20+ скрытых деталей в фильмах, которые дошли далеко не до всех
Многие режиссеры любят оставлять тайные послания в своих фильмах. Так, зрители часто ищут камео Стэна Ли в киновселенной Marvel или аллюзии на другие произведения в экранизациях Кинга. Как правило, подобные детали совсем не очевидны, заметить можно лишь малую их часть.
Мы в AdMe.ru обладаем большой коллекцией таких деталей и с удовольствием порадуем вас новой подборкой. Конечно же, не обойдется и без милейшего бонуса.
- «Тор: Рагнарёк» — единственный фильм Marvel, в котором Доктор Стрэндж появляется в своем классическом костюме с желтыми перчатками. Дань комиксам, которую регулярно отдают режиссеры киновселенной.
- Рон использует магию с зеленым свечением во 2-й части «Гарри Поттера и Даров Смерти» — так визуализируется запрещенное заклинание «Авада Кедавра», которое никто из главных героев не использовал на протяжении всех фильмов. Однако перед лицом смерти Рон, видимо, решил, что это последний шанс для него и Гермионы.
- В этой части мы также видим Гарри Поттера без очков и шрама. Все потому, что сцена разыгрывается не в реальном мире и нам показывают душу главного героя. А плохое зрение и полученная ранее травма никак не отображаются в таком состоянии.
- В книге Поттер и вовсе оказывается обнаженным, но потом из-за смущения на нем появляется одежда.
- Герой Тима Роббинса в «Войне миров» предлагает Рэю прорыть подземный ход. Именно так и сбежал из тюрьмы Энди Дюфрейн в легендарном «Побеге из Шоушенка», роль которого также сыграл Роббинс.
- По прилету в Гренландию главному герою из «Невероятной жизни Уолтера Мити» предоставляется на выбор 2 машины — красная и синяя. Ничего не напоминает?
- Одна из сцен «Мальчишника в Вегасе» в точности повторяет обложку культового альбома The Beatles.
- Герой Стива Бушеми в «Бешеных псах» принципиально не дает чаевых официантам. Иронично, что он исполняет роль того самого официанта из «Криминального чтива», от которого сбежали Миа Уоллес и Винсент Вега.
- В «Капитане Америка» на могиле Ника Фьюри выгравировано: «Путь праведника». Это тот самый стих, который цитирует Джулс из «Криминального чтива». Обе роли исполнил Сэмюэл Л. Джексон.
- Тор в каждой сцене фильма «Мстители: Финал» носит перчатки. Все для того, чтобы скрыть швы утяжеляющего костюма, который приходилось носить Крису Хемсворту для придания полноты его герою.
- Мальчик в маске Железного Человека, которого спасает Тони Старк, позже становится Человеком-пауком. Это подтвердил исполнивший его роль актер Том Холланд.
- Ледяная корона Белой колдуньи из «Хроник Нарнии» тает и уменьшается в размере, когда она начинает терять власть.
- В «Малыше на драйве» очень красиво обыгрывается сцена влюбленности. Обратите внимание на изменение цвета на уличных граффити после того, как главный герой встречает Дебору.
- «Двое киллеров из Дублина найдены мертвыми» — так гласит заголовок газеты, которую читает герой Брендана Глисона в фильме «Голгофа». Он отсылает к ленте «Залечь на дно в Брюгге», где актер также играет одну из главных ролей.
- Во 2-й части «Джона Уика» автомобили около отеля стоят на тех же местах, что и в 1-й, даже несмотря на то, что съемки проходили с разницей в 3 года. Такую дотошность к деталям авторы проявили, так как события 2 фильмов развиваются в течение недели.
- В своих шутках Дэдпул часто рушит 4-ю стену и буквально насмехается над Райаном Рейнольдсом, который и исполняет его роль. Так, когда Уэйда Уилсона везли на экспериментальную операцию, он попросил: «Только не делайте мне костюм зеленым!» Это отсылка к роли Рейнольдса в «Зеленом фонаре».
- В продолжении «Оно» мы увидели камео Стивена Кинга, который играет харизматичного антиквара и продает Биллу его старый велосипед. Персонаж Кинга также критикует Билла за неудачную концовку его книги — именно за это самого писателя ругают на протяжении всей карьеры.
- В «Оно-2» есть и отсылка к культовому «Сиянию». В момент, когда Беверли оказывается в уборной и к ней пытаются пробиться разные люди, один из них говорит известную фразу: «А вот и Джонни!»
- В самом начале «Исчезнувшей» видно, что Эми использует несколько ручек при письме. Это нужно для подделки дневника.
- В начале 2-й части «Назад в будущее» Марти встречает Дока у торгового центра «Две сосны», названного в честь стоявших на его месте двух сосен. После того, как во время путешествия в 1955 год DeLorean переехал одно из деревьев, название изменилось на «Одинокую сосну».
- А выступ, который док сломал еще в 1-й части ленты «Назад в будущее», все так же сломан и во 2-й.
- Также во 2-й части появился небольшой спойлер, отсылающий нас к продолжению фильма. Обратите внимание на рисунок рубашки дока, на которой изображены всадники и поезда.
- В 3-й части ленты «Люди в черном» все-таки можно увидеть пса Фрэнка, знакомого по предыдущим фильмам. Его портрет висит в комнате Джея из будущего; кроме того, попав в прошлое, Джей паркуется возле афиши с анонсом выступления говорящего мопса.
Бонус
- Шериф Джим Хоппер на протяжении всего 1-го сезона «Очень странных дел» носит синий браслет. Лишь после ряда флешбэков становится известно, что это резиночка его покойной дочери Джейн.
- А в конце 2-го сезона, на балу, ту самую синюю резиночку можно увидеть на руке Оди, которую шериф взял под свою опеку.
Если бы вы снимали кино, то какую пасхалку хотели бы оставить зрителям?
Фото на превью Thor: Ragnarok / Marvel Studios