+1 (2011) — 8,5
- Храброе сердце (1995) — 8,3
- Амадей (1984) — 8,3
- Дангал (2016) — 8,3
- Лоуренс Аравийский (1962) — 8,3
- Бункер (2004) — 8,2
- Бешеный бык (1980) — 8,2
- Игры разума (2001) — 8,2
- Богемская рапсодия (2018) — 8,1
- Человек-слон (1980) — 8,1
- Волк с Уолл-стрит (2013) — 8,1
- По соображениям совести (2016) — 8,1
- Зеленая книга (2018) — 8,1
- В диких условиях (2007) — 8,1
- Во имя отца (1993) — 8,1
- Отель Руанда (2004) — 8,1
- 12 лет рабства (2013) — 8,1
- Андрей Рублев (1966) — 8,1
- Страсти Жанны д’Арк (1928) — 8,1
- Гонка (2013) — 8,1
- Поймай меня, если сможешь (2002) — 8,1
- Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969) — 8,0
- Ганди (1982) — 8,0
Комедия
- Великий диктатор (1940) — 8,4
- Малыш (1921) — 8,3
- Афера (1973) — 8,3
- Три идиота (2009) — 8,3
- Карты, деньги, два ствола (1998) — 8,2
- Большой Лебовски (1998) — 8,1
- Житие Брайана по Монти Пайтону (1979) — 8,1
- Отель «Гранд Будапешт» (2014) — 8,1
- День сурка (1993) — 8,0
Фэнтези
- Эта замечательная жизнь (1946) — 8,6
- Монти Пайтон и священный Грааль (1975) — 8,2
- Лабиринт Фавна (2006) — 8,2
- Седьмая печать (1957) — 8,2
- Шерлок-младший (1924) — 8,1
- Принцесса-невеста (1987) — 8,1
- Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) — 8,0
- Волшебник страны Оз (1939) — 8,0
-
ПиКей (2014) — 8,0
Фантастика
- Темный рыцарь (2008) — 9,0
- Начало (2010) — 8,7
- Матрица (1999) — 8,6
- Интерстеллар (2014) — 8,5
- Назад в будущее (1985) — 8,5
- Терминатор 2: Судный день (1991) — 8,5
- Чужой (1979) — 8,4
- Мстители: Война бесконечности (2018) — 8,4
- Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) — 8,3
- Чужие (1986) — 8,3
- 2001 год: Космическая одиссея (1968) — 8,3
- Метрополис (1927) — 8,2
- Бэтмен: Начало (2005) — 8,2
- Нечто (1982) — 8,1
- Логан (2017) — 8,1
- Терминатор (1984) — 8,0
- Донни Дарко (2001) — 8,0
- Стражи Галактики (2014) — 8,0
Мультфильмы
- Человек-паук: Через вселенные (2018) — 8,6
- Унесенные призраками (2001) — 8,5
- Король Лев (1994) — 8,5
- Могила светлячков (1988) — 8,4
- ВАЛЛ-И (2008) — 8,4
- Принцесса Мононоке (1997) — 8,4
- Тайна Коко (2017) — 8,3
- Твое имя (2016) — 8,3
- История игрушек (1995) — 8,3
- История игрушек: Большой побег (2010) — 8,3
- Вверх (2009) — 8,2
- Мой сосед Тоторо (1988) — 8,2
- Ходячий замок (2004) — 8,2
- Головоломка (2015) — 8,1
- В поисках Немо (2003) — 8,1
- Мэри и Макс (2009) — 8,1
- Как приручить дракона (2010) — 8,1
- Навсикая из Долины ветров (1984) — 8,0
- Корпорация монстров (2001) — 8,0
- Небесный замок Лапута (1986) — 8,0
Приключения
- Властелин колец: Возвращение короля (2003) — 8,9
- Властелин колец: Братство кольца (2001) — 8,8
- Властелин колец: Две крепости (2002) — 8,7
- Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) — 8,7
- Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977) — 8,6
- Семь самураев (1954) — 8,6
- Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981) — 8,5
- Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983) — 8,3
- Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) — 8,2
- Сокровища Сьерра-Мадре (1948) — 8,2
- Золотая лихорадка (1925) — 8,2
- Парк юрского периода (1993) — 8,1
- Бен-Гур (1959) — 8,1
Вестерн
- Хороший, плохой, злой (1966) — 8,8
- Однажды на Диком Западе (1968) — 8,5
- Джанго освобожденный (2012) — 8,4
- На несколько долларов больше (1965) — 8,2
- Непрощенный (1992) — 8,2
- Паровоз «Генерал» (1926) — 8,1
Мелодрама
- Огни большого города (1931) — 8,5
- Касабланка (1942) — 8,5
- Вечное сияние чистого разума (2004) — 8,3
- Амели (2001) — 8,3
- Поющие под дождем (1952) — 8,3
- В джазе только девушки (1959) — 8,2
- Это случилось однажды ночью (1934) — 8,1
- Перед закатом (2004) — 8,0
- Три цвета: Красный (1994) — 8,0
Драма
- Побег из Шоушенка (1994) — 9,2
- Крестный отец (1972) — 9,2
- Крестный отец — 2 (1974) — 9,0
- 12 рaзгневанных мужчин (1957) — 8,9
- Форрест Гамп (1994) — 8,7
- Пролетая над гнездом кукушки (1975) — 8,7
- Славные парни (1990) — 8,7
- Город Бога (2002) — 8,6
- Жизнь прекрасна (1997) — 8,6
- Спасти рядового Райана (1998) — 8,5
- Зеленая миля (1999) — 8,5
- Американская история X (1998) — 8,5
- Новые времена (1936) — 8,5
- Одержимость (2014) — 8,5
- Апокалипсис сегодня (1979) — 8,4
- Новый кинотеатр «Парадизо» (1988) — 8,4
- Бульвар Сансет (1950) — 8,4
- Тропы славы (1957) — 8,4
- Красота по-американски (1999) — 8,3
- Однажды в Америке (1984) — 8,3
- Реквием по мечте (2000) — 8,3
- Звездочки на земле (2007) — 8,3
- Заводной апельсин (1971) — 8,3
- Цельнометаллическая оболочка (1987) — 8,3
- Убить пересмешника (1962) — 8,3
- Похитители велосипедов (1948) — 8,3
- Умница Уилл Хантинг (1997) — 8,3
- Охота (2012) — 8,3
- Лицо со шрамом (1983) — 8,2
- Квартира (1960) — 8,2
- Развод Надера и Симин (2011) — 8,2
- Расемон (1950) — 8,2
- Все о Еве (1950) — 8,2
- Жить (1952) — 8,2
- Дети небес (1997) — 8,2
- Мой отец и мой сын (2005) — 8,2
- Нюрнбергский процесс (1961) — 8,2
- Мост через реку Квай (1957) — 8,2
- Казино (1995) — 8,2
- Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017) — 8,2
- В порту (1954) — 8,2
- Комната (2015) — 8,1
- Мистер Смит едет в Вашингтон (1939) — 8,1
- Воин (2011) — 8,1
- Земляничная поляна (1957) — 8,1
- На игле (1996) — 8,1
- Нефть (2007) — 8,1
- Унесенные ветром (1939) — 8,1
- Гран Торино (2008) — 8,1
- Охотник на оленей (1978) — 8,1
- Иди и смотри (1985) — 8,1
- Хладнокровный Люк (1967) — 8,1
- Токийская повесть (1953) — 8,1
- Восход солнца (1927) — 8,1
- Шоу Трумана (1998) — 8,1
- Останься со мной (1986) — 8,1
- Взвод (1986) — 8,1
- Сталкер (1979) — 8,1
- Телесеть (1976) — 8,1
- Малышка на миллион (2004) — 8,1
- Перед рассветом (1995) — 8,1
- Чeтыреста ударов (1959) — 8,1
- Хатико: самый верный друг (2009) — 8,1
- В центре внимания (2015) — 8,1
- Цвет шафрана (2006) — 8,1
- Рокки (1976) — 8,0
- Барри Линдон (1975) — 8,0
- Гроздья гнева (1940) — 8,0
- Общество мертвых поэтов (1989) — 8,0
- Ненависть (1995) — 8,0
- Любовное настроение (2000) — 8,0
- Ночи Кабирии (1957) — 8,0
- Прислуга (2011) — 8,0
- Служанка (2016) — 8,0
- Мандарины (2013) — 8,0
- Париж, Техас (1984) — 8,0
- Бумажная луна (1973) — 8,0
- Лучшие годы нашей жизни (1946) — 8,0
- Фанни и Александр (1982) — 8,0
Какие фильмы из этого списка вы уже успели посмотреть?
Фото на превью Agasshi / CJ Entertainment