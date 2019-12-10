20+ пар актеров, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте. Как вы думаете, похожи?

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Когда фильм или сериал охватывает большой промежуток жизни главного персонажа, приходится на роль одного и того же человека подбирать актеров, максимально похожих друг на друга. Иногда совпадения бываю почти 100-процентные, а иногда становится не очень понятно, чем руководствовались кастинг-директора. Как вы считаете, актеры из нашей подборки правдоподобно смотрятся в одной и той же роли?

Мы в AdMe.ru уже заново пересмотрели все фильмы из подборки и настоятельно рекомендуем вам отвлечься от дел и приступить к просмотру этих крутых кинолент, чтобы освежить, как говорится, память.

Магнето, «Люди Икс» — Майкл Фассбендер и Иэн Маккеллен

Элтон Джон, «Рокетмен» — Мэттью Иллесли, Кит Коннор и Тэрон Эджертон

Элли Гамильтон, «Дневник памяти» — Рейчел Макадамс и Джина Роулендс

Дон Корлеоне, «Крестный отец» — Роберт Де Ниро и Марлон Брандо

Майк О’Доннелл, «Папе снова 17» — Зак Эфрон и Мэттью Перри

Джо, «Петля времени» — Джозеф Гордон-Левитт и Брюс Уиллис

Гарри Данн и Ллойд Кристмас: Дерек Ричардсон с Эриком Кристианом Олсеном («Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда») и Джим Керри с Джеффом Дэниелсом («Тупой и еще тупее»)

Геральт, «Ведьмак» — Мацей Лагодзиньский и Михал Жебровский

Джиа, «Джиа» — Мила Кунис и Анджелина Джоли

Владимир Бомгард, «Записки юного врача» — Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм

Дебора, «Однажды в Америке» — Дженнифер Коннелли и Элизабет Макговерн

Джейкоб, «Воды слонам!» — Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук

Дэйзи, «Загадочная история Бенджамина Баттона» — Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт

Мисси Купер: Реган Реворд («Детство Шелдона») и Кортни Хенггелер («Теория большого взрыва»)

Джуди Гарленд, «Джуди» — Дарси Шоу и Рене Зеллвегер

Минерва Макгонагалл: Фиона Глэскотт («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и ‎Мэгги Смит (сага о Гарри Поттере)

Фрэнк Мартин, серия фильмов «Перевозчик» — Эд Скрейн и Джейсон Стейтем

Ганнибал Лектер: Гаспар Ульель и Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят», «Красный дракон», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение»

Волан-де-Морт, сага о Гарри Поттере — Фрэнк Диллейн, Хиро Файнс-Тиффин, Кристиан Коулсон и Рэйф Файнс

А какие пары актеров подобрали бы вы на эти роли?