22 фильма 90-х, съемки которых Голливуд запомнит надолго
1990-е по праву называют золотым десятилетием в кинематографе. Киноиндустрия расходовала миллионы долларов на актеров и спецэффекты, а независимые студии смело брались за серьезные темы. Каждый год на экране появлялись шедевры, которые мы пересматриваем до сих пор. Однако глянец отражает больше, чем показывает: во время кинопроизводства режиссеры часто спорят с владельцами студий, актеры идут на жертвы ради роли — словом, вся съемочная группа находится под давлением зрительских ожиданий и чьих-то амбиций. А иногда начало съемок предваряет история, которая может изменить восприятие фильма у зрителя.
AdMe.ru заглянул за кулисы любимых фильмов из 90-х и обнаружил множество неожиданных фактов, которые могут вас удивить.
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Актриса Шон Янг была главной кандидаткой на роль Женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается», но перед съемками получила травму. Узнав о том, что ее немедленно заменили, она пришла на съемочную площадку в костюме Женщины-кошки и потребовала повторного прослушивания. Режиссер Тим Бертон, предполагает актриса, прятался от нее в ванной. Надо сказать, что Янг в этом образе смотрится не хуже, чем Мишель Пфайффер.
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Ким Бейсингер и Алек Болдуин превратили съемку фильма «Привычка жениться» в настоящее испытание для коллег. Болдуин был очень раздражительным, а Ким — капризной. Актриса командовала гримером, критиковала сценарий и даже пыталась заменить режиссера. Интересно, что во время съемок невыносимые актеры познакомились, полюбили друг друга, а спустя 3 года сыграли свадьбу.
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Кажется, что скамейка, на которой персонажи Робина Уильямса и Мэтта Деймона вели душевный разговор в фильме «Умница Уилл Хантинг», находится в пустом парке. На самом деле во время съемок вокруг собралось около 3 тыс. поклонников Уильямса. После смерти Робина в 2014 году скамейка стала мемориалом: теперь на ней всегда лежат цветы, а на асфальте люди оставляют запомнившиеся высказывания актера.
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Антагонистом 1-й части «Бетховена» является врач, который проводит жестокие эксперименты над животными. Ассоциация ветеринаров обратилась с письмом протеста к руководству фильма за такое изображение врача. Тем не менее зрители тепло приняли картину, поскольку сцены со злодеем были смешными и гротескными.
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Чтобы подготовиться к съемкам в фильме «Парни не плачут», Хилари Суэнк на протяжении месяца жила в облике мужчины. Актриса остригла волосы, каждый день носила одежду мужа и стягивала грудь бинтами. Соседи ошибочно принимали Хилари за ее брата.
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Существует 2 версии фильма «Леон»: американская и европейская. Последняя является более компрометирующей: в ней иначе развиваются отношения между 11-летней героиней и Леоном, киллером. Есть также расширенная версия фильма, в которой героиня активнее участвует в работе Леона.
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Персонаж актрисы Кэти Бэйтс в одноименной экранизации книги Стивена Кинга «Мизери» — бывшая медсестра-убийца, которая держит в плену писателя, — отличается от своего литературного прототипа меньшей кровожадностью. Героиня книги, например, отрезает пленнику ступню и убивает полицейского. На самом деле вначале создатели фильма отсняли сцену, в которой Кэти Бэйтс переезжает полицейского газонокосилкой, но им пришлось от нее отказаться. Стоит заметить, что при создании персонажа Стивен Кинг «вдохновлялся» реальной личностью — медсестрой, отбывающей заключение сроком 99 лет.
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Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и Джим Керри («Эйс Вентура»), готовясь к своим ролям, наблюдали за животными. В разговоре за совместным ужином актеры обнаружили, что использовали одинаковые методы. Хопкинс подражал рептилиям (немигающий взгляд), а Керри — птицам (походка, пестрые рубашки, голос).
© The Silence of the Lambs / Orion Pictures Corporation © Ace Ventura: When Nature Calls / Morgan Creek Productions
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В фильме «Зеленая миля» много сцен, в которых Майкл Дункан, до съемок прекративший занятия в спортзале, чтобы не пугать зрителей своими габаритами, по-настоящему плачет. Актер вспоминал детство, в котором его оставил отец, и слезы лились сами собой.
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Режиссер фильма «Схватка» Майкл Манн организовывал встречи актеров с представителями профессий, которых они изображали. В один день артисты, играющие детективов, ужинали с настоящими детективами, а актеры-преступники — с реальными преступниками. Консультантом картины выступил полицейский, а тактику экшен-сцен помогали создавать сотрудники спецслужб. Атмосфера получилась настолько реалистичной, что некоторые эпизоды из фильма показывают новобранцам морской пехоты. Кроме того, лента вдохновила режиссера Кристофера Нолана при создании Готэм-Сити в трилогии о Бэтмене.
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Актер Эдвард Нортон хотел увеличить свое экранное время на 20 минут и взялся за окончательный монтаж фильма «Американская история Икс». В это время режиссер Тони Кэй находился в другой стране. Но узнав об этом, он запретил показ незаконно смонтированного фильма на кинофестивале. Кроме того, обидевшись на действия студии, Тони Кэй хотел сменить свое имя в титрах на псевдоним Шалтай-Болтай, а также подал иск на сумму более $ 200 млн, чтобы снова получить право на первую правку фильма.
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«Интервью с вампиром». Актеров, играющих вампиров, подвешивали вверх ногами, а затем им наносили грим на линии набухших вен — так гримеры добивались реалистичной картинки. Больше всего из-за этого страдал Брэд Питт. Макияж, контактные линзы и темнота довели его до того, что он хотел сбежать с проекта. Но передумал, осознав, каким будет штраф за это.
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Создатели «Маски» изрядно сэкономили на спецэффектах благодаря мимике Джима Керри. Актер также научился говорить со вставными зубами и этим всех поразил, ведь изначально протезы предназначались для сцен без слов.
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К фильму «Семейные ценности Аддамсов» Майкл Джексон записал песню «Is It Scary». На ее основе был снят короткий фильм в жанре хоррора. По сюжету местные жители вместе с детьми приходят в особняк Аддамсов с вилами и факелами и обвиняют Джексона в пугающем поведении. Сами же дети от него в восторге и хотят остаться в доме. Песня не вошла в саундтрек из-за судебных обвинений певца, но могла послужить хорошей рекламой фильму.
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В театральную версию хоррора «Блэйд» не вошла сцена, в которой персонажи обсуждают коварный вопрос о том, чем будут питаться вампиры, если все люди заболеют вампиризмом. Был предложен ответ: сохранить какое-то число людей в больших мешках. Этот ход реализовали впоследствии в 3-й части «Блэйда», а также в фильме «Воины света» с участием Итана Хоука.
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Для фильма «12 обезьян» Брэд Питт должен был перевоплотиться из сдержанного и опрятного мужчины в нервного болтливого психопата. Чтобы напряжение и беглость речи персонажа выглядели естественнее, режиссер забирал у Питта сигареты. Сам актер посещал психиатрическую палату для изучения шизофрении.
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В фильме «Контакт» персонаж актрисы Джоди Фостер работает в астрономическом центре, где получает ответный сигнал от инопланетной цивилизации. Это реально существующее место — обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико. В 1974 году году со станции действительно был отправлен радиосигнал с основной информацией о человечестве. Сообщение создали в надежде, что его получит и расшифрует внеземной разум.
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Актриса Линда Хэмилтон в 1-й части «Терминатора» воплощает образ слабой девушки, которая приходит в ужас от происходящего. Но во 2-й части ее героиня Сара Коннор должна была ходить с автоматом наперевес, ломать двери и пугать Т-1000. Для этого Линда 100 дней тренировалась по программе «морских котиков» спустя всего 2 недели после рождения ребенка.
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Фильм о евгенике «Гаттака» продвигали с помощью фальшивой рекламы в The Washington Post. Газета сообщала о компании, экспериментирующей с эмбрионами. Под слоганом «Дети, сделанные на заказ» был указан контактный номер. Людей впечатлила возможность генетически улучшать потомство, и они начали массово звонить по этому номеру.
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«Пятый элемент». Удивительно, но фильм снят по сценарию 16-летнего Люка Бессона, который в то время чувствовал себя очень одиноким и подавленным из-за развода родителей. Прототип главного героя истории стал другом для маленького Бессона. Только спустя 22 года фильм появился в прокате. Кстати, божественный язык Лилу кроме Миллы Йовович знал только режиссер: они вместе создали словарь из 400 слов. Поэтому удивление и непонимание остальных актеров, запечатленные в фильме, естественны.
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Брендан Фрэйзер во время съемок «Мумии» столкнулся с фанатизмом режиссера. В сцене повешения актер неожиданно начал задыхаться и потерял сознание. Но когда его реанимировали, команда немедленно продолжила съемку, чтобы не терять времени.
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В 1990 году на экраны вышла 3-часовая эпопея режиссера Кевина Костнера «Танцующий с волками» об индейском племени сиу. Для воссоздания дикой части Америки XIX века Костнер использовал 300 лошадей, 3 500 буйволов, армию индейцев и 2 волков. Индейскому этикету и языку актеров учила представительница народа лакота. За свою скрупулезную работу Костнер был удостоен награды от коренных американцев: он стал почетным членом народа сиу.
Чего бы вы не стали делать, снимая свое кино? Кажется ли вам, что режиссеры и актеры порой идут на слишком большие жертвы?