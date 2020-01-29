20+ секретов фильма «Джуманджи», звук барабанов из которого мы никогда не забудем
В 1995 году на экраны вышел фильм «Джуманджи», который разгромили критики, но полюбили зрители. При бюджете в $ 65 млн его сборы составили $ 250 млн. А в 2017 году вышел ремейк оригинального фильма.
AdMe.ru составил подборку фактов о съемках одного из наших любимых фильмов, который заставлял подскакивать каждый раз при звуке барабанов.
-
Слово «джуманджи» на языке зулу означает «много красок и различных эффектов». Оно было выбрано в качестве названия специально — чтобы подчеркнуть хаос, который начинается после старта игры.
-
Робин Уильямс часто давал ложные ответы тем, кто спрашивал его о том, что означает название картины. Он говорил, что Джуманджи — это остров в Карибском море.
-
Режиссер был не очень доволен выбором актера на главную роль, поскольку переживал из-за любви Уильямса к импровизациям. Последний, однако, смог удивить постановщика: почти все сцены с ним снимались с первых дублей. Только в эпизодах с Бонни Хант Робин постоянно импровизировал, и из-за смеха актеров приходилось переснимать материал.
-
Скарлетт Йоханссон проходила пробы на роль, которую позже получила Кирстен Данст.
-
Робин Уильямс не разрешил смотреть фильм своим детям, а критики разнесли картину в пух и прах из-за того, что она позиционировалась как семейная, но была слишком страшной для детей.
-
Несмотря на то что Уильямс получил самый большой гонорар за съемки, его герой появляется в фильме только спустя 28 минут после начала.
-
Австралийский актер Джонатан Хайд сыграл одновременно 2 персонажей: отца Алана Пэрриша и охотника Ван Пелта.
-
Во время производства фильма по новостным агентствам разлетелась новость, что на съемочной площадке создатели убили слона. Им пришлось доказывать обществам по охране животных, что в съемках не задействованы настоящие звери и слон был создан с помощью компьютерной графики.
-
Игровая доска, которую использовали в фильме, в 2014 году была продана за $ 60 тыс.
-
Первоначальным выбором продюсеров на роль Алана был Том Хэнкс. Но агентство, согласившееся спонсировать фильм, выдвинуло условие: главную роль должен был играть только Робин Уильямс.
-
Фильм почти полностью снимали в штате Нью-Гэмпшир. Несмотря на огромное количество зверей в ленте, в данном штате нет ни одного зоопарка.
-
Финал картины снимали в Ванкувере. Предполагалось, что во время съемок там будет необходимый съемочной группе снег. Вместо этого все съемочные дни лил дождь. Создателям пришлось завозить снег для площадки с находящихся рядом гор.
-
Робин Уильямс рассказывал, что во время съемок сцены, где Алан борется с крокодилом, актер немного увлекся и сильно ударил крокодила локтем, забыв, что в костюме был человек. Актер опомнился, только когда услышал выкрик «Эй!», идущий изнутри животного.
-
Кирстен Данст, Бонни Хант и Брэдли Пирс называют работу с Робином Уильямсом лучшей в своей карьере. По их рассказам, актер постоянно здорово шутил, так что атмосфера на съемочной площадке была всегда позитивной.
-
Финальные сцены были сняты первыми.
-
Брэдли Пирс, сыгравший мальчика Питера Шепарда, по 4 часа проводил в кресле гримера, где его превращали в обезьяну.
-
Во время съемок в городке Кин Робина Уильямса назвали почетным горожанином и на торжественном мероприятии актеру выдали ключ от города.
-
Создатели фильма почти все сцены снимали на открытых площадках, а не в павильонах. Один из кварталов Кина буквально превратили в развалины после сцены нападения табуна зверей из джунглей.
-
Частично в съемке были задействованы модели и макеты животных, остальное было дорисовано при помощи цифровой графики. Некоторые сцены были визуализированы полностью.
-
Помимо эскизов, рисунков и раскадровок были выполнены полноразмерные механические модели львов, крокодила, пеликана, пауков, гигантского хищного растения и цветка, стреляющего шипами.
-
Для достоверности изображения поведения обезьян специалисты наблюдали за особенностями жизнедеятельности приматов в зоопарке на протяжении 3 месяцев.
-
По сценарию, во время игры Сара бросает кости, после чего внутри дома начинается тропический ливень, который переходит в целый потоп. Для этой сцены были построены специальные павильоны в виде огромных чаш, в которые запускалась вода.
-
Для сцены, в которой Джуди в кабинете-библиотеке бросает кости и вызывает табун диких зверей из джунглей, был построен передвижной макет синего цвета, отдаленно напоминающий 3 носорогов, который разгоняли в направлении книжной полки. Затем, при помощи цифровой графики, на синий цвет были наложены изображения животных.
А вы любите этот фильм? Смотрели новую версию 2017 года и ее продолжение? Как к ним относитесь?
Фото на превью Jumanji / TriStar Pictures, Inc.