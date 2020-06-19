20+ знаменитостей, которых мы изменили до неузнаваемости, чуть поколдовав над их шевелюрой
Одни известные люди любят экспериментировать с прической, часто менять стрижку, а другие предпочитают оставаться верными своему классическому образу. Часто мы даже не подозреваем, какой натуральный цвет волос был у популярных звезд, а иногда и вовсе не знаем, как могла бы развеваться их роскошная шевелюра на ветру, если бы они не стриглись «под ноль».
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как бы выглядели знаменитости, если бы решились сменить свой фирменный цвет волос или отрастить новую шевелюру.
Меган Маркл и принц Гарри
Кейт Миддлтон
Дженнифер Энистон
Кортни Кокс
Марго Робби
Вин Дизель
Меган Фокс
Дуэйн Джонсон
Анджелина Джоли
Брюс Уиллис
Энн Хэтэуэй
Роберт Дауни — младший
Гвинет Пэлтроу
Тимоти Шаламе
Билли Айлиш
Николь Кидман
Сандра Буллок
Ким Кэттролл
Сальма Хайек
Памела Андерсон
Мила Кунис
Кому из знаменитостей больше всего подошел бы новый образ?