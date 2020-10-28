25+ знаковых киномоментов, на которые многие не обратили внимания, а зря

Хорошие фильмы хочется пересматривать вновь и вновь. И даже если вам кажется, что любимая картина уже изучена вдоль и поперек, наверняка найдется что-то, ускользнувшее от вашего взгляда. Например, диснеевский замок, который строит ковер-самолет, пока Джинн беседует с Аладдином, подсказка о развитии сюжета от создателей франшизы о Гарри Поттере, а в нескольких фильмах Квентина Тарантино, хорошо зная творчество этого режиссера, можно оценить его непревзойденное и тонкое чувство юмора.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно быть внимательными к мелочам. А еще нам нравится находить в хорошо знакомых кинокартинах что-то неожиданное.

1. Франшиза о Гарри Поттере

Однажды Грюм превратил Драко Малфоя в хорька. А зверек, сидящий в клетке Альбуса на этом кадре, отсылает к тому происшествию.

В фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» профессор Люпин спит по пути в Хогвартс практически на протяжении всей сцены. И это неспроста, ведь действие разворачивается 1 сентября 1993 года. Той ночью была полная луна, так что усталость Люпина вполне объясняется его ночным превращением в оборотня.

В ленте «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» во время битвы за Хогвартс один из гигантов использует в качестве оружия сломанный обруч для квиддича.

В одном из эпизодов 1-й части саги Гарри, Рон и Гермиона беседуют с Хагридом. На друзьях мы видим шарфы Гриффиндора: у Гермионы он аккуратно завязан, у Рона просто висит на шее, а у Гарри небрежно перекинут через плечо. Эти шарфы отражают личность каждого из них.

Внимательные зрители замечают предпочтения героев в еде. Например, любимое лакомство Альбуса Дамблдора — лимонный щербет. Неоднократно в кадр попадает эта сладость, стоящая на его рабочем столе. Даже паролем от кабинета профессора стало название этого десерта.

В серии «Гарри Поттер и тайная комната» на столе перед Гермионой расположился хамелеон. В этом многие увидели режиссерский намек на то, что позднее героям предстоит сварить оборотное зелье, чтобы замаскироваться под слизеринцев.

2. Бешеные псы

После сцены с ограблением ювелирного бутика мистер Розовый говорит, что их кто-то сдал, пытаясь разузнать, кто может действовать заодно с полицией. Позже становится ясно, что предателем оказался мистер Оранжевый. Но еще до этого поворота в фильме появляется подсказка. Когда в назначенном месте встречаются мистер Розовый, мистер Белый и мистер Оранжевый, в момент диалога первых двух можно увидеть, что белые и розовые бутылки стоят на одной стороне, а оранжевые — на другой.

3. Аквамен

В «Аквамене» внимательные зрители нашли отсылку к «Чудо-женщине». В кадре после титров на одной из газетных вырезок красуется заголовок: «Чудо-женщина опровергает слухи о том, что встречается с Акваменом».

4. Аладдин

Пока Аладдин разговаривал с Джинном, ковер-самолет построил точную песчаную копию знаменитого диснеевского замка.

5. Бегущий по лезвию 2049

Деревянная фигурка лошади на самом деле изображает единорога. Если присмотреться, можно заметить спиленный рог. Образ единорога важен для сюжета: именно это мифическое существо являлось Декарду в одном из снов.

6. Стражи Галактики

Каждая строчка на тюремных робах героев соответствует преступлениям, которые они совершали.

7. Бесславные ублюдки

Когда Ганс Ланда ведет следствие на ферме, он мимоходом щупает пульс одной из дочерей хозяев, чтобы понять, скрывает что-нибудь семья или нет.

8. Фантастические твари и где они обитают

Во время допроса Ньюта в кармане жилета Грейвса можно увидеть ожерелье из ленты «Гарри Поттер и Дары Смерти». Этот амулет в виде бузинной палочки Грейвс позже отдаст Криденсу, скрытому магу.

9. Криминальное чтиво

Чувству юмора Квентина Тарантино можно только позавидовать. В «Бешеных псах» Стив Бушеми, сыгравший мистера Розового, заявил, что никогда не оставляет официантам чаевых. Позднее в «Криминальном чтиве» он сыграл роль разносчика блюд.

10. Форрест Гамп

Очевидно, режиссер картины Роберт Земекис верил в то, что у Кеннеди был роман с Мэрилин Монро. На это намекает фото, которое можно увидеть в уборной Белого дома. Подпись на снимке гласит: «Джону с любовью».

11. Человек-паук

В 3-й части франшизы можно увидеть фото Мэри Джейн, сделанное Питером Паркером в 1-м фильме.

12. Люди в черном

В трех частях ленты появился один и тот же эпизодический персонаж. Его сыграла Хлоя Зонненфельд, дочь режиссера блокбастера. В 1-м фильме ее можно увидеть на экране монитора, во 2-м — в сцене на почте, а в 3-м — в образе хиппи.

13. Звездные войны: Последние джедаи

На самом деле дверь в хижину Люка является крылом разбившегося истребителя.

14. Начало

В сцене, действие которой происходит в отеле, волосы героини Эллен Пейдж собраны в пучок. Создатели кино попросили актрису это сделать, чтобы не ломать голову над тем, как волосы будут выглядеть в условиях невесомости.

15. Человек-паук: Возвращение домой

Во время поездки на автобусе ЭмДжей читает «Приглашение на казнь» Владимира Набокова. Единственным собеседником главного героя романа является паук.

16. Лабиринт

В нескольких эпизодах можно разглядеть «спрятанные» лица Дэвида Боуи, сыгравшего в «Лабиринте» одну из главных ролей.

17. Лига выдающихся джентльменов

Капитан Немо и подавляющая часть его команды родом из Индии. Поэтому английские надписи на его корабле стилизованы под санскрит.

18. Очень плохая училка

После расставания с обеспеченным бойфрендом героиня Камерон Диас носит лабутены со стоптанной подошвой. Ну а к концу фильма щеголяет в новых туфлях: она предпочла потратить деньги на них, а не на грудные импланты.

19. Черный лебедь

В кадре, когда Нина впервые видит танец Лили, Лерой подходит сзади и начинает с ней говорить. Однако нам не показывают, как он вошел. Возможно, его образ — просто галлюцинация Нины.

20. Спасти мистера Бэнкса

В ленте «Спасти мистера Бэнкса», где Том Хэнкс играет Уолта Диснея, мы можем увидеть 7 нестандартных статуэток «Оскар». Их Дисней получил за мультфильм «Белоснежка и семь гномов».

21. Матрица

В одной из сцен мойщик окон стирает мыльную пену с наружной стороны окна кабинета начальника, где в тот момент находится Нео. Потеки очень похожи на бегущие сверху вниз символы. Именно в таком виде без обработки видят Матрицу операторы.