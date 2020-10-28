AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

25+ знаковых киномоментов, на которые многие не обратили внимания, а зря

1--1
-

Хорошие фильмы хочется пересматривать вновь и вновь. И даже если вам кажется, что любимая картина уже изучена вдоль и поперек, наверняка найдется что-то, ускользнувшее от вашего взгляда. Например, диснеевский замок, который строит ковер-самолет, пока Джинн беседует с Аладдином, подсказка о развитии сюжета от создателей франшизы о Гарри Поттере, а в нескольких фильмах Квентина Тарантино, хорошо зная творчество этого режиссера, можно оценить его непревзойденное и тонкое чувство юмора.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно быть внимательными к мелочам. А еще нам нравится находить в хорошо знакомых кинокартинах что-то неожиданное.

1. Франшиза о Гарри Поттере

© Harry Potter and the Deathly Hallows / Warner Bros.

Однажды Грюм превратил Драко Малфоя в хорька. А зверек, сидящий в клетке Альбуса на этом кадре, отсылает к тому происшествию.

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros.

В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» профессор Люпин спит по пути в Хогвартс практически на протяжении всей сцены. И это неспроста, ведь действие разворачивается 1 сентября 1993 года. Той ночью была полная луна, так что усталость Люпина вполне объясняется его ночным превращением в оборотня.

© Harry Potter and the Deathly Hallows / Warner Bros.

В ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» во время битвы за Хогвартс один из гигантов использует в качестве оружия сломанный обруч для квиддича.

© Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros.

В одном из эпизодов 1-й части саги Гарри, Рон и Гермиона беседуют с Хагридом. На друзьях мы видим шарфы Гриффиндора: у Гермионы он аккуратно завязан, у Рона просто висит на шее, а у Гарри небрежно перекинут через плечо. Эти шарфы отражают личность каждого из них.

© Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros.

Внимательные зрители замечают предпочтения героев в еде. Например, любимое лакомство Альбуса Дамблдора — лимонный щербет. Неоднократно в кадр попадает эта сладость, стоящая на его рабочем столе. Даже паролем от кабинета профессора стало название этого десерта.

© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros.

В серии «Гарри Поттер и тайная комната» на столе перед Гермионой расположился хамелеон. В этом многие увидели режиссерский намек на то, что позднее героям предстоит сварить оборотное зелье, чтобы замаскироваться под слизеринцев.

2. Бешеные псы

© Reservoir Dogs / Dog Eat Dog Productions Inc.

После сцены с ограблением ювелирного бутика мистер Розовый говорит, что их кто-то сдал, пытаясь разузнать, кто может действовать заодно с полицией. Позже становится ясно, что предателем оказался мистер Оранжевый. Но еще до этого поворота в фильме появляется подсказка. Когда в назначенном месте встречаются мистер Розовый, мистер Белый и мистер Оранжевый, в момент диалога первых двух можно увидеть, что белые и розовые бутылки стоят на одной стороне, а оранжевые — на другой.

3. Аквамен

© Aquaman / Warner Bros.

В «Аквамене» внимательные зрители нашли отсылку к «Чудо-женщине». В кадре после титров на одной из газетных вырезок красуется заголовок: «Чудо-женщина опровергает слухи о том, что встречается с Акваменом».

4. Аладдин

© Aladdin / Walt Disney Pictures, © Aladdin / Walt Disney Pictures

Пока Аладдин разговаривал с Джинном, ковер-самолет построил точную песчаную копию знаменитого диснеевского замка.

5. Бегущий по лезвию 2049

© Blade Runner 2049 / Columbia Pictures

Деревянная фигурка лошади на самом деле изображает единорога. Если присмотреться, можно заметить спиленный рог. Образ единорога важен для сюжета: именно это мифическое существо являлось Декарду в одном из снов.

6. Стражи Галактики

© Guardians of the Galaxy / Marvel Studios

Каждая строчка на тюремных робах героев соответствует преступлениям, которые они совершали.

7. Бесславные ублюдки

© Inglourious Basterds / Universal Pictures

Когда Ганс Ланда ведет следствие на ферме, он мимоходом щупает пульс одной из дочерей хозяев, чтобы понять, скрывает что-нибудь семья или нет.

8. Фантастические твари и где они обитают

© Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros.

Во время допроса Ньюта в кармане жилета Грейвса можно увидеть ожерелье из ленты «Гарри Поттер и Дары Смерти». Этот амулет в виде бузинной палочки Грейвс позже отдаст Криденсу, скрытому магу.

9. Криминальное чтиво

© Reservoir Dogs / Dog Eat Dog Productions Inc., © Pulp Fiction / Miramax

Чувству юмора Квентина Тарантино можно только позавидовать. В «Бешеных псах» Стив Бушеми, сыгравший мистера Розового, заявил, что никогда не оставляет официантам чаевых. Позднее в «Криминальном чтиве» он сыграл роль разносчика блюд.

10. Форрест Гамп

© Forrest Gump / Paramount Pictures

Очевидно, режиссер картины Роберт Земекис верил в то, что у Кеннеди был роман с Мэрилин Монро. На это намекает фото, которое можно увидеть в уборной Белого дома. Подпись на снимке гласит: «Джону с любовью».

11. Человек-паук

© Spider-Man / Columbia Pictures, © Spider-Man / Columbia Pictures, © Spider-Man 3 / Columbia Pictures

В 3-й части франшизы можно увидеть фото Мэри Джейн, сделанное Питером Паркером в 1-м фильме.

12. Люди в черном

© Men in Black / Columbia Pictures, © Men in Black II / Columbia Pictures, © Men in Black 3 / Columbia Pictures

В трех частях ленты появился один и тот же эпизодический персонаж. Его сыграла Хлоя Зонненфельд, дочь режиссера блокбастера. В 1-м фильме ее можно увидеть на экране монитора, во 2-м — в сцене на почте, а в 3-м — в образе хиппи.

13. Звездные войны: Последние джедаи

© Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi / Walt Disney Pictures, © Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi / Walt Disney Pictures

На самом деле дверь в хижину Люка является крылом разбившегося истребителя.

14. Начало

© Inception / Warner Bros.

В сцене, действие которой происходит в отеле, волосы героини Эллен Пейдж собраны в пучок. Создатели кино попросили актрису это сделать, чтобы не ломать голову над тем, как волосы будут выглядеть в условиях невесомости.

15. Человек-паук: Возвращение домой

© Spider-Man: Homecoming / Columbia Pictures

Во время поездки на автобусе ЭмДжей читает «Приглашение на казнь» Владимира Набокова. Единственным собеседником главного героя романа является паук.

16. Лабиринт

© Labyrinth / TriStar Pictures

В нескольких эпизодах можно разглядеть «спрятанные» лица Дэвида Боуи, сыгравшего в «Лабиринте» одну из главных ролей.

17. Лига выдающихся джентльменов

© The League of Extraordinary Gentlemen / Twentieth Century Fox

Капитан Немо и подавляющая часть его команды родом из Индии. Поэтому английские надписи на его корабле стилизованы под санскрит.

18. Очень плохая училка

© Bad Teacher / Columbia Pictures, © Bad Teacher / Columbia Pictures

После расставания с обеспеченным бойфрендом героиня Камерон Диас носит лабутены со стоптанной подошвой. Ну а к концу фильма щеголяет в новых туфлях: она предпочла потратить деньги на них, а не на грудные импланты.

19. Черный лебедь

© Black Swan / Fox Searchlight Pictures

В кадре, когда Нина впервые видит танец Лили, Лерой подходит сзади и начинает с ней говорить. Однако нам не показывают, как он вошел. Возможно, его образ — просто галлюцинация Нины.

20. Спасти мистера Бэнкса

© Saving Mr. Banks / Walt Disney Pictures, © Bettmann / Contributor / Getty Images

В ленте «Спасти мистера Бэнкса», где Том Хэнкс играет Уолта Диснея, мы можем увидеть 7 нестандартных статуэток «Оскар». Их Дисней получил за мультфильм «Белоснежка и семь гномов».

21. Матрица

© The Matrix / Warner Bros., © The Matrix / Warner Bros., © The Matrix / Warner Bros.

В одной из сцен мойщик окон стирает мыльную пену с наружной стороны окна кабинета начальника, где в тот момент находится Нео. Потеки очень похожи на бегущие сверху вниз символы. Именно в таком виде без обработки видят Матрицу операторы.

А вы часто подмечаете в кино отсылки и скрытые смыслы? Есть ли моменты, которые стали понятны вам не сразу?

Фото на превью Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros.
1--1
-