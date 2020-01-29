20+ секретов фильма «Джуманджи», звук барабанов из которого мы никогда не забудем

Слово «джуманджи» на языке зулу означает «много красок и различных эффектов». Оно было выбрано в качестве названия специально — чтобы подчеркнуть хаос, который начинается после старта игры.

Робин Уильямс часто давал ложные ответы тем, кто спрашивал его о том, что означает название картины. Он говорил, что Джуманджи — это остров в Карибском море.

Режиссер был не очень доволен выбором актера на главную роль, поскольку переживал из-за любви Уильямса к импровизациям. Последний, однако, смог удивить постановщика: почти все сцены с ним снимались с первых дублей. Только в эпизодах с Бонни Хант Робин постоянно импровизировал, и из-за смеха актеров приходилось переснимать материал.