22 фильма 90-х, съемки которых Голливуд запомнит надолго

К фильму «Семейные ценности Аддамсов» Майкл Джексон записал песню «Is It Scary». На ее основе был снят короткий фильм в жанре хоррора. По сюжету местные жители вместе с детьми приходят в особняк Аддамсов с вилами и факелами и обвиняют Джексона в пугающем поведении . Сами же дети от него в восторге и хотят остаться в доме. Песня не вошла в саундтрек из-за судебных обвинений певца, но могла послужить хорошей рекламой фильму.

Фильм о евгенике «Гаттака» продвигали с помощью фальшивой рекламы в The Washington Post . Газета сообщала о компании, экспериментирующей с эмбрионами. Под слоганом «Дети, сделанные на заказ» был указан контактный номер. Людей впечатлила возможность генетически улучшать потомство, и они начали массово звонить по этому номеру.

