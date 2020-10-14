25+ фактов об индийском кино, после которых вы иначе посмотрите на все эти «Джимми, Джимми, ача, ача»

Ранний индийский кинематограф славится своими свободными нравами. В фильме 1913 года «Раджа Харишчандра» есть пикантная сцена: девушки купаются в бассейне в мокрых сари. В то время женские роли в кино исполняли мужчины, но это не умаляет смелости режиссера.

Кстати, режиссер Дхундираджа Говинда Пхалке снял 95 полнометражных картин и 27 короткометражек, но не снискал успеха и умер в бедности.

В индийском кино отношение к поцелуям не всегда было одинаковым. В 1933 году на экраны выходит немой фильм «Карма». Актриса Девика Рани целовала на экране собственного мужа целых 4 минуты!

Позже общественность начинает жестче воспринимать поцелуи, их считают неприличными. В 1954 году 13 000 индийских женщин даже обратились к Джавахарлалу Неру, чтобы он повлиял на кинематограф. По мнению дам, на тот момент он был слишком распущенным и пагубно влиял на молодежь. С тех времен самое откровенное, что могли себе позволить герои, — прикоснуться друг к другу.