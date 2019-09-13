20 заезженных персонажей голливудских фильмов, которые уже перестали быть оригинальными

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Если собрать все фильмы и сериалы мира, то вряд ли найдутся два абсолютно одинаковых. Ремейки не в счет. Однако очень часто сюжетные линии картин напоминают друг друга, а некоторые характерные персонажи используются киноделами так часто, что становятся типовыми.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить типы героев, которые встречаются практически в каждом современном фильме.

1. Горячая мамаша

Как распознать: Шикарная женщина, которая слишком хороша, чтобы называться чьей-то мамой (она бы скорее могла быть старшей сестрой или подругой). Имеет шикарные формы и пронзительный взгляд. Рядом с нею мужчины теряют дар речи. Где можно встретить: В комедиях и приключенческих фильмах.

2. Тупой качок

Как распознать: Очень накачанный мужчина с посредственным интеллектом. Любит каждую мышцу в своем теле и гордится своими физическими данными. Часто выглядит комично, но не замечает этого. Где можно встретить: В комедиях, приключенческих и фантастических фильмах, боевиках.

3. Ловкий разбойник

Как распознать: Любит поживиться и обычно знает, где раздобыть золотишко. Не имеет ни родных, ни близких, ни постоянного места обитания. Предпочитает не привязываться к людям и выбирает кочующий образ жизни. С детства растет без родителей и порой даже не знает, откуда он родом. Он бесстрашный одиночка, который за деньги пойдет на любую миссию. Обычно в ходе повествования перерождается из ловкого разбойника в благородного, которому не чужды дружеские чувства и любовь. Где можно встретить: Приключенческие фильмы, боевики и фэнтези.

4. Болтун, которому сложно молчать и сидеть на месте

Как распознать: Любит шутить и болтает без умолку, так что у остальных персонажей просто уши вянут. Очень активен, подвижен, беспокоен. В мультфильмах встречается намного чаще, чем в кино. Часто из-за него другие герои попадают во всякие передряги. Где можно встретить: В фильме практически любого жанра. С наибольшей вероятностью в приключенческих, фантастических, комедийных и детективных фильмах, мультфильмах.

5. Очень привлекательный злодей, в которого даже можно влюбиться

Как распознать: Очень харизматичен, умен, по-своему красив. Создает вокруг себя особую ауру притягательности, может покорить с полуслова. Любит шутейки, часто имеет хорошее чувство юмора и какое-нибудь не всегда здоровое пристрастие. Где можно встретить: В фантастических, криминальных и фэнтезийных фильмах и сериалах, триллерах, детективах.

6. Омерзительный персонаж, или тот, кого ненавидят все

Как распознать: Этих злодеев, в отличие от предыдущих, сложно понять и уж тем более полюбить. За милой улыбкой на лице они скрывают необъяснимую жестокость и садистские наклонности, которые зачастую сопровождаются явным психическим отклонением. Такие персонажи не преследуют определенной цели в своих злодеяниях, им просто нравится мучить людей. Где можно встретить: В драмах, детективах, триллерах, исторических и фэнтезийных фильмах.

7. Незакомплексованная пышечка

Как распознать: В этих героинях шикарно все: формы, чувство юмора и нескончаемое обаяние. Они не знакомы со словом «комплексы» и готовы пуститься во все тяжкие в любой момент. Где можно встретить: В основном в комедиях, но также в мелодрамах и мультфильмах.

8. Дурнушка, которая превращается в красотку

Как распознать: Героини этого типа отличаются внешне, по характеру и количеству свалившихся на них проблем. Неизменным остается только одно: из гадких утят они всегда превращаются в настоящих красавиц. Где можно встретить: В мелодрамах и комедиях.

9. Хороший коп

Как распознать: При идентификации этого персонажа стоит помнить главное правило: хороший коп — одинокий коп. Он не женат или разведен (ведь работа отнимает у него все свободное время), не слишком общителен, часто находится в депрессии. Может злоупотреблять алкоголем, не сильно заботиться о своей внешности и быть не особо дружелюбным с окружающими. Часто одержим своей работой. Способен на самые отчаянные поступки ради раскрытия дела и для благополучия своих близких. Где можно встретить: В детективных фильмах и сериалах, боевиках, криминальных и экшен-фильмах.

10. Избранный

Как распознать: Центральный персонаж фильма, которому предстоит бороться со злом и несправедливостью. Как правило, в начале пути он не догадывается о своем предназначении, потому как ничем не отличается от окружающих. Однако в ходе событий он трансформируется из простого смертного в настоящего героя (нередко с суперспособностями). Обычно от него зависит будущее всего человечества. Где можно встретить: В боевиках, детективных и фантастических триллерах.

11. Сенсей

Как распознать: Этот персонаж — умудренный опытом человек (обычно старец), который с готовностью передает свой опыт талантливому ученику. Обладает огромным запасом знаний, стальными нервами и силой, которая обычно старцам не свойственна. Где встретить: В фэнтези, триллерах, боевиках и приключениях.

12. Умник

Как распознать: Очень одаренный молодой человек. Фантастически умный и способный подмечать мелкие детали. Может говорить заумными фразами, понятными лишь ему одному, отчего складывается впечатление, что он упал с Луны. Зачастую испытывает проблемы с коммуникацией, любит побыть наедине со своими размышлениями. Где можно встретить: В драмах и мелодрамах, комедийных и детективных фильмах и сериалах.

13. Обаятельный циник

Как распознать: Умен и очень проницателен, схватывает все на лету. Любит подкалывать коллег, ерничать и шутить (но его шутки не всегда понимают другие). От простого умника отличается умением вставить острое словцо и любовью показать свое превосходство. Сложно сходится с людьми, скрывая одиночество за маской шуток и безразличия. Где можно встретить: В детективных и комедийных сериалах, боевиках и фильмах про криминал.

14. Совесть

Как распознать: Голос здравомыслия рядом с тем, кто не видит берегов. Спокойный, мудрый, рассудительный. Знает, как остановить и вразумить товарища, направив его энергию в нужное русло. Очень терпеливый и верный, но в то же время независимый. Где можно встретить: В детективах, боевиках, драматических фильмах и сериалах.

15. Истинный король

Как распознать: Человек чести. Мудрый, отважный, справедливый, имеет авторитет среди народа. Не стремится к власти, хоть потом ее и получает, восстанавливая мир. Часто в ходе фильма узнает, что он особа королевских кровей. Где можно встретить: В исторических фильмах, драмах, боевиках, фэнтези.

16. Принципиальный маньяк

Как распознать: Обладает высоким интеллектом и хорошими аналитическими способностями, харизматичен. Любит причинять людям боль и получает от убийств удовольствие. Однако всегда бывает крайне избирательным и резать кого попало не станет. Где можно встретить: В триллерах, детективах и фильмах про криминал.

17. Воительница

Как распознать: Женщина с мужским характером. Сильная, отважная, волевая. Хорошо обращается с оружием, не прощает ошибки. С такой лучше не спорить, чтоб не нарваться на неприятности. Где можно встретить: В боевиках, триллерах, фантастических фильмах.

18. Верный оруженосец

Как распознать: Тот, без кого действия главного героя часто не имели бы смысла. Он верный друг, соратник и помощник в делах — своеобразный Санчо Панса. Часто меркнет в свете центрального персонажа, но помогает раскрывать его лучшие стороны. Где можно встретить: В фильмах практически всех жанров. Чаще в детективах, фэнтези, приключениях, драмах и криминальных сериалах.

19. Сверхчеловек

Как распознать: Слишком хорош, чтобы быть реальным человеком. Сильный, мужественный, отважный, умный, в отличной физической форме — просто не мужчина, а мечта. Однако сам герой больше увлечен деловыми вопросами, потому что в очередной части фильма ему предстоит спасать себя / подругу / семью или весь мир от смертельной опасности. Где можно встретить: В боевиках, триллерах и экшенах.

20. Коварная обольстительная красотка

Как распознать: Тот случай, когда внешность может быть очень обманчива. Эти героини умело прячут за притягательной красотой свои тайны, комплексы и маленькие грешки. Они отличные манипуляторы, которые без зазрения совести используют людей как расходный материал. Не стоит вставать у них на пути или поворачиваться к ним спиной. Где можно встретить: В триллерах, боевиках, драмах и детективах.

Бонус: пугающая кукла

Как распознать: Если в фильмах есть куклы, то они обязательно страшные. Настолько, что после просмотра легко могут сниться в кошмарах. Увидев лишь раз, вы точно их никогда не забудете. Где можно встретить: В триллерах и фильмах ужасов.