25+ фактов об индийском кино, после которых вы иначе посмотрите на все эти «Джимми, Джимми, ача, ача»
О чем вы думаете, когда слышите слово «Болливуд»? В голове начинает играть «Джимми Джимми, ача, ача», а перед мысленным взором проносятся многочисленные индийские красотки в ярких сари. Кто-то вспомнит забавные постановочные драки или экшен, нарушающий все законы физики. На самом деле индийский кинематограф не ограничивается стереотипными сюжетами. Оказывается, он поднимает серьезные проблемы, а актеры неоднократно попадали в Книгу рекордов Гиннесса.
Мы в AdMe.ru за мир без стереотипов, поэтому выудили из истории индийского кино все самое занимательное. В бонусе мы поведаем, о чем же на самом деле поется в саундтреке к «Танцору диско». Также в конце статьи вас ждут самые уморительные драки из фильмов.
-
Болливудом часто называют весь индийский кинематограф. Это ошибка: Болливуд — это лишь часть индийского кино, к нему относятся фильмы, которые снимаются в городе Мумбаи (ранее — Бомбей) на языках хинди, урду, панджаби и английском.
-
Термин «Болливуд» появился в 1970-х годах, когда индийское кино впервые обогнало Голливуд по количеству выпущенных фильмов.
-
Индийский кинематограф постоянно соперничает с Голливудом. В 2012 году Болливуд выпустил 1 602 фильма, тогда как «фабрика грез» — 476.
-
Одна из причин такого разрыва — бюджет индийских и голливудских лент. Самый дорогой индийский фильм — «Робот 2.0» — обошелся в $ 80 млн. Аналогичный голливудский рекорд удерживают «Пираты Карибского моря: На странных берегах»: приключения Джека Воробья и компании стоили $ 379 млн.
-
Наряду с мумбайским кино существуют Толливуд (фильмы на языке телугу), Молливуд (кино на языке малаялам), Колливуд (кино на тамильском языке), Сандалвуд (кино на языке каннада) и не только.
-
Несмотря на это, Болливуд выпускает больше фильмов, чем остальные кинематографические студии. Так, в 2017 году индийская киноиндустрия запустила 1 986 фильмов, а в Мумбаи вышло 364 картины. На долю Болливуда приходится 43 % всех кассовых сборов индийского кино.
-
Далеко не все жители страны часто ходят в кино. В 2012 году режиссер Каран Джохар отметил, что в кинотеатры ходят лишь 45 млн жителей страны (население Индии на тот момент составляло около 1,2 млрд человек).
-
Сегодня ситуация не сильно изменилась — на большом экране фильмы смотрит чуть больше 50 млн индийцев. Зато те, кто любит кинематограф, могут наслаждаться фильмами — цены на билеты в Индии одни из самых низких в мире.
-
Во многих индийских фильмах герой значительно старше героини. Нередко любимчикам публики около 50 лет, а их экранным пассиям — 20 с небольшим. По одной из версий, все потому, что актрису почти всегда можно заменить, а актера — нет.
-
Считается, что индийское кино — это бесконечные песни и танцы вне зависимости от ситуации. На деле это не совсем так. Многие фильмы действительно снимаются как под копирку: сюжеты не отличаются оригинальностью, операторская работа — искусством исполнения, а актеры — крупными гонорарами.
-
Создатели лент не всегда уделяли должное внимание сценарию. Возможно, поэтому первые зрители чаще всего видели сюжеты о любви и мести, а в картинах часто использовались намеки. В целом тенденция сохраняется, но менее выраженно.
-
Режиссеры по-прежнему используют много скрытых смыслов. Если женщина в кадре падает в обморок, то это было сигналом беременности. Задутая у кровати свеча указывает на то, что герой покинул этот мир. Если герой неожиданно отращивает бороду, это означает, что у него проблемы в личной жизни.
-
В современных индийских фильмах есть место и комедиям, и фильмам ужасов, и драмам. Например, фильм 2001 года «Лагаан: Однажды в Индии» вошел в шорт-лист премии «Оскар» как претендент на награду в номинации «Лучший иностранный фильм». Эта драматическая история о спорте с элементами мюзикла.
-
Другая картина, «Меня зовут Кхан», вышла в 2010 году. Ее снял Каран Джохар. Фильм поднимает массу социальных проблем, о которых не принято рассказывать, например, в Голливуде.
-
Ленту «Меня зовут Кхан» представили на Берлинском кинофестивале, а позже она завоевала престижные награды и получила положительные отзывы критиков. Вот как высказался о ней критик Los Angeles Times Кевин Томас: «Потрясающая эпопея в мелодраматической манере Болливуда, тем не менее ставшая мощным, привлекательным и своевременным развлечением».
-
Некоторые фильмы вызывают народные волнения. Например, лента «Падмавати» вышла в прокат в 2018 году, хотя планировалось выпустить ее годом раньше. Выход картины пришлось перенести из-за демонстраций. Людей возмутили слухи о том, что в фильме показывается интимная сцена (ее воображал один из героев). Демонстранты не только нападали на кинотеатры, но и угрожали исполнительнице главной роли.
-
В старых индийских фильмах главные герои признавались в любви, танцуя возле дерева. Дело в том, что актеры и актрисы не умели танцевать, дерево же заполняло кадр и значительно упрощало артистам задачу.
-
Сегодня танцевальные номера стали значительно сложнее, а хореографическая подготовка — на порядок выше. Поэтому в современном индийском кинематографе зрители гораздо реже видят одиноко танцующего героя.
-
В последнее время ситуация постепенно меняется, а главным действующим лицом становится именно героиня. Например, сериал «Бандитский Бегусарай» рассказывает историю девушки, которая проходит путь от простой танцовщицы до правительницы города.
-
Ранний индийский кинематограф славится своими свободными нравами. В фильме 1913 года «Раджа Харишчандра» есть пикантная сцена: девушки купаются в бассейне в мокрых сари. В то время женские роли в кино исполняли мужчины, но это не умаляет смелости режиссера.
-
Кстати, режиссер Дхундираджа Говинда Пхалке снял 95 полнометражных картин и 27 короткометражек, но не снискал успеха и умер в бедности.
-
В индийском кино отношение к поцелуям не всегда было одинаковым. В 1933 году на экраны выходит немой фильм «Карма». Актриса Девика Рани целовала на экране собственного мужа целых 4 минуты!
-
Позже общественность начинает жестче воспринимать поцелуи, их считают неприличными. В 1954 году 13 000 индийских женщин даже обратились к Джавахарлалу Неру, чтобы он повлиял на кинематограф. По мнению дам, на тот момент он был слишком распущенным и пагубно влиял на молодежь. С тех времен самое откровенное, что могли себе позволить герои, — прикоснуться друг к другу.
-
Но исключения есть у любого правила, иногда привычные танцы все же заменялись чувственными сценами. Например, в фильме Ражда Капура «Бобби» юные герои целуют друг друга, а исполнительница главной роли Димпл Кападия и вовсе носит минимум одежды.
-
В Индии обожают пряность масала — это смесь специй, которую можно встретить во многих блюдах и даже в чае. Точно так же — масала — называют самый любимый в стране жанр фильмов. В нем есть комедийные, мелодраматические, трагичные элементы, приправленные щепоткой эффектных драк.
-
Болливудские актеры неоднократно попадали в Книгу рекордов Гиннесса. На ее страницах можно найти самое большое киносемейство, Капур, — 24 его представителя снимались в кино.
-
Актер Абхишек Баччан удостоился упоминания в Книге за то, что сделал самое большое количество публичных выступлений за 12 часов. За это время он выступил в 7 городах, представляя фильм «Дели-6».
-
Джагдиш Радж сыграл полицейского инспектора в 144 фильмах и попал на страницы Книги рекордов Гиннесса как «Самый типичный актер». Самые популярные из них — «Любовная связь», «Дон», «Стена».
-
Лалита Павар снималась в индийском кино на протяжении 70 лет (первую роль девушка получила в 12 лет). Она известна как актриса с самой долгой карьерой в Болливуде — за все время она сыграла в 700 фильмах.
Бонус № 1: перевод песни «Jimmy Jimmy Aaja Aaja»
Эта песня звучит в конце фильма «Танцор диско». Главный герой должен выйти на сцену и начать танцевать, но впадает в ступор. В это время появляется его партнерша Ким. Она и поет песню, которая олицетворяла индийское кино долгие годы. Перевод песни незамысловатый, девушка просит Джимми выйти и начать танцевать:
Джимми, Джимми, Джимми,
Идем, идем, идем,
Идем же со мной!
Эта бессонная ночь
Зовет тебя — услышь!
Спой ей ту мелодию.
Почему ты так притих?
Нарушь молчание!
Неужели ты хочешь навсегда остаться проигравшим?
Образумься же!
Бонус № 2: экшен-сцены в индийских фильмах часто противоречат законам физики
Некоторые создатели фильмов в Индии с физикой не на «ты» и даже не на «вы». А на «эй, ты кто?». Как иначе объяснить появление героев, которые с легкостью вырывают фонарные столбы, обгоняют машины и убегают от поезда за считанные секунды? Например, в видео выше — эпичный эпизод из фильма «Сингам».
Кинематограф какой страны вам нравится больше других и почему?