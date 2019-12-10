20+ пар актеров, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте. Как вы думаете, похожи?
Когда фильм или сериал охватывает большой промежуток жизни главного персонажа, приходится на роль одного и того же человека подбирать актеров, максимально похожих друг на друга. Иногда совпадения бываю почти 100-процентные, а иногда становится не очень понятно, чем руководствовались кастинг-директора. Как вы считаете, актеры из нашей подборки правдоподобно смотрятся в одной и той же роли?
Мы в AdMe.ru уже заново пересмотрели все фильмы из подборки и настоятельно рекомендуем вам отвлечься от дел и приступить к просмотру этих крутых кинолент, чтобы освежить, как говорится, память.
Магнето, «Люди Икс» — Майкл Фассбендер и Иэн Маккеллен
Элтон Джон, «Рокетмен» — Мэттью Иллесли, Кит Коннор и Тэрон Эджертон
Элли Гамильтон, «Дневник памяти» — Рейчел Макадамс и Джина Роулендс
Дон Корлеоне, «Крестный отец» — Роберт Де Ниро и Марлон Брандо
Майк О’Доннелл, «Папе снова 17» — Зак Эфрон и Мэттью Перри
Джо, «Петля времени» — Джозеф Гордон-Левитт и Брюс Уиллис
Гарри Данн и Ллойд Кристмас: Дерек Ричардсон с Эриком Кристианом Олсеном («Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда») и Джим Керри с Джеффом Дэниелсом («Тупой и еще тупее»)
Геральт, «Ведьмак» — Мацей Лагодзиньский и Михал Жебровский
Джиа, «Джиа» — Мила Кунис и Анджелина Джоли
Владимир Бомгард, «Записки юного врача» — Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм
Дебора, «Однажды в Америке» — Дженнифер Коннелли и Элизабет Макговерн
Джейкоб, «Воды слонам!» — Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук
Дэйзи, «Загадочная история Бенджамина Баттона» — Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт
Мисси Купер: Реган Реворд («Детство Шелдона») и Кортни Хенггелер («Теория большого взрыва»)
Джуди Гарленд, «Джуди» — Дарси Шоу и Рене Зеллвегер
Минерва Макгонагалл: Фиона Глэскотт («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») и Мэгги Смит (сага о Гарри Поттере)
© Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. Pictures
Фрэнк Мартин, серия фильмов «Перевозчик» — Эд Скрейн и Джейсон Стейтем
Ганнибал Лектер: Гаспар Ульель и Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят», «Красный дракон», «Ганнибал» и «Ганнибал: Восхождение»
© Hannibal Rising / Dino De Laurentiis Productions © The Silence of the Lambs / Orion Pictures Corporation
Волан-де-Морт, сага о Гарри Поттере — Фрэнк Диллейн, Хиро Файнс-Тиффин, Кристиан Коулсон и Рэйф Файнс
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. Pictures © Harry Potter and the Chamber of Secrets © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. Pictures
А какие пары актеров подобрали бы вы на эти роли?
Фото на превью Water for Elephants / 3 Arts Entertainment