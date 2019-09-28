20+ скрытых деталей в фильмах, которые дошли далеко не до всех

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Многие режиссеры любят оставлять тайные послания в своих фильмах. Так, зрители часто ищут камео Стэна Ли в киновселенной Marvel или аллюзии на другие произведения в экранизациях Кинга. Как правило, подобные детали совсем не очевидны, заметить можно лишь малую их часть.