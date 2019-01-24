250 лучших фильмов по версии зрителей

250 лучших фильмов по версии зрителей

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Порой рейтинги фильмов, составленные критиками, не всегда отражают мнение рядового зрителя. Поэтому на популярном сайте IMDb, где собрана самая обширная информация о кинокартинах, выставляют оценки лишь зарегистрированные пользователи, которые голосуют там постоянно. И с их мнением согласно большинство зрителей.

Сайт IMDb опубликовал список лучших фильмов, каждый из которых завоевал любовь миллионов людей. Мы в AdMe.ru уже запаслись чаем и пледами и приготовились к многочасовому кинопросмотру.

Триллер

  1. Криминальное чтиво (1994) — 8,9
  2. Бойцовский клуб (1999) — 8,8
  3. Семь (1995) — 8,6
  4. Молчание ягнят (1991) — 8,6
  5. Подозрительные лица (1995) — 8,5
  6. Леон (1994) — 8,5
  7. Психо (1960) — 8,5
  8. Отступники (2006) — 8,5
  9. Окно во двор (1954) — 8,5
  10. Престиж (2006) — 8,5
  11. Жизнь других (2006) — 8,4
  12. Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу (1964) — 8,4
  13. Сияние (1980) — 8,4
  14. Свидетель обвинения (1957) — 8,4
  15. Подводная лодка (1981) — 8,3
  16. Головокружение (1958) — 8,3
  17. На север через северо-запад (1959) — 8,3
  18. Бешеные псы (1992) — 8,3
  19. Двойная страховка (1944) — 8,3
  20. М — убийца (1931) — 8,3
  21. Таксист (1976) — 8,3
  22. Секреты Лос-Анджелеса (1997) — 8,2
  23. Схватка (1995) — 8,2
  24. Стреляйте в пианиста (2018) — 8,2
  25. Большой побег (1963) — 8,2
  26. Китайский квартал (1974) — 8,2
  27. Бегущий по лезвию (1982) — 8,1
  28. Третий человек (1949) — 8,2
  29. Тайна в его глазах (2009) — 8,2
  30. В случае убийства набирайте «М» (1954) — 8,1
  31. Старикам тут не место (2007) — 8,1
  32. Шестое чувство (1999) — 8,1
  33. Фарго (1996) — 8,1
  34. Остров проклятых (2010) — 8,1
  35. Ребекка (1940) — 8,1
  36. Исчезнувшая (2014) — 8,1
  37. Дикие истории (2014) — 8,1
  38. Бандит (1996) — 8,1
  39. Персона (1966) — 8,1
  40. Плата за страх (1953) — 8,1
  41. Пленницы (2013) — 8,1
  42. Сука-любовь (2000) — 8,1
  43. Чeлюсти (1975) — 8,0
  44. Видимость (2015) — 8,0
  45. Дьяволицы (1955) — 8,0

Детектив

  1. Помни (2000) — 8,4
  2. Гражданин Кейн (1941) — 8,3
  3. Пожары (2010) — 8,2
  4. Воспоминания об убийстве (2003) — 8,1
  5. Мальтийский сокол (1941) — 8,0

Боевик

Биография

  1. Список Шиндлера (1993) — 8,9
  2. Пианист (2002) — 8,5
  3. 1+1 (2011) — 8,5
  4. Храброе сердце (1995) — 8,3
  5. Амадей (1984) — 8,3
  6. Дангал (2016) — 8,3
  7. Лоуренс Аравийский (1962) — 8,3
  8. Бункер (2004) — 8,2
  9. Бешеный бык (1980) — 8,2
  10. Игры разума (2001) — 8,2
  11. Богемская рапсодия (2018) — 8,1
  12. Человек-слон (1980) — 8,1
  13. Волк с Уолл-стрит (2013) — 8,1
  14. По соображениям совести (2016) — 8,1
  15. Зеленая книга (2018) — 8,1
  16. В диких условиях (2007) — 8,1
  17. Во имя отца (1993) — 8,1
  18. Отель Руанда (2004) — 8,1
  19. 12 лет рабства (2013) — 8,1
  20. Андрей Рублев (1966) — 8,1
  21. Страсти Жанны д’Арк (1928) — 8,1
  22. Гонка (2013) — 8,1
  23. Поймай меня, если сможешь (2002) — 8,1
  24. Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969) — 8,0
  25. Ганди (1982) — 8,0

Комедия

Фэнтези

Фантастика

Мультфильмы

Приключения

Вестерн

Мелодрама

Драма

  1. Побег из Шоушенка (1994) — 9,2
  2. Крестный отец (1972) — 9,2
  3. Крестный отец — 2 (1974) — 9,0
  4. 12 рaзгневанных мужчин (1957) — 8,9
  5. Форрест Гамп (1994) — 8,7
  6. Пролетая над гнездом кукушки (1975) — 8,7
  7. Славные парни (1990) — 8,7
  8. Город Бога (2002) — 8,6
  9. Жизнь прекрасна (1997) — 8,6
  10. Спасти рядового Райана (1998) — 8,5
  11. Зеленая миля (1999) — 8,5
  12. Американская история X (1998) — 8,5
  13. Новые времена (1936) — 8,5
  14. Одержимость (2014) — 8,5
  15. Апокалипсис сегодня (1979) — 8,4
  16. Новый кинотеатр «Парадизо» (1988) — 8,4
  17. Бульвар Сансет (1950) — 8,4
  18. Тропы славы (1957) — 8,4
  19. Красота по-американски (1999) — 8,3
  20. Однажды в Америке (1984) — 8,3
  21. Реквием по мечте (2000) — 8,3
  22. Звездочки на земле (2007) — 8,3
  23. Заводной апельсин (1971) — 8,3
  24. Цельнометаллическая оболочка (1987) — 8,3
  25. Убить пересмешника (1962) — 8,3
  26. Похитители велосипедов (1948) — 8,3
  27. Умница Уилл Хантинг (1997) — 8,3
  28. Охота (2012) — 8,3
  29. Лицо со шрамом (1983) — 8,2
  30. Квартира (1960) — 8,2
  31. Развод Надера и Симин (2011) — 8,2
  32. Расемон (1950) — 8,2
  33. Все о Еве (1950) — 8,2
  34. Жить (1952) — 8,2
  35. Дети небес (1997) — 8,2
  36. Мой отец и мой сын (2005) — 8,2
  37. Нюрнбергский процесс (1961) — 8,2
  38. Мост через реку Квай (1957) — 8,2
  39. Казино (1995) — 8,2
  40. Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017) — 8,2
  41. В порту (1954) — 8,2
  42. Комната (2015) — 8,1
  43. Мистер Смит едет в Вашингтон (1939) — 8,1
  44. Воин (2011) — 8,1
  45. Земляничная поляна (1957) — 8,1
  46. На игле (1996) — 8,1
  47. Нефть (2007) — 8,1
  48. Унесенные ветром (1939) — 8,1
  49. Гран Торино (2008) — 8,1
  50. Охотник на оленей (1978) — 8,1
  51. Иди и смотри (1985) — 8,1
  52. Хладнокровный Люк (1967) — 8,1
  53. Токийская повесть (1953) — 8,1
  54. Восход солнца (1927) — 8,1
  55. Шоу Трумана (1998) — 8,1
  56. Останься со мной (1986) — 8,1
  57. Взвод (1986) — 8,1
  58. Сталкер (1979) — 8,1
  59. Телесеть (1976) — 8,1
  60. Малышка на миллион (2004) — 8,1
  61. Перед рассветом (1995) — 8,1
  62. Чeтыреста ударов (1959) — 8,1
  63. Хатико: самый верный друг (2009) — 8,1
  64. В центре внимания (2015) — 8,1
  65. Цвет шафрана (2006) — 8,1
  66. Рокки (1976) — 8,0
  67. Барри Линдон (1975) — 8,0
  68. Гроздья гнева (1940) — 8,0
  69. Общество мертвых поэтов (1989) — 8,0
  70. Ненависть (1995) — 8,0
  71. Любовное настроение (2000) — 8,0
  72. Ночи Кабирии (1957) — 8,0
  73. Прислуга (2011) — 8,0
  74. Служанка (2016) — 8,0
  75. Мандарины (2013) — 8,0
  76. Париж, Техас (1984) — 8,0
  77. Бумажная луна (1973) — 8,0
  78. Лучшие годы нашей жизни (1946) — 8,0
  79. Фанни и Александр (1982) — 8,0

Какие фильмы из этого списка вы уже успели посмотреть?

Фото на превью Agasshi / CJ Entertainment

  • 18
  • 344
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  • 12.5k

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