20+ знаменитостей, которых мы изменили до неузнаваемости, чуть поколдовав над их шевелюрой

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Одни известные люди любят экспериментировать с прической, часто менять стрижку, а другие предпочитают оставаться верными своему классическому образу. Часто мы даже не подозреваем, какой натуральный цвет волос был у популярных звезд, а иногда и вовсе не знаем, как могла бы развеваться их роскошная шевелюра на ветру, если бы они не стриглись «под ноль».