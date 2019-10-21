22 фильма 90-х, съемки которых Голливуд запомнит надолго

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

1990-е по праву называют золотым десятилетием в кинематографе. Киноиндустрия расходовала миллионы долларов на актеров и спецэффекты, а независимые студии смело брались за серьезные темы. Каждый год на экране появлялись шедевры, которые мы пересматриваем до сих пор. Однако глянец отражает больше, чем показывает: во время кинопроизводства режиссеры часто спорят с владельцами студий, актеры идут на жертвы ради роли — словом, вся съемочная группа находится под давлением зрительских ожиданий и чьих-то амбиций. А иногда начало съемок предваряет история, которая может изменить восприятие фильма у зрителя.