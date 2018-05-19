20+ пародий австралийской актрисы, которая юмором протоптала себе дорожку в Голливуд

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Селеста Барбер — австралийская актриса, комик, писательница и звезда социальных сетей. На ее аккаунт в Instagram подписаны свыше 3,7 млн человек. В 2015 году она запустила забавный эксперимент, призванный показать, какими бы получились популярные снимки и видео, если бы вместо знаменитостей в их создании приняли участие среднестатистические люди. Проект стал успешен настолько, что теперь Селеста гастролирует по Австралии и США, делясь предысториями снимков, а также рассказывая о своих взаимоотношениях со звездами, которых она копировала. В числе поклонников Селесты и ее супруга, главного помощника и идейного вдохновителя, Робби Уильямс, Эштон Кутчер, Синди Кроуфорд и Крис Дженнер.

AdMe.ru не смог пройти мимо и собрал коллекцию из 20+ снимков, дополненных оригинальными подписями Селесты, на которые без улыбки не взглянуть. А в конце статьи вас ожидает бонус.

1. Основа хороших отношений — доверие

2. Звонили из рекламы чая «Плоский животик». Не взяла трубку

3. Когда ты так горяча, следует лечь посреди лестницы, чтобы никто не смог сбежать от тебя

4. Когда ты упала, а люди думают, что ты лежишь и позируешь для фото

5. Когда ты просто не можешь отпустить лето

6. Попытка сделать выразительный взгляд на ветру

7. Мы с Ким работаем над новым ароматом

8. Тампоны, какая роскошь

9. Когда ты на все 100 % готова к игре в прятки

10. Чтобы оставаться популярной, надо оголяться и делать фото, даже когда пьешь молоко

11. Начинаю все больше напоминать скромницу Мэрайю

12. К вашему сведению

«I dream — „я мечтаю“». «I eat — „я ем“».

13. Мы с Сарой были танцовщицами, очевидно

14. Спасибо, что упала в бассейн в плаще

15. Нет ничего плохого в здоровой конкуренции

16. С днем рождения, Ленни Кравиц. Выкуси!

17. Кто-то сказал «отпуск»?

18. Как отпраздновать 2 млн подписчиков? Залезть в холодильник на каблуках, нацепить блондинистый парик и использовать тонну фильтров — очевидный выбор. У Ники Минаж была та же идея!

19. Когда стиль и безопасность идут рука об руку

20. С днем рождения, Руби Роуз. Спасибо за напоминание о том, что гигиена — наше все

21. Просто пара коров

22. Когда твои друзья выпили и захотели сделать тебе макияж

23. Разминка перед Днем святого Валентина

24. Мамы, помните: если вы не выглядите так же хорошо после 3 минут сна, вам никогда не оказаться в клипе Дженнифер Лопес

25. Упущенное лето

26. С днем рождения, Кенни! Не забудь попросить кого-нибудь присмотреть за тобой сегодня, когда ты потеряешь сознание. Чтобы твои друзья не смогли снова сотворить какую-то фигню с твоими волосами

Бонус

Когда вы нашли бассейн только для взрослых

Однажды в Нью-Йорке

Простите, кто-нибудь уже заказал эту модель авто?

Какая пародия показалась вам самой забавной? Делитесь в комментариях!