20+ знаменитостей, которых мы изменили до неузнаваемости, чуть поколдовав над их шевелюрой

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Одни известные люди любят экспериментировать с прической, часто менять стрижку, а другие предпочитают оставаться верными своему классическому образу. Часто мы даже не подозреваем, какой натуральный цвет волос был у популярных звезд, а иногда и вовсе не знаем, как могла бы развеваться их роскошная шевелюра на ветру, если бы они не стриглись «под ноль».

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели знаменитости, если бы решились сменить свой фирменный цвет волос или отрастить новую шевелюру.

Меган Маркл и принц Гарри

Кейт Миддлтон

Дженнифер Энистон

Кортни Кокс

Марго Робби

Вин Дизель

Меган Фокс

Дуэйн Джонсон

Анджелина Джоли

Брюс Уиллис

Энн Хэтэуэй

Роберт Дауни — младший

Гвинет Пэлтроу

Тимоти Шаламе

Билли Айлиш

Николь Кидман

Сандра Буллок

Ким Кэттролл

Сальма Хайек

Памела Андерсон

Мила Кунис

Кому из знаменитостей больше всего подошел бы новый образ?

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